לפני גמל נט - תשואות קופות גמל, השתלמות ופנסיה של מיטב אפריל 2024

מספר בגמלנט שם קופה סוג קופה מדיניות השקעה אפריל נומינלי ברוטו מצטבר מתחילת שנה 12 חודשים אחרונים תשואה ממוצעת שנתית 60 חודשים תשואה מצטברת 60 חודשים תשואה ממוצעת שנתית 36 חודשים תשואה מצטברת 36 חודשים סטיית תקן היקף נכסים אלפי ₪

877 מיטב גמל מניות קופת גמל נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בנגזרים, בתעודת סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות -3.00% 4.69% 16.59% 8.26% 48.71% 4.64% 14.56% 15.34% 1,060,506.11

7860 מיטב גמל להשקעה – מניות קופת גמל נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בנגזרים, בתעודת סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות -2.90% 4.85% 16.80% 7.95% 46.58% 4.69% 14.75% 15.32% 517,296.48

883 מיטב השתלמות מניות קרן השתלמות נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בנגזרים, בתעודת סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות -2.94% 4.90% 16.61% 8.21% 48.34% 4.62% 14.50% 15.32% 1,703,582.54

7215 מיטב גמל לבני 50 ומטה קופת גמל נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה -1.76% 2.81% 10.80% 6.25% 35.41% 3.98% 12.42% 8.68% 2,635,190.94

103 מיטב גמל לבני 50 עד 60 קופת גמל נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה -1.52% 2.71% 10.15% 6.13% 34.65% 4.31% 13.49% 7.58% ############

551 מיטב גמל לבני 60 ומעלה קופת גמל נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה -1.13% 1.60% 7.30% 4.85% 26.73% 3.31% 10.26% 5.49% 8,055,936.93

880 מיטב השתלמות כללי קרן השתלמות נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. -1.51% 2.74% 10.06% 6.10% 34.43% 4.21% 13.18% 7.53% ############

886 מיטב פיצויים כללי קופה מרכזית לפיצויים נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. -1.60% 2.69% 10.36% 5.68% 31.83% 3.86% 12.04% 7.92% 1,066,131.50

7978 מיטב גמל להשקעה – כללי קופת גמל נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. -1.55% 2.74% 10.22% 5.30% 29.45% 3.57% 11.10% 7.93% 1,647,018.51

9491 מיטב מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי קופה מרכזית לפיצויים נכסי הקופה יושקעו במסלול הכללי והם יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובבכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות -1.47% 1.42% 7.91% 3.76% 20.29% 2.93% 9.04% 5.95% 26,219.88

767 מיטב גמל הלכה קופת גמל נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו. -1.90% 1.98% 8.20% 4.09% 22.19% 2.55% 7.86% 7.58% 202,793.66

768 מיטב השתלמות הלכה קרן השתלמות נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו. -1.94% 1.95% 8.23% 4.08% 22.16% 2.54% 7.83% 7.61% 395,719.05

7863 מיטב גמל להשקעה – הלכה קופת גמל נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו. -1.79% 1.76% 8.00% 4.11% 22.31% 2.87% 8.85% 7.29% 46,345.02

12966 מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה קרן פנסיה נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה מחויבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה. השאת תשואה במסלול השקעה זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.

נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 60% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד", בהתאם להוראות הדין. -0.15% 2.33% 8.57% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 6.71% 21.51% אין נתון לתקופה 46,225.30

769 מיטב פיצויים הלכה קופה מרכזית לפיצויים נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו. -1.59% 2.68% 12.00% 4.28% 23.29% 3.21% 9.94% 8.23% 4,005.63

923 מיטב ביטחון ללא הבטחת תשואה קופת גמל נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. -1.68% 2.38% 10.28% 5.21% 28.92% 4.07% 12.72% 7.29% 18,723.37

554 מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק קרן השתלמות נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור שלא יפחת מ - 20% ולא יעלה על 40% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בוותק ההשקעה. -1.31% 2.57% 9.59% 6.22% 35.20% 4.35% 13.64% 6.74% 8,861,410.10

328 נייר חדרה קופת גמל החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי. -1.67% 2.44% 10.27% 5.50% 30.70% 3.66% 11.40% 7.35% 53,624.42

289 מיטב השתלמות של עובדי ב"י כללי קרן השתלמות החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי. -1.60% 2.53% 10.24% 5.62% 31.46% 3.64% 11.32% 7.75% 161,183.65

1276 מיטב פיצויים סלע קופה מרכזית לפיצויים עד 10% מנכסי המסלול יושקעו במניות וניירות ערך המירים למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו. -0.90% 0.65% 5.97% 2.88% 15.26% 2.17% 6.66% 3.87% 25,908.28

1353 מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק קרן השתלמות נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 15% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעת השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בוותק ההשקעה. -0.83% 1.23% 5.93% 4.32% 23.55% 3.07% 9.50% 4.23% 2,645,671.27

874 מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות קופת גמל נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין". -1.13% 1.69% 7.32% 4.73% 26.01% 2.93% 9.04% 5.60% 3,706,955.37

8885 מיטב השתלמות אג"ח עד 25% מניות קרן השתלמות נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 25% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעת השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. -1.06% 1.74% 7.83% 4.12% 22.37% 2.51% 7.71% 5.44% 509,031.24

7980 מיטב גמל להשקעה – אג"ח עד 20% מניות קופת גמל נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירת של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי האג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה למניות תהיה בשיעור לא יעלה על 20% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה לפי שיקול דעתה של ועדת השקעות ובכפוף לכל דין -0.85% 1.41% 6.89% 3.95% 21.37% 2.51% 7.71% 5.38% 218,917.21

7981 מיטב דש גמל להשקעה – אג"ח עד 10% מניות קופת גמל נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירת של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי האג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה למניות תהיה בשיעור לא יעלה על 10% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה לפי שיקול דעתה של ועדת השקעות ובכפוף לכל דין 0.14% 2.40% 6.49% 2.85% 15.07% 2.37% 7.27% 5.12% 65,553.11

1240 מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות קרן השתלמות נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 0% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעות השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. -0.33% 0.93% 4.99% 3.34% 17.87% 2.93% 9.06% 2.97% 597,738.19

223 מיטב גמל אג"ח ללא מניות קופת גמל נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 0% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעות השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. -0.42% 0.74% 4.85% 3.49% 18.69% 2.86% 8.84% 3.12% 1,103,041.07

7862 מיטב גמל להשקעה – אג"ח ללא מניות קופת גמל נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% טלא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסיפ כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות, או בקרנות השקעה. -0.49% 0.66% 4.86% 2.47% 13.00% 1.49% 4.54% 3.25% 58,548.35

1107 מיטב פיצויים אג"ח ללא מניות קופה מרכזית לפיצויים לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח צמודות למדד ו/או בתעודות השתתפות של קרנות נאמנות המתמחות בצמודי מדד ו/או בנגזרים למדד ו/או למדדי אג"ח הצמודים למדד -0.05% 1.08% 5.12% 2.80% 14.83% 2.27% 6.96% 3.88% 45,793.35

948 מיטב גמל שקלי טווח קצר קופת גמל נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ועל יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות 0.45% 1.45% 4.37% 1.15% 5.87% 1.73% 5.29% 0.56% 201,733.59

1370 מיטב השתלמות שקלי טווח קצר קרן השתלמות נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ועל יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות 0.42% 1.52% 4.63% 1.30% 6.66% 1.87% 5.71% 0.60% 228,751.62

7861 מיטב גמל להשקעה – טווח קצר קופת גמל נכסי הקופה יהיו החשופים לנכסים הבאים שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעילן למשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסיפ כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. 0.45% 1.48% 4.46% 1.15% 5.88% 1.82% 5.56% 0.61% 37,014.81

1372 מיטב פיצויים שקלי טווח קצר קופה מרכזית לפיצויים כלל נכסי הקופה יושקעו באג"ח ממשלתי וקונצרני בדירוג AA ומעלה לא צמוד, ובלבד שמח"מ כלל נכסי הקופה לא יעלה על 90 יום. בכל מקרה לא יושקעו נכסי המסלול במניות או בניירות ערך המירים למניות ו/או במט"ח. 0.62% 1.68% 4.37% 1.31% 6.75% 2.14% 6.57% 0.60% 4,839.67

881 מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד קרן השתלמות נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל הצמודים למדד המחירים לצרכן בישראל בלבד. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במשירין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. 0.06% 1.51% 5.52% 3.26% 17.41% 2.69% 8.28% 3.85% 169,609.88

876 מיטב גמל שקלי קופת גמל נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ועל יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תשוג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקות דעתה של ועדת השקעות. -1.26% -0.78% 3.04% 1.31% 6.74% 0.36% 1.07% 3.37% 111,573.13

1528 מיטב פיצויים שקלי קופה מרכזית לפיצויים מסלול בו לפחות 75% מהנכסים יושקעו באפיקים שקליים. ניתן להשקיע במניות עד 10%. -1.23% -0.79% 3.05% 1.27% 6.52% 0.31% 0.92% 3.29% 5,908.62

1386 מיטב גמל אג"ח ממשלת ישראל קופת גמל נכסי הקופה יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. -0.96% -0.64% 2.78% 1.88% 9.75% 0.93% 2.80% 3.14% 90,480.01

1387 מיטב השתלמות אג"ח ממשלת ישראל קרן השתלמות נכסי הקופה יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. -0.95% -0.57% 2.93% 1.94% 10.08% 1.02% 3.11% 3.17% 177,875.44

13246 מיטב גמל מחקה מדד S&P500 קופת גמל נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500. החשיפה תהיה בשיעור של 100% מנכסי המסלול.

נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור הנכסים אשר יושקעו במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים. -2.25% 9.48% 26.50% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 12.56% 42.62% אין נתון לתקופה 1,657,167.54

13259 מיטב גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 קופת גמל נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500. החשיפה תהיה בשיעור של 100% מנכסי המסלול.

נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור הנכסים אשר יושקעו במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים. -2.25% 9.46% 26.54% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 12.58% 42.67% אין נתון לתקופה 942,584.03

13245 מיטב השתלמות מחקה מדד S&P500 קרן השתלמות נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500. החשיפה תהיה בשיעור של 100% מנכסי המסלול.

נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור הנכסים אשר יושקעו במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים. -2.25% 9.46% 26.44% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 12.60% 42.76% אין נתון לתקופה 2,825,805.28

13285 מיטב כללית מחקה מדד S&P500 קרן פנסיה נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500 . החשיפה תהיה בשיעור של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקעו במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים. -2.23% 9.47% 26.48% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 12.40% 42.01% אין נתון לתקופה 348,489.59

13260 מיטב מקיפה מחקה מדד S&P500 קרן פנסיה נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500 . החשיפה תהיה בשיעור של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקעו במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט עד 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד", בהתאם להוראות הדין. -1.31% 7.42% 20.85% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 11.95% 40.29% אין נתון לתקופה 4,456,256.73

1692 מיטב גמל פאסיבי אג"ח עד 25% מניות קופת גמל נכסי הקופה, בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי אג"ח. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדי מניות בשיעור שלא יעלה על 25% בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. -0.15% 2.89% 9.74% 3.52% 18.88% 2.40% 7.37% 6.46% 1,031,829.31

1689 מיטב גמל פאסיבי מניות קופת גמל נכסי הקופה, בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. -4.23% 3.62% 29.40% 10.94% 68.01% 10.76% 35.86% 16.77% 1,593,211.25

14264 מיטב גמל משולב סחיר קופת גמל נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד. ההשקעה עשויה להתבצע הן במישרין (בנכסי בסיס) והן באמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות ולרבות נגזרים לא סחירים אשר משמשים לצרכי גידור ונגזרים לא סחירים אשר שווים נגזר מנכס בסיס סחיר), בקרנות סל ובקרנות נאמנות. יתרת הנכסים תושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים ממועד הפקדתם. השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין ובאמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות), בקרנות סל, בקרנות נאמנות ובקרנות השקעה. השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע. -0.07% 1.93% 5.96% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 145,092.75

14262 מיטב אגוד תגמולים משולב סחיר קופת גמל נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ

ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-%75 ולא יעלה על %120 מנכסי המסלול. חשיפה

לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד. ההשקעה עשויה

להתבצע הן במישרין )בנכסי בסיס( והן באמצעות השקעה בנגזרים )לרבות חוזים

עתידיים, אופציות וכתבי אופציות ולרבות נגזרים לא סחירים אשר משמשים לצרכי

גידור ונגזרים לא סחירים אשר שווים נגזר מנכס בסיס סחיר(, בקרנות סל ובקרנות

נאמנות.

יתרת הנכסים תושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3

חודשים ממועד הפקדתם.

השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע. 0.00% 0.00% 0.00% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה -

14259 מיטב מקיפה משולב סחיר קרן פנסיה נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא

יפחת מ 75%- ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים

סחירים בלבד. ההשקעה עשויה להתבצע הן במישרין )בנכסי בסיס( והן באמצעות השקעה בנגזרים )לרבות

חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות ולרבות נגזרים לא סחירים אשר משמשים לצרכי גידור ונגזרים לא סחירים

אשר שווים נגזר מנכס בסיס סחיר(, בקרנות סל ובקרנות נאמנות.

יתרת הנכסים תושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים ממועד הפקדתם.

השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.

נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט הנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג

"ערד" או באפיק השקעה מובטח תשואה, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. -1.02% 3.94% 11.34% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 4,094.62

14267 מיטב כללית משולב סחיר קרן פנסיה נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה

שלא יפחת מ-%75 ולא יעלה על %120 מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה

בנכסים סחירים בלבד. ההשקעה עשויה להתבצע הן במישרין )בנכסי בסיס( והן באמצעות השקעה בנגזרים

)לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות ולרבות נגזרים לא סחירים אשר משמשים לצרכי גידור ונגזרים

לא סחירים אשר שווים נגזר מנכס בסיס סחיר(, בקרנות סל ובקרנות נאמנות.

יתרת הנכסים תושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים ממועד הפקדתם.

השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע -1.30% 3.17% 10.91% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 556.88

14266 מיטב גמל קיימות קופת גמל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים שיושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים

ממועד הפקדתם, לצורך טיפול בביטחונות בגין נגזרים, הפקדות, משיכות והעברות כספים, יהיו חשופים לנכסים

מסוגים שונים, בכפוף לכך שעיקר מטרתם לקדם את הגשמתם של יעדי העל לפיתוח בר קיימא שפסגת האסיפה הכללית של האו"ם קבעה, ובכפוף להוראות הדין.

חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין ובאמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים,

אופציות וכתבי אופציות), בקרנות סל, בקרנות נאמנות ובקרנות השקעה.

השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע. 0.00% 0.00% 0.00% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה -

14270 מיטב גמל להשקעה קיימות קופת גמל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים שיושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים

ממועד הפקדתם, לצורך טיפול בביטחונות בגין נגזרים, הפקדות, משיכות והעברות כספים, יהיו חשופים לנכסים

מסוגים שונים, בכפוף לכך שעיקר מטרתם לקדם את הגשמתם של יעדי העל לפיתוח בר קיימא שפסגת האסיפה הכללית של האו"ם קבעה, ובכפוף להוראות הדין.

חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין ובאמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים,

אופציות וכתבי אופציות), בקרנות סל, בקרנות נאמנות ובקרנות השקעה.

השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע. -2.01% -2.19% -6.35% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 1,422.13

14261 מיטב מקיפה קיימות קרן פנסיה נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים שיושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים

ממועד הפקדתם, לצורך טיפול בביטחונות בגין נגזרים, הפקדות, משיכות והעברות כספים, יהיו חשופים לנכסים

מסוגים שונים, בכפוף לכך שעיקר מטרתם לקדם את הגשמתם של יעדי העל לפיתוח בר קיימא שפסגת האסיפה הכללית של האו"ם קבעה, ובכפוף להוראות הדין.

חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין ובאמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות), בקרנות סל, בקרנות נאמנות ובקרנות השקעה.

השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.

נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט הנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד" או באפיק השקעה מובטח תשואה, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. -1.84% -1.53% -0.90% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 2,059.70

14269 מיטב כללית קיימות קרן פנסיה נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים שיושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים

ממועד הפקדתם, לצורך טיפול בביטחונות בגין נגזרים, הפקדות, משיכות והעברות כספים, יהיו חשופים לנכסים

מסוגים שונים, בכפוף לכך שעיקר מטרתם לקדם את הגשמתם של יעדי העל לפיתוח בר קיימא שפסגת האסיפה הכללית של האו"ם קבעה, ובכפוף להוראות הדין.

חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין ובאמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים,אופציות וכתבי אופציות), בקרנות סל, בקרנות נאמנות ובקרנות השקעה.

השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע. -0.98% -0.97% -3.07% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 140.51

481 מיטב השתלמות פאסיבי כללי קרן השתלמות נכסי הקופה יושקעו במדדים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. -0.39% 4.39% 14.46% 5.91% 33.25% 5.22% 16.48% 8.46% 1,390,926.81

14265 מיטב גמל עוקב מדדים גמיש קופת גמל נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-%75 ולא יעלה על %100 ,יעקבו אחר מדדי מניות או אג"ח קונצרני או אג"ח ממשלות, או שילוב ביניהם, כהגדרתם באשכול מסלולים מחקי מדדים, ולכל הפחות בשלושה מדדים כאמור, באמצעות מכשירים עוקבי מדד.

יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים שיושקע בנגזרים המשמשים לצרכי גידור, במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים ממועד הפקדתם, לצורך טיפול בביטחונות בגין נגזרים, הפקדות, משיכות והעברות כספים, יעקבו אחר מדדים שונים בכפוף להוראות הדין.

עקיבה אחר מדדים כאמור עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע. -3.88% 3.29% 26.47% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 135,230.76

14263 מיטב אגוד תגמולים עוקב מדדים גמיש קופת גמל נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-%75 ולא יעלה על %100 ,יעקבו אחר מדדי מניות או אג"ח קונצרני או אג"ח ממשלות, או שילוב ביניהם, כהגדרתם באשכול מסלולים מחקי מדדים, ולכל הפחות בשלושה מדדים כאמור, באמצעות מכשירים עוקבי מדד.

יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים שיושקע בנגזרים המשמשים לצרכי גידור,במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים ממועד הפקדתם,לצורך טיפול בביטחונות בגין נגזרים, הפקדות, משיכות והעברות כספים, יעקבו אחר מדדים שונים בכפוף להוראות הדין. עקיבה אחר מדדים כאמור עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע. 0.00% 0.00% 0.00% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה -

7867 מיטב גמל להשקעה – מניות פאסיבי קופת גמל נכסי הקופה, בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. -4.21% 3.67% 29.52% 11.22% 70.22% 10.82% 36.08% 16.72% 491,126.42

7979 מיטב גמל להשקעה - כללי פאסיבי קופת גמל נכסי הקופה יושקעו במדדים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. -0.32% 4.41% 14.58% 5.15% 28.51% 4.01% 12.53% 8.50% 168,046.97

9552 מיטב איגוד גמל מסלול לבני 50 ומטה קופת גמל נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

9553 מיטב איגוד גמל מסלול לבני 60 ומעלה קופת גמל נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה -1.25% 1.19% 7.22% 2.83% 14.95% 2.48% 7.61% 5.24% 1,449.47

9854 מיטב איגוד גמל מסלול לבני 50 עד 60 קופת גמל נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה -1.56% 4.72% 15.08% 5.83% 32.77% 4.77% 15.01% 8.17% 69,194.46

11385 מיטב חיסכון לכל ילד סיכון מועט קופת גמל נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, ברמת הסיכון של המסלול. -1.10% 1.68% 7.81% 3.72% 20.04% 2.44% 7.50% 5.52% 491,145.33

11386 מיטב חיסכון לכל ילד סיכון בינוני קופת גמל נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, ברמת הסיכון של המסלול. -1.60% 2.63% 10.38% 4.97% 27.45% 3.36% 10.42% 8.02% 217,819.94

11387 מיטב חיסכון לכל ילד סיכון גבוה קופת גמל נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, ברמת הסיכון של המסלול. -3.04% 4.63% 16.60% 8.03% 47.17% 4.85% 15.27% 15.62% 217,064.16

11388 מיטב חיסכון לכל ילד כהלכה קופת גמל נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית -1.94% 1.77% 8.31% 4.01% 21.74% 2.47% 7.59% 7.62% 301,058.52

2108 מיטב פנסיה כללית -מסלול אג"ח עד 10% במניות קרן פנסיה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ניירות ערך מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-%75 ולא יעלה על %120 מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין. -0.58% 0.99% 5.67% 2.45% 12.85% 1.73% 5.29% 3.95% 4,478.34

2109 מיטב פנסיה כללית - מסלול מניות קרן פנסיה נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור החשיפה שלא יפחת מ-%75 ולא יעלה על %120 מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. -3.01% 4.34% 15.82% 7.84% 45.83% 4.63% 14.55% 14.50% 67,134.56

2158 מיטב פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה קרן פנסיה נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה -1.74% 2.83% 10.98% 5.47% 30.49% 3.49% 10.85% 8.89% 511,581.23

2159 מיטב פנסיה כללית - כהלכה קרן פנסיה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית. -1.70% 1.83% 6.62% 3.28% 17.54% 3.42% 10.60% 6.45% 4,626.44

2160 מיטב פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה קרן פנסיה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. -1.36% -1.96% -1.96% 0.16% 0.82% -2.58% -7.54% 7.16% 45,818.05

9972 מיטב פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 קרן פנסיה נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה. -1.56% 2.55% 10.12% 4.98% 27.52% 3.29% 10.20% 7.56% 205,075.07

9973 מיטב פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה קרן פנסיה נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה. -1.16% 1.54% 7.49% 3.67% 19.75% 2.48% 7.62% 5.57% 105,472.38

1560 מיטב פנסיה מקיפה - מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות קרן פנסיה נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% ,יושקעו במדדי אג"ח [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 13-9-2013 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדי מניות [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 13-9-2013 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] בשיעור שלא יעלה על 25% בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד". 0.27% 2.87% 8.97% 4.26% 23.18% 3.89% 12.13% 4.60% 17,471.88

14260 מיטב מקיפה עוקב מדדים גמיש קרן פנסיה נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ 75%- ולא יעלה על 100% , יעקבו אחר מדדי מניות או אג"ח קונצרני או אג"ח

ממשלות, או שילוב ביניהם, כהגדרתם באשכול מסלולים מחקי מדדים, ולכל הפחות בשלושה מדדים כאמור,

באמצעות מכשירים עוקבי מדד.

יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים שיושקע בנגזרים המשמשים לצרכי גידור, במזומנים ופיקדונות שהופקדו

לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים ממועד הפקדתם, לצורך טיפול בביטחונות בגין נגזרים, הפקדות, משיכות

והעברות כספים, יעקבו אחר מדדים שונים בכפוף להוראות הדין.

עקיבה אחר מדדים כאמור עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.

נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט הנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג

"ערד" או באפיק השקעה מובטח תשואה, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. -2.49% 3.42% 21.10% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 74,646.68

14268 מיטב כללית עוקב מדדים גמיש קרן פנסיה נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-%75 ולא יעלה על %100 ,יעקבו אחר מדדי מניות או אג"ח קונצרני או

אג"ח ממשלות, או שילוב ביניהם, כהגדרתם באשכול מסלולים מחקי מדדים, ולכל הפחות בשלושה מדדים

כאמור, באמצעות מכשירים עוקבי מדד.

יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים שיושקע בנגזרים המשמשים לצרכי גידור, במזומנים ופיקדונות שהופקדו

לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים ממועד הפקדתם, לצורך טיפול בביטחונות בגין נגזרים, הפקדות, משיכות

והעברות כספים, יעקבו אחר מדדים שונים בכפוף להוראות הדין.

עקיבה אחר מדדים כאמור עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע. -3.80% 3.64% 27.97% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 12,971.82

1589 מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי - מדדי מניות קרן פנסיה נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% ,יושקעו במדדי מניות [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 13-9-2013 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 13-9-2013 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד". -2.68% 3.41% 23.01% 10.20% 62.52% 10.43% 34.68% 11.61% 951,959.40

2104 מיטב פנסיה מקיפה - אג"ח קרן פנסיה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד". 0.09% 1.76% 6.41% 4.03% 21.87% 3.99% 12.46% 2.39% 119,490.09

2105 מיטב פנסיה מקיפה - מניות קרן פנסיה נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-%75 ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד". -1.74% 4.14% 14.11% 8.16% 48.01% 6.27% 20.01% 10.43% 1,071,253.77

2155 מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה קרן פנסיה נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה -1.26% 3.52% 11.83% 7.85% 45.94% 6.14% 19.57% 7.96% ############

2156 מיטב פנסיה מקיפה - כהלכה קרן פנסיה כסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה מחויבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול השקעה זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד". -1.33% 3.04% 10.07% 5.90% 33.17% 5.04% 15.88% 6.81% 1,034,997.91

13286 מיטב כללית מסלול הלכה למקבלי קצבה קרן פנסיה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית. -2.60% -1.27% -1.63% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 353.50

2157 מיטב פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה קרן פנסיה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד". -0.02% 0.67% 3.73% 4.60% 25.24% 4.18% 13.09% 3.11% 242,766.18

2242 מיטב פנסיה מקיפה - אג"ח עד 25% מניות קרן פנסיה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד". -0.13% 2.01% 7.74% 4.04% 21.92% 3.88% 12.08% 4.37% 27,371.96

8645 מיטב פנסיה מקיפה - מסלול קצבה לזכאים קיימים קרן פנסיה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. המסלול מיועד למי שהיה זכאי לקבל קצבה מהקרן לפני יום ז' בטבת התשס"ד 1 בינואר 2004. 0.17% 0.99% 4.53% 5.21% 28.89% 5.11% 16.14% 2.55% 9,525.99

12157 מיטב מקיפה - מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 קרן פנסיה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 61% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד", בהתאם להוראות הדין. 0.13% 2.93% 9.40% 6.39% 36.29% 6.85% 22.00% 3.27% 2,168,708.40

12158 מיטב כללית - מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 קרן פנסיה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. -1.09% 2.64% 9.89% 3.77% 20.31% 2.67% 8.22% 7.23% 80,711.88

9967 מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 קרן פנסיה נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה -1.06% 3.35% 11.11% 7.82% 45.69% 6.37% 20.34% 6.94% 7,745,817.16