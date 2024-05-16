לפני גמל נט - תשואות קופות גמל, השתלמות ופנסיה של מיטב אפריל 2024

|
מספר בגמלנט
שם קופה
סוג קופה
מדיניות השקעה
אפריל נומינלי ברוטו
מצטבר מתחילת שנה
12 חודשים אחרונים
תשואה ממוצעת שנתית 60 חודשים
תשואה מצטברת 60 חודשים
תשואה ממוצעת שנתית 36 חודשים
תשואה מצטברת 36 חודשים
סטיית תקן
היקף נכסים אלפי ₪
877
מיטב גמל מניות
קופת גמל
נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בנגזרים, בתעודת סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות
-3.00%
4.69%
16.59%
8.26%
48.71%
4.64%
14.56%
15.34%
1,060,506.11
7860
מיטב גמל להשקעה – מניות
קופת גמל
נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בנגזרים, בתעודת סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות
-2.90%
4.85%
16.80%
7.95%
46.58%
4.69%
14.75%
15.32%
517,296.48
883
מיטב השתלמות מניות
קרן השתלמות
נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בנגזרים, בתעודת סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות
-2.94%
4.90%
16.61%
8.21%
48.34%
4.62%
14.50%
15.32%
1,703,582.54
7215
מיטב גמל לבני 50 ומטה
קופת גמל
נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה
-1.76%
2.81%
10.80%
6.25%
35.41%
3.98%
12.42%
8.68%
2,635,190.94
103
מיטב גמל לבני 50 עד 60
קופת גמל
נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה
-1.52%
2.71%
10.15%
6.13%
34.65%
4.31%
13.49%
7.58%
############
551
מיטב גמל לבני 60 ומעלה
קופת גמל
נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה
-1.13%
1.60%
7.30%
4.85%
26.73%
3.31%
10.26%
5.49%
8,055,936.93
880
מיטב השתלמות כללי
קרן השתלמות
נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.
-1.51%
2.74%
10.06%
6.10%
34.43%
4.21%
13.18%
7.53%
############
886
מיטב פיצויים כללי
קופה מרכזית לפיצויים
נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.
-1.60%
2.69%
10.36%
5.68%
31.83%
3.86%
12.04%
7.92%
1,066,131.50
7978
מיטב גמל להשקעה – כללי
קופת גמל
נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.
-1.55%
2.74%
10.22%
5.30%
29.45%
3.57%
11.10%
7.93%
1,647,018.51
9491
מיטב מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי
קופה מרכזית לפיצויים
נכסי הקופה יושקעו במסלול הכללי והם יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובבכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות
-1.47%
1.42%
7.91%
3.76%
20.29%
2.93%
9.04%
5.95%
26,219.88
767
מיטב גמל הלכה
קופת גמל
נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו.
-1.90%
1.98%
8.20%
4.09%
22.19%
2.55%
7.86%
7.58%
202,793.66
768
מיטב השתלמות הלכה
קרן השתלמות
נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו.
-1.94%
1.95%
8.23%
4.08%
22.16%
2.54%
7.83%
7.61%
395,719.05
7863
מיטב גמל להשקעה – הלכה
קופת גמל
נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו.
-1.79%
1.76%
8.00%
4.11%
22.31%
2.87%
8.85%
7.29%
46,345.02
12966
מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה
קרן פנסיה
נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה מחויבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה. השאת תשואה במסלול השקעה זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.
-0.15%
2.33%
8.57%
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
6.71%
21.51%
אין נתון לתקופה
46,225.30
769
מיטב פיצויים הלכה
קופה מרכזית לפיצויים
נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו.
-1.59%
2.68%
12.00%
4.28%
23.29%
3.21%
9.94%
8.23%
4,005.63
923
מיטב ביטחון ללא הבטחת תשואה
קופת גמל
נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.
-1.68%
2.38%
10.28%
5.21%
28.92%
4.07%
12.72%
7.29%
18,723.37
554
מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק
קרן השתלמות
נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור שלא יפחת מ - 20% ולא יעלה על 40% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בוותק ההשקעה.
-1.31%
2.57%
9.59%
6.22%
35.20%
4.35%
13.64%
6.74%
8,861,410.10
328
נייר חדרה
קופת גמל
החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.
-1.67%
2.44%
10.27%
5.50%
30.70%
3.66%
11.40%
7.35%
53,624.42
289
מיטב השתלמות של עובדי ב"י כללי
קרן השתלמות
החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.
-1.60%
2.53%
10.24%
5.62%
31.46%
3.64%
11.32%
7.75%
161,183.65
1276
מיטב פיצויים סלע
קופה מרכזית לפיצויים
עד 10% מנכסי המסלול יושקעו במניות וניירות ערך המירים למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו.
-0.90%
0.65%
5.97%
2.88%
15.26%
2.17%
6.66%
3.87%
25,908.28
1353
מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק
קרן השתלמות
נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 15% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעת השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בוותק ההשקעה.
-0.83%
1.23%
5.93%
4.32%
23.55%
3.07%
9.50%
4.23%
2,645,671.27
874
מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות
קופת גמל
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין".
-1.13%
1.69%
7.32%
4.73%
26.01%
2.93%
9.04%
5.60%
3,706,955.37
8885
מיטב השתלמות אג"ח עד 25% מניות
קרן השתלמות
נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 25% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעת השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.
-1.06%
1.74%
7.83%
4.12%
22.37%
2.51%
7.71%
5.44%
509,031.24
7980
מיטב גמל להשקעה – אג"ח עד 20% מניות
קופת גמל
נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירת של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי האג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה למניות תהיה בשיעור לא יעלה על 20% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה לפי שיקול דעתה של ועדת השקעות ובכפוף לכל דין
-0.85%
1.41%
6.89%
3.95%
21.37%
2.51%
7.71%
5.38%
218,917.21
7981
מיטב דש גמל להשקעה – אג"ח עד 10% מניות
קופת גמל
נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירת של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי האג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה למניות תהיה בשיעור לא יעלה על 10% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה לפי שיקול דעתה של ועדת השקעות ובכפוף לכל דין
0.14%
2.40%
6.49%
2.85%
15.07%
2.37%
7.27%
5.12%
65,553.11
1240
מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות
קרן השתלמות
נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 0% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעות השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.
-0.33%
0.93%
4.99%
3.34%
17.87%
2.93%
9.06%
2.97%
597,738.19
223
מיטב גמל אג"ח ללא מניות
קופת גמל
נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 0% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעות השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.
-0.42%
0.74%
4.85%
3.49%
18.69%
2.86%
8.84%
3.12%
1,103,041.07
7862
מיטב גמל להשקעה – אג"ח ללא מניות
קופת גמל
נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% טלא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסיפ כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות, או בקרנות השקעה.
-0.49%
0.66%
4.86%
2.47%
13.00%
1.49%
4.54%
3.25%
58,548.35
1107
מיטב פיצויים אג"ח ללא מניות
קופה מרכזית לפיצויים
לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח צמודות למדד ו/או בתעודות השתתפות של קרנות נאמנות המתמחות בצמודי מדד ו/או בנגזרים למדד ו/או למדדי אג"ח הצמודים למדד
-0.05%
1.08%
5.12%
2.80%
14.83%
2.27%
6.96%
3.88%
45,793.35
948
מיטב גמל שקלי טווח קצר
קופת גמל
נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ועל יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות
0.45%
1.45%
4.37%
1.15%
5.87%
1.73%
5.29%
0.56%
201,733.59
1370
מיטב השתלמות שקלי טווח קצר
קרן השתלמות
נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ועל יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות
0.42%
1.52%
4.63%
1.30%
6.66%
1.87%
5.71%
0.60%
228,751.62
7861
מיטב גמל להשקעה – טווח קצר
קופת גמל
נכסי הקופה יהיו החשופים לנכסים הבאים שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעילן למשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסיפ כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
0.45%
1.48%
4.46%
1.15%
5.88%
1.82%
5.56%
0.61%
37,014.81
1372
מיטב פיצויים שקלי טווח קצר
קופה מרכזית לפיצויים
כלל נכסי הקופה יושקעו באג"ח ממשלתי וקונצרני בדירוג AA ומעלה לא צמוד, ובלבד שמח"מ כלל נכסי הקופה לא יעלה על 90 יום. בכל מקרה לא יושקעו נכסי המסלול במניות או בניירות ערך המירים למניות ו/או במט"ח.
0.62%
1.68%
4.37%
1.31%
6.75%
2.14%
6.57%
0.60%
4,839.67
881
מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד
קרן השתלמות
נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל הצמודים למדד המחירים לצרכן בישראל בלבד. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במשירין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.
0.06%
1.51%
5.52%
3.26%
17.41%
2.69%
8.28%
3.85%
169,609.88
876
מיטב גמל שקלי
קופת גמל
נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ועל יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תשוג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקות דעתה של ועדת השקעות.
-1.26%
-0.78%
3.04%
1.31%
6.74%
0.36%
1.07%
3.37%
111,573.13
1528
מיטב פיצויים שקלי
קופה מרכזית לפיצויים
מסלול בו לפחות 75% מהנכסים יושקעו באפיקים שקליים. ניתן להשקיע במניות עד 10%.
-1.23%
-0.79%
3.05%
1.27%
6.52%
0.31%
0.92%
3.29%
5,908.62
1386
מיטב גמל אג"ח ממשלת ישראל
קופת גמל
נכסי הקופה יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.
-0.96%
-0.64%
2.78%
1.88%
9.75%
0.93%
2.80%
3.14%
90,480.01
1387
מיטב השתלמות אג"ח ממשלת ישראל
קרן השתלמות
נכסי הקופה יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.
-0.95%
-0.57%
2.93%
1.94%
10.08%
1.02%
3.11%
3.17%
177,875.44
13246
מיטב גמל מחקה מדד S&P500
קופת גמל
נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500. החשיפה תהיה בשיעור של 100% מנכסי המסלול.
-2.25%
9.48%
26.50%
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
12.56%
42.62%
אין נתון לתקופה
1,657,167.54
13259
מיטב גמל להשקעה מחקה מדד S&P500
קופת גמל
נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500. החשיפה תהיה בשיעור של 100% מנכסי המסלול.
-2.25%
9.46%
26.54%
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
12.58%
42.67%
אין נתון לתקופה
942,584.03
13245
מיטב השתלמות מחקה מדד S&P500
קרן השתלמות
נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500. החשיפה תהיה בשיעור של 100% מנכסי המסלול.
-2.25%
9.46%
26.44%
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
12.60%
42.76%
אין נתון לתקופה
2,825,805.28
13285
מיטב כללית מחקה מדד S&P500
קרן פנסיה
נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500 . החשיפה תהיה בשיעור של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקעו במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.
-2.23%
9.47%
26.48%
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
12.40%
42.01%
אין נתון לתקופה
348,489.59
13260
מיטב מקיפה מחקה מדד S&P500
קרן פנסיה
נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500 . החשיפה תהיה בשיעור של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקעו במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט עד 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד", בהתאם להוראות הדין.
-1.31%
7.42%
20.85%
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
11.95%
40.29%
אין נתון לתקופה
4,456,256.73
1692
מיטב גמל פאסיבי אג"ח עד 25% מניות
קופת גמל
נכסי הקופה, בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי אג"ח. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדי מניות בשיעור שלא יעלה על 25% בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.
-0.15%
2.89%
9.74%
3.52%
18.88%
2.40%
7.37%
6.46%
1,031,829.31
1689
מיטב גמל פאסיבי מניות
קופת גמל
נכסי הקופה, בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.
-4.23%
3.62%
29.40%
10.94%
68.01%
10.76%
35.86%
16.77%
1,593,211.25
14264
מיטב גמל משולב סחיר
קופת גמל
נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד. ההשקעה עשויה להתבצע הן במישרין (בנכסי בסיס) והן באמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות ולרבות נגזרים לא סחירים אשר משמשים לצרכי גידור ונגזרים לא סחירים אשר שווים נגזר מנכס בסיס סחיר), בקרנות סל ובקרנות נאמנות. יתרת הנכסים תושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים ממועד הפקדתם. השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין ובאמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות), בקרנות סל, בקרנות נאמנות ובקרנות השקעה. השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.
-0.07%
1.93%
5.96%
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
145,092.75
14262
מיטב אגוד תגמולים משולב סחיר
קופת גמל
נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ
0.00%
0.00%
0.00%
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
-
14259
מיטב מקיפה משולב סחיר
קרן פנסיה
נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא
-1.02%
3.94%
11.34%
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
4,094.62
14267
מיטב כללית משולב סחיר
קרן פנסיה
נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה
-1.30%
3.17%
10.91%
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
556.88
14266
מיטב גמל קיימות
קופת גמל
נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים שיושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים
0.00%
0.00%
0.00%
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
-
14270
מיטב גמל להשקעה קיימות
קופת גמל
נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים שיושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים
-2.01%
-2.19%
-6.35%
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
1,422.13
14261
מיטב מקיפה קיימות
קרן פנסיה
נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים שיושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים
-1.84%
-1.53%
-0.90%
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
2,059.70
14269
מיטב כללית קיימות
קרן פנסיה
נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים שיושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים
-0.98%
-0.97%
-3.07%
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
140.51
481
מיטב השתלמות פאסיבי כללי
קרן השתלמות
נכסי הקופה יושקעו במדדים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
-0.39%
4.39%
14.46%
5.91%
33.25%
5.22%
16.48%
8.46%
1,390,926.81
14265
מיטב גמל עוקב מדדים גמיש
קופת גמל
נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-%75 ולא יעלה על %100 ,יעקבו אחר מדדי מניות או אג"ח קונצרני או אג"ח ממשלות, או שילוב ביניהם, כהגדרתם באשכול מסלולים מחקי מדדים, ולכל הפחות בשלושה מדדים כאמור, באמצעות מכשירים עוקבי מדד.
-3.88%
3.29%
26.47%
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
135,230.76
14263
מיטב אגוד תגמולים עוקב מדדים גמיש
קופת גמל
נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-%75 ולא יעלה על %100 ,יעקבו אחר מדדי מניות או אג"ח קונצרני או אג"ח ממשלות, או שילוב ביניהם, כהגדרתם באשכול מסלולים מחקי מדדים, ולכל הפחות בשלושה מדדים כאמור, באמצעות מכשירים עוקבי מדד.
0.00%
0.00%
0.00%
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
-
7867
מיטב גמל להשקעה – מניות פאסיבי
קופת גמל
נכסי הקופה, בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.
-4.21%
3.67%
29.52%
11.22%
70.22%
10.82%
36.08%
16.72%
491,126.42
7979
מיטב גמל להשקעה - כללי פאסיבי
קופת גמל
נכסי הקופה יושקעו במדדים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
-0.32%
4.41%
14.58%
5.15%
28.51%
4.01%
12.53%
8.50%
168,046.97
9552
מיטב איגוד גמל מסלול לבני 50 ומטה
קופת גמל
נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-
9553
מיטב איגוד גמל מסלול לבני 60 ומעלה
קופת גמל
נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה
-1.25%
1.19%
7.22%
2.83%
14.95%
2.48%
7.61%
5.24%
1,449.47
9854
מיטב איגוד גמל מסלול לבני 50 עד 60
קופת גמל
נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה
-1.56%
4.72%
15.08%
5.83%
32.77%
4.77%
15.01%
8.17%
69,194.46
11385
מיטב חיסכון לכל ילד סיכון מועט
קופת גמל
נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, ברמת הסיכון של המסלול.
-1.10%
1.68%
7.81%
3.72%
20.04%
2.44%
7.50%
5.52%
491,145.33
11386
מיטב חיסכון לכל ילד סיכון בינוני
קופת גמל
נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, ברמת הסיכון של המסלול.
-1.60%
2.63%
10.38%
4.97%
27.45%
3.36%
10.42%
8.02%
217,819.94
11387
מיטב חיסכון לכל ילד סיכון גבוה
קופת גמל
נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, ברמת הסיכון של המסלול.
-3.04%
4.63%
16.60%
8.03%
47.17%
4.85%
15.27%
15.62%
217,064.16
11388
מיטב חיסכון לכל ילד כהלכה
קופת גמל
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית
-1.94%
1.77%
8.31%
4.01%
21.74%
2.47%
7.59%
7.62%
301,058.52
2108
מיטב פנסיה כללית -מסלול אג"ח עד 10% במניות
קרן פנסיה
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ניירות ערך מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-%75 ולא יעלה על %120 מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.
-0.58%
0.99%
5.67%
2.45%
12.85%
1.73%
5.29%
3.95%
4,478.34
2109
מיטב פנסיה כללית - מסלול מניות
קרן פנסיה
נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור החשיפה שלא יפחת מ-%75 ולא יעלה על %120 מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
-3.01%
4.34%
15.82%
7.84%
45.83%
4.63%
14.55%
14.50%
67,134.56
2158
מיטב פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה
קרן פנסיה
נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה
-1.74%
2.83%
10.98%
5.47%
30.49%
3.49%
10.85%
8.89%
511,581.23
2159
מיטב פנסיה כללית - כהלכה
קרן פנסיה
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.
-1.70%
1.83%
6.62%
3.28%
17.54%
3.42%
10.60%
6.45%
4,626.44
2160
מיטב פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה
קרן פנסיה
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
-1.36%
-1.96%
-1.96%
0.16%
0.82%
-2.58%
-7.54%
7.16%
45,818.05
9972
מיטב פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60
קרן פנסיה
נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה.
-1.56%
2.55%
10.12%
4.98%
27.52%
3.29%
10.20%
7.56%
205,075.07
9973
מיטב פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה
קרן פנסיה
נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה.
-1.16%
1.54%
7.49%
3.67%
19.75%
2.48%
7.62%
5.57%
105,472.38
1560
מיטב פנסיה מקיפה - מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות
קרן פנסיה
נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% ,יושקעו במדדי אג"ח [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 13-9-2013 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדי מניות [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 13-9-2013 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] בשיעור שלא יעלה על 25% בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".
0.27%
2.87%
8.97%
4.26%
23.18%
3.89%
12.13%
4.60%
17,471.88
14260
מיטב מקיפה עוקב מדדים גמיש
קרן פנסיה
נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ 75%- ולא יעלה על 100% , יעקבו אחר מדדי מניות או אג"ח קונצרני או אג"ח
-2.49%
3.42%
21.10%
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
74,646.68
14268
מיטב כללית עוקב מדדים גמיש
קרן פנסיה
נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-%75 ולא יעלה על %100 ,יעקבו אחר מדדי מניות או אג"ח קונצרני או
-3.80%
3.64%
27.97%
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
12,971.82
1589
מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי - מדדי מניות
קרן פנסיה
נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% ,יושקעו במדדי מניות [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 13-9-2013 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 13-9-2013 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".
-2.68%
3.41%
23.01%
10.20%
62.52%
10.43%
34.68%
11.61%
951,959.40
2104
מיטב פנסיה מקיפה - אג"ח
קרן פנסיה
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".
0.09%
1.76%
6.41%
4.03%
21.87%
3.99%
12.46%
2.39%
119,490.09
2105
מיטב פנסיה מקיפה - מניות
קרן פנסיה
נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-%75 ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".
-1.74%
4.14%
14.11%
8.16%
48.01%
6.27%
20.01%
10.43%
1,071,253.77
2155
מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה
קרן פנסיה
נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה
-1.26%
3.52%
11.83%
7.85%
45.94%
6.14%
19.57%
7.96%
############
2156
מיטב פנסיה מקיפה - כהלכה
קרן פנסיה
כסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה מחויבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול השקעה זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".
-1.33%
3.04%
10.07%
5.90%
33.17%
5.04%
15.88%
6.81%
1,034,997.91
13286
מיטב כללית מסלול הלכה למקבלי קצבה
קרן פנסיה
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.
-2.60%
-1.27%
-1.63%
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
אין נתון לתקופה
353.50
2157
מיטב פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה
קרן פנסיה
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".
-0.02%
0.67%
3.73%
4.60%
25.24%
4.18%
13.09%
3.11%
|
242,766.18
|
2242
|
מיטב פנסיה מקיפה - אג"ח עד 25% מניות
|
קרן פנסיה
|
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".
|
-0.13%
|
2.01%
|
7.74%
|
4.04%
|
21.92%
|
3.88%
|
12.08%
|
4.37%
|
27,371.96
|
8645
|
מיטב פנסיה מקיפה - מסלול קצבה לזכאים קיימים
|
קרן פנסיה
|
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. המסלול מיועד למי שהיה זכאי לקבל קצבה מהקרן לפני יום ז' בטבת התשס"ד 1 בינואר 2004.
|
0.17%
|
0.99%
|
4.53%
|
5.21%
|
28.89%
|
5.11%
|
16.14%
|
2.55%
|
9,525.99
|
12157
|
מיטב מקיפה - מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018
|
קרן פנסיה
|
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 61% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד", בהתאם להוראות הדין.
|
0.13%
|
2.93%
|
9.40%
|
6.39%
|
36.29%
|
6.85%
|
22.00%
|
3.27%
|
2,168,708.40
|
12158
|
מיטב כללית - מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018
|
קרן פנסיה
|
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
|
-1.09%
|
2.64%
|
9.89%
|
3.77%
|
20.31%
|
2.67%
|
8.22%
|
7.23%
|
80,711.88
|
9967
|
מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60
|
קרן פנסיה
|
נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה
|
-1.06%
|
3.35%
|
11.11%
|
7.82%
|
45.69%
|
6.37%
|
20.34%
|
6.94%
|
7,745,817.16
|
9968
|
מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה
|
קרן פנסיה
|
נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה
|
-0.63%
|
2.45%
|
8.92%
|
5.61%
|
31.40%
|
4.91%
|
15.45%
|
4.75%
|
3,248,173.06