אקסון מוביל קדחה את באר הנפט הראשונה במסגרת ההסכמים המקדימים

אקסון מוביל (NYSE: XOM), ענקית האנרגיה שבסיסה בארצות הברית, מככבת בעולם הזהב השחור.
החברה איתרה לאחרונה מקור נפט חדש בבלוק 15 מול חופי אנגולה, וחתמה על מכתב הסכמה להשבת עלויות מחקר נוספות עם הסוכנות הלאומית לנפט, גז ודלק ביולוגי של ארצות הברית (ANPG). הסכם זה יאפשר לאקסון מוביל לפעול לקידוחי חיפוש נוספים תוך הבטחת השבת עלויות של פרויקט הייצור.
באר הנפט הראשונה שנקדחה במסגרת ההסכמים המקדימים של פרויקט ההפקה המצטברת
באר Likembe-01 של אקסון מוביל הממוקמת במים בעומק 1,200 מטר באזור הפיתוח Kizomba B בבלוק 15 ומופעלת בשיתוף עם Azule Energy, Equinor ו-Sonangol, נקדחה לפני כחודשיים, חצתה מאגרים היסטוריים והצליחה להגיע לעומק סופי של 3,013 מטרים, שם איתרה מקור נפט חדש.
על פי הדיווחים, זו הבאר הראשונה שנקדחה במסגרת ההסכמים המקדימים של פרויקט ההפקה המצטברת, שמטרתה לספק למשקיעים תמריצים לייצר נפחים נוספים בזיכיונות הנמצאים כעת בייצור, כגון אסטרטגיה בסיסית לפיתוח בר-קיימא של מגזר הנפט של אנגולה.
נזכיר כי באפריל האחרון, עלה שווי השוק של אקסון מוביל על זה של טסלה בפעם הראשונה מזה כשנה, ועומד, נכון להיום, על 527.86 מיליארד דולר. בנוסף לכך, החברה היכתה את תחזיות ההכנסות ברבעון הראשון של שנה, כשדיווחה בדו"חות הכספיים על הכנסות שעלו על צפי האנליסטים - $83.08B ולא $78.31B כפי שצפו.
מחיר המניה של אקסון מובייל, נכון לרגע זה, 116.96$.
לפי MarketBeat.com, לאקסון מובייל (NYSE: XOM) יש כיום דירוג קונצנזוס של "קנייה מתונה" (Moderate Buy) ויעד מחיר ממוצע של 134.18 דולר.
