חברת ההחזקות Tel Aviv Capital מודיעה על שותפות חדשה עם בית התוכנה Sigli

הסכם השותפות נחתם לפני מספר ימים תחת זרוע הטכנולוגיות TLV Digital וקדם לו הליך מסחרי ומשפטי שארך כ-4 חודשים.
Sigli אשר נוסדה בשנת 2017 ומנוהלת ממטה החברה בליטא, השלימה עד כה למעלה מ-150 פרויקטים בתחומי שירותי בריאות, רשתות חברתיות, למידה מקוונת, מסחר אלקטרוני, ERP, CRM , שירותים פיננסים ותיירות.
השותפות החדשה עם Sigli הינה אבן דרך נוספת באסטרטגיה העסקית של TLV Digital המתמקדת בהחזקה וייצוג בלעדי של חברות טכנולוגיות מזרח אירופאיות בתחומים מגוונים.
אורי שמואלי יו"ר Tel Aviv Capital: "אנו ממשיכים להרחיב ולהעמיק את האסטרטגיה שלנו בייצוג חברות טכנולוגיות מזרח אירופאיות בדגש על המדינות הבלטיות. התרחבות זו עולה בקנה אחד עם המחויבות שלנו לגוון את פורטפוליו השירותים והמוצרים וליצור הזדמנויות חדשות עבור השוק הישראלי".
יואב בר נוב מנכ"ל TLV Digital: "בישראל קיים מחסור של עשרות אלפי מתכנתים במודל Offshore. קיבלנו החלטה להוביל את התחום וכבר בשלב הזה אנחנו מציעים לשוק הישראלי כ–2000 אנשי פיתוח ומערכות מידע. התוכנית היא להמשיך ולאתר חברות ייחודיות ולהגדיל את ההיצע".