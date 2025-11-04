לומברד אודייר: יעד הזהב עודכן ל־4,600 דולר לאונקיה, והתחזקות הדולר צפויה להיות זמנית

קיראן קאוושיק, אסטרטג המט"ח הגלובלי של הבנק השוויצרי לומברד אודייר, מציין כי אנו ממשיכים בגישה חיובית כלפי הזהב, ומעלים את יעד המחיר ל־12 חודשים לרמה של 4,600 דולר לאונקיה. מאז ספטמבר זינק הזהב בכ־13 אחוזים, על רקע שילוב של מדיניות מוניטרית מרחיבה בארצות הברית, אינפלציה שעדיין גבוהה, והמשך ביקוש מצד משקיעים פרטיים ובנקים מרכזיים. היצע מוגבל תומך אף הוא בעלייה במחירים. הסיכונים העיקריים לתחזית חיובית זו עשויים לנבוע מעלייה חדה בתשואות הריאליות בארה"ב או מירידה חדה בביקוש לתכשיטים.
אנו שומרים על גישה שלילית כלפי הדולר האמריקאי, למרות התחזקות זמנית שנרשמה מאז אמצע ספטמבר. לדעתנו, זו תופעה קצרת טווח הנובעת מאי-ודאות פוליטית באירופה ומחלוקות בתוך הפדרל ריזרב לגבי קצב הורדות הריבית. בטווח של 12 חודשים אנו צופים היחלשות של המטבע האמריקאי, כאשר יחס האירו דולר צפוי לעלות ל־1.22 דולר לאירו.
בבריטניה אנו נוקטים גישה זהירה כלפי הליש"ט. תקציב המדינה שיתפרסם ב־26 בנובמבר צפוי להשפיע על השווקים בהתאם למידת ההידוק הפיסקלי שיינקט. היסטורית, הליש"ט נוטה להיחלש לקראת התקציב ולהתאושש לאחריו. בהנחה שהתקציב לא יפתיע לרעה, אנו צופים התחזקות של הליש"ט מול הדולר, עם תחזית של 1.37 ל־12 חודשים.
ביפן אנו מצמצמים מעט את הציפיות להתחזקות הין בעקבות עלייה באי הוודאות הפוליטית. תחזיתנו לשנה הקרובה עומדת על 146 דולר ל־100 ין. בסין, הבנק המרכזי מאותת על העדפה לשער יואן חזק יותר, ואנו שומרים על תחזית של 7.00 דולר ליואן לשנה הקרובה.