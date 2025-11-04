אלדר שיווק ואלפסי: מקימות את ״ELCON״ לשיווק נדל״ן בצפון

אלדר שיווק, חברת שיווק הנדל"ן הגדולה בישראל וקבוצת אלפסי מודיעות על הקמת "ELCON שיווק נדל"ן" זרוע משותפת לשיווק פרויקטים למגורים עם התמחות בצפון הארץ.
הזרוע החדשה, תמזג את פעילות החטיבה הצפונית של אלדר יחד עם פעילות קבוצת אלפסי, תשים דגש על פיתוח אזור הצפון ותביא שילוב של ניסיון ויכולות שיווק מתקדמות.
בנוסף, אלדר שיווק נכנסת כשותפה להרחבת פעילותה הארצית של קבוצת אלפסי בשיווק נדל"ן למגורים,. מעתה תרוכז פעילות זו במסגרת חברה משותפת שתקרא " ELCON שיווק נדל"ן", תנוהל ע״י צחי ומירי אלפסי, מקבוצת אלפסי, ותפעל במקביל לפעילות השוטפת של אלדר שיווק.
הקמת הזרוע החדשה בוצעה מתוך כוונה לקחת חלק פעיל בשיקום הצפון ובהפרחתו מחדש. לנוכח היקפי הבנייה העצומים המתוכננים באזור, נדרש מענה מקצועי ואיכותי בשיווק ליזמים מכל הארץ אשר יבקשו לבנות ולשווק פרויקטים בצפון.
כמו כן, היא נועדה להרחיב את היכולות להעניק ליזמים שירות Ultra Professional - שילוב בין חשיבה אסטרטגית, ניהול מקצועי, ליווי אישי ושיטות שיווק חדשניות ויצירתיות בפרויקטים בכל חלקי הארץ, במטרה לייצר סטנדרט חדש בענף -מקצועי, אפקטיבי ואיכותי יותר.
כבר ביום ההקמה מחזיקה "ELCON שיווק נדל"ן" בצבר של מעל-3,000 יחידות דיור המשווקות בפרויקטים בפריסה ארצית, ומציבה יעד להגיע ל-10,000 יח"ד בארבע השנים הקרובות.
רוני כהן, מנכ"ל אלדר שיווק: "מיזוג פעילות החטיבה הצפונית של אלדר עם אלפסי מהווה המשך התרחבות פעילות השיווק שלנו ברחבי הארץ, החיבור האישי עם המייסדים צחי ומירי אלפסי היה טבעי והחזון המקצועי הזהה של שתי החברות מאפשר את הקמת 'ELCON שיווק נדל"ן'. יחד עם השותפות בדרא נפעל כקבוצת שיווק נדל"ן חזקה ואיכותית, עם התמחויות שהכרחיות למתן מענה לצרכי השיווק בפרויקטים של יזמים וחברות בכל רחבי הארץ״.
צחי אלפסי, יו"ר קבוצת אלפסי: ״דברים גדולים קורים כשכוחות מובילים מתאחדים. השותפות הזו מחברת בין הניסיון, הידע והיכולות של אלפסי לבין אלו של אלדר, כדי לממש פוטנציאל של אזורים שלמים ולהעניק ליזמים הצלחה – גם בשווקים המורכבים ביותר. אנו מקימים מערך ניהולי שמחבר בין אסטרטגיה לביצוע, בין יצירתיות לבין מקצועיות. נעניק ליזמים שקט ניהולי, בקרה מלאה על התקציב, ותוצאה בשטח״.