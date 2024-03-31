קרסו נדל"ן רוכשת החזקות בקבוצת יושפה הפועלת בתחום ההתחדשות העירונית

חברת קרסו נדל"ן מחברות הנדל"ן המובילות בישראל, הפועלת בתחומי הנדל"ן המניב והנדל"ן למגורים והמייצרת סביבה וסגנון חיים נשאף ופורץ דרך, רוכשת עם חברת פרופדו, החזקות בקבוצת יושפה.
קרסו וחברת פרופדו בע"מ (באמצעות חברה משותפת 50%-50%), ירכשו מניות של קבוצת יושפה , כך שבשלב ראשון יירכשו 49% מהון המניות של יושפה, לפי שווי חברה של כ- 74 מיליון ש"ח. על פני 5 שנים, הרוכשות יוכלו לרכוש מניות נוספות עד 100%.
דן פרנס, מנכ"ל קרסו נדל"ן: "קרסו מנצלת הזדמנות ורוכשת החזקה בקבוצת יושפה, אשר תגדיל באופן מידי את צבר הפרויקטים למגורים של קרסו בכ- 7%. בכוונת קרסו לתמוך בהמשך התרחבותה של יושפה, באמצעות כניסה לפרויקטים רבים נוספים, הן בתחום ההתחדשות הבניינית והן בתחום הפינוי בינוי. האיתנות הפיננסית של קרסו מאפשרת לנו, גם בתקופה רבת אתגרים, להמשיך ולהגדיל את פעילותנו בתחום המגורים."
קבוצת יושפה עוסקת בייזום פרויקטי נדל"ן בתחום ההתחדשות עירונית ומתמחה בייזום והקמה של פרויקטי בוטיק מסוג הריסה ובנייה מתוקף תמ"א 38/2. יושפה בנתה מוניטין של חברה איכותית, מתמחה ואמינה וכבר השלימה כ- 10 פרויקטים, באמצעות חברות בשליטת האחים יושפה.
הצבר הנוכחי של קבוצת יושפה כולל 23 פרויקטים מסוג תמ"א 38/2, הנמצאים בשלבים מתקדמים, כשרובם המכריע ברובע 4 בתל אביב. בנוסף מקדמת יושפה 5 מתחמי פינוי בינוי באזור המרכז.