עין שלישית אישור למימון מרשות החדשנות ומשרד הביטחון עבור פרויקט לפיתוח מערכות אוויריות לגילוי שריפות

חברת עין שלישית מערכות בע"מ, המפתחת מערכות אלקטרואופטיות המשלבות יכולות בינה מלאכותית, מדווחת על קבלת אישור מרשות החדשנות למימון פרויקט בתמיכה משותפת עם משרד הביטחון, בסך 1.4 מיליון ₪ לתקופה של 12 חודשים, המהווים 55% מסך ההוצאות הצפויות של הפרויקט. במסגרת הפרויקט תפתח החברה, בשיתוף פעולה, מערכת אווירית המאפשרת אחיזת שטח נרחב ביום ובלילה למטרות גילוי שריפות. הפרויקט הנו לתקופה של שנתיים ועשוי לכלול מימון נוסף בכפוף להצלחת השנה הראשונה.
קבלת המימון הינה תוצאה של מחקר ופיתוח אינטנסיבי שנערך על ידי החברה והוביל ליכולות מתקדמות וייחודיות בתחום הגילוי ואחיזת השטח המבוססים על בינה מלאכותית. פעילות זו תאפשר לחברה להרחיב את פעילותה בתחום אזרחי חדש ומבטיח. היקף שוק גילוי השרפות הינו כ-5 מיליארד דולר בשנה והוא צפוי להוות מנוע צמיחה נוסף לחברה מול מדינות מערביות הסובלות משרפות יער ובניהן: ארה"ב, קנדה, אוסטרליה, יוון ועוד.
להערכת החברה, התוכנית צפויה לאפשר גישה לשווקים חדשים, להגדיל את מגוון היכולות והרווחיות של כלל המערכות המפותחות ע"י עין שלישית ולאפשר הקטנת עלויות הייצור של מערכות דומות. אחיזת שטח הנו תחום הרלוונטי לסקטור האזרחי והביטחוני ופיתוח היכולות לגילוי שריפות תומך במימוש אסטרטגיית החברה למינוף היכולות הרבות שצברה בסקטור הביטחוני, לסקטור האזרחי.
שותף מייסד ומנכ"ל עין שלישית, ליאור סגל: "אישור קבלת המענק מרשות החדשנות מהווה אינדיקציה נוספת ליכולות החברה בתחום האלגוריתמיקה המתקדמת ופיתוח פתרונות מערכתיים לעולם הגילוי ואחיזת השטח המבוססים על בינה מלאכותית. אנו רואים בפיתוח יכולות גילוי השריפות השלמה לסל המוצרים האוויריים של החברה אשר יוכל לתמוך בהמשך הצמיחה והפיתוח העסקי מול גופים ביטחוניים ואזרחיים כאחד."
כזכור, בסוף חודש מארס 2024 דיווחה עין שלישית על מעבר ראשון לרווח בחציון השני של שנת 2023, על רקע זינוק בהזמנות מערכות הגנה מפני רחפנים ומל"טים ממשרד הביטחון, אשר נכנסו מיידית לשימוש מבצעי בכל הגזרות במסגרת מלחמת חרבות ברזל. נכון למועד דיווח התוצאות הכספיות לשנת 2023 בחודש שעבר עמד צבר ההזמנות של החברה על 19.8 מיליון ₪ וכן הוסרה הערת 'עסק חי' מדוחות החברה.