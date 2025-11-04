אפליית פצועי צה"ל בביטוח משכנתא: הכנסת תבחן, לשכת הסוכנים מציעה פתרון ממלכתי

וועדת העבודה והרווחה בראשות ח"כ מיכל וולדיגר תקיים ביום רביעי דיון בנושא פערי תשלומי ביטוח לנכי ופצועי צה״ל שנפגעו במלחמה ואי יכולתם לבטח עצמם לצרכי משכנתא.
נשיא לשכת סוכני הביטוח סו"ב שלמה אייזיק ביקש מח"כ וולדיגר לערוך את הדיון בבקשה לקדם פתרון לביטוח חיים למשכנתאות עבור פצועי צה"ל.
פצועות ופצועי צה"ל, חיילי סדיר, קבע ומילואים, שחוו פגיעות גופניות ונפשיות בשירותם הצבאי, נתקלים בקשיים משמעותיים בקבלת משכנתא לרכישת דירה ראשונה. הקשיים נובעים מחברות הביטוח שאינן מוכנות לבטח בפוליסות לביטוח חיים לצרכי משכנתא על פי דרישות הבנק, לחילופין הבנקים לא "מוותרים" על כך או שתעריפי הביטוח הינם גבוהים משמעותית מהממוצע בפוליסות רגילות. במצב זה נמנע מאלפי פצועי צה"ל בגוף ובנפש לקבל משכנתאות מהמערכת הבנקאית ולשקם עצמם גם באמצעות רכישת דירה.
בסוף חודש יולי האחרון, הוועדה לביקורת המדינה אישרה את בקשת לשכת סוכני הביטוח כי מבקר המדינה יבדוק את אפליית פצועי צה"ל בקבלת משכנתאות. יו"ר הוועדה לביקורת המדינה ח"כ מיקי לוי אמר בדיון כי: "המדינה לא יכולה להפנות עורף למי שנפצעו בשירותה. יש כאן כשל מערכתי שמחייב בדיקה מעמיקה מצד מבקר המדינה והצגת המלצות ברורות לתיקונו. ראוי שהבנקים יהיו חזקים במדינה כמו חברות הביטוח, אבל המצב הנוכחי הוא איום ונורא. כ-32 מיליארד שקלים רווח מצרפי של הבנקים. בתים ועסקים מתמוטטים והסעיף שמופיע בשאלוני הבריאות בנוגע לשירות מילואים ופוסט טראומה אינו הגיוני במדינה מתוקנת״.
נשיא לשכת סוכני הביטוח סו"ב שלמה אייזיק מציע את המתווה לפיו: "חברות הביטוח יחויבו להנפיק פוליסת ביטוח חיים למשכנתא לפצועי צה"ל, ללא חיתום רפואי וללא תוספת פרמיה, בהתאם לקריטריונים שיקבעו בשולחן עגול מקצועי. הפוליסה תינתן לצורך רכישת דירה ראשונה בלבד. כמו כן, המדינה תעניק ערבות לחברות הביטוח למשך 3 שנים שתבטיח את הסיכון עבור חברות הביטוח במקרים חריגים. נטל הערבות יכול להתחלק בין המדינה, חברות הביטוח והבנקים".
אייזיק מדגיש כי מתווה הפתרון פשוט וישים באופן מהיר, ייעל את תהליך קבלת המשכנתאות לפצועי צה"ל, מפחית את העול הכלכלי והרגשי על הפצועים, מעביר מסר מוסרי וערכי של אחריות המדינה כלפי פצועיה.