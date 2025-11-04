פאגאיה וקסטל-לייק: הסכם ענק לרכישת הלוואות רכב ב- 500 מיליון דולר

העסקה החדשה מסמנת את כניסת פאגאיה וקסטל-לייק (Castlelake) לתחום הסכמי רכישה שוטפים של הלוואות לרכב (Forward Flow), כאשר הביקוש מצד משקיעים מוסדיים לנכסי האשראי של פאגאיה נותר גבוה.

שיתוף הפעולה בין פאגאיה לקסטל-לייק (Castlelake) מתרחב כעת לשני סוגי נכסים: הלוואות אישיות והלוואות רכב.

פאגאיה ממשיכה לגוון את מקורות המימון שלה עם יכולת גיוס של מיליארדי דולרים הן בהלוואות אישיות והן בהלוואות רכב.

חברת Pagaya Technologies (נאסד"ק: PGY), חברת טכנולוגיה עולמית המספקת פתרונות מבוססי AI למערכת הפיננסית, הודיעה על הסכם מימון מתמשך (Forward Flow) חדש עם חברת קסטל-לייק (Castlelake), חברת השקעות גלובלית המתמחה באשראי פרטי מבוסס נכסים, לרכישת הלוואות רכב בהיקף של עד 500 מיליון דולר שמקורן בפלטפורמה של פאגאיה.

ההסכם מהווה את העסקה הראשונה של פאגאיה וקסטל-לייק (Castlelake) לרכישת הלוואות עתידיות (Auto Forward Flow) שצפוי להאיץ משמעותית את פעילות האשראי לרכב של פאגאיה, לצד תוכנית האיגוח (ABS) המדורגת טירפל A (AAA) של פאגאיה, שמעידים על ביצועי אשראי חזקים.

השותפות בין פאגאיה לקסטל-לייק (Castlelake) מתפרסת כעת על פני שני סוגי נכסים, הלוואות אישיות והלוואות רכב, ומהווה דוגמה למאמצים האסטרטגיים של פאגאיה להרחיב את שיתופי הפעולה הפיננסיים שלה ולהפוך לשותפויות ארוכות טווח, תוך פתרונות מימון יעילים וסְקֵיילַבִּילִיים (scalable) שתומכים במודל הצמיחה הממומן-עצמית של פאגאיה.

“אנו גאים להשיק את הסכם המימון המתמשך הראשון שלנו בתחום הרכב עם קסטל-לייק (Castlelake), שותפה אמינה ובעלת ערך שהפגינה הבנה עמוקה בחזון ארוך-הטווח שלנו,” אמר סנג’יב דאס, נשיא ומייסד-שותף של פאגאיה. “ההסכם מהווה צעד משמעותי בהאצת הצמיחה של פעילות הרכב שלנו, ומאפשר מימון יציב ומגוון לשותפי ההלוואה – נדבך מרכזי בהתפתחות ובהתרחבות התוכנית. ככל שנמשיך לצמוח, נעמיק את שיתופי הפעולה עם הגופים המוסדיים ונמשיך לקדם אסטרטגיית מימון מגוונת, חזקה וברת-קיימא.”

אנו מצפים להמשיך ולתמוך בפאגאיה עם התקדמותה בפיתוח תוכניתה החדשנית, המשלבת טכנולוגיה וניתוח נתונים מתקדמים בתחום האשראי לרכב,” אמר ג’ון לונדקוויסט, שותף בתחום המימון הייחודי (Specialty Finance) בקסטל-לייק (Castlelake). “על רקע ההחמרה ברגולציה הבנקאית והגבלות ההון, לצד שמירה על משמעת אשראי, ביקוש צרכני גבוה והפלטפורמה החזקה של פאגאיה – אנו סבורים שההסכם הנוכחי מעניק למשקיעי קסטל-לייק חשיפה אטרקטיבית ומאוזנת סיכון.”

פלטפורמת קבלת ההחלטות באשראי מבוססת AI של פאגאיה מאפשרת גישה לנכסי אשראי צרכניים איכותיים עבור רשת הולכת וגדלה של 31 שותפי הלוואות בשלושה תחומי ליבה: הלוואות אישיות, הלוואות רכב ומימון נקודת מכירה (POS).

העסקה החדשה עם קסטל-לייק (Castlelake) מהווה אבן דרך חשובה בהרחבת האסטרטגיה של פאגאיה, בכך שהיא מביאה שיתופי מימון נוספים לתחומים חדשים של אשראי צרכני ומעמיקה את גיוון מקורות המימון של החברה.

