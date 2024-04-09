מי השחקנים מאחורי העליות האחרונות בדולר ? עמית טל, מנהל חדר עסקאות מט"ח בבנק הפועלים, בשיחה עם כתבת FUNDER

השבוע החולף יצר טלטלה בשוק המט"ח כאשר שער הדולר החל לזנק ברציפות מול השקל. המטבע האמריקני נסחר בתחילת השבוע (שני) ברמה של 3.73 שקלים והגיע בסופו (שישי) עד לרמה של 3.76 שקלים. האירו הציג מגמה דומה, כאשר טיפס עד לרמה של 4.07 שקלים, בסוף השבוע שעבר.

אמש לאחר הודעת בנק ישראל כי יותיר את הריבית על כנה, הסערה שככה באחת. השקל התחזק מול הדולר כשהמטבע האמריקני נסחר ברמה של 3.68 שקלים והיורו נחלש ב-0.5% לעומת השער היציג עד לרמה של 4 שקלים.

את סערת עשרת הימים האחרונים מסביר עמית טל, מנהל המסחר בחדר עסקאות מט"ח בבנק הפועלים בראיון לפאנדר: "הדולר נסחר ביציבות, לפני עשרה ימים, ברמות של 3.55 כאשר נהנינו מ- 3 משתנים חשובים: הראשון - מומנטום חיובי בבורסות בעולם, השני – עצימות נמוכה יחסית של המלחמה בעזה ובצפון, והשלישי - צפי להורדת ריבית על ידי בנק ישראל לרמה של כ- 4.25%".

"אירוע התקיפה באיראן וחשש מתגובה משמעותית טרף את הקלפים במשך שבוע. כל שוקי ההון בישראל – הבורסה, האג"ח וכמובן שוק המטבע היו בלחץ, והדור טיפס והגיע עד לרמה של 3.76 בסוף השבוע האחרון. המדינה נכנסה ללחץ גדול שהתבטא בשווקים הפיננסיים, כשהבולט ביותר היה הזינוק בדולר". טל אומר

מה קרה בסוף השבוע האחרון?

"בסוף השבוע האחרון, המומנטום התהפך. הידיעות בתקשורת דיווחו על הפסקת אש ארוכה עם החמאס ועסקה גדולה שמתהווה לשחרור החטופים, זה תרם להרגעת הלחץ. ביום שישי הנתונים הטובים בארה"ב המשיכו את מומנטום ההרגעה בבורסות, ולבסוף, ההבנה שאיראן משהה את התגובה שלה או בוחרת בתגובה מוחלשת, הצטרפה למומנטום הרגיעה.

"המסחר נפתח ביום שני בדולר שירד עד לרמות של 3.70, וכשבנק ישראל, בגלל אותו חשש לחוסר יציבות מדינית, החליט להמתין עם הורדת הריבית זה נתן דחיפה נוספת לשקל להתחזק עד לרמת של 3.67 אתמול (שני)".

הבחנתם בפעילות סוערת בחדר המט"ח בשבוע החולף?

"כשהמתח היה בשיא בשבוע שעבר, המסחר היה ער ובולט אבל אלו היו בעיקר שחקנים מסחריים בארץ, שקנו ומכרו בהיקפים גדולים. זה לא היה מסחר ספורדי, אלא מחזורים גדולים. וזה כמובן נרגע עם תחילת השבוע הנוכחי.

"אפשר לסכם ולומר, שמתיחות מדינית שהתפתחה לאירוע כלכלי של אי-הורדת הריבית הובילה לשבוע וחצי של תנודתיות גבוהה מאוד בשקל-דולר".

