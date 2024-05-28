עליות שערים בבורסה

שוק המניות
המסחר בשוק המניות בת"א התנהל היום בעליות שערים שהתחזקו לקראת סיום המסחר, כאשר מדד ת"א-35 עלה בכ-0.8% מדד ת"א-125 עלה בכ-1% ומדד ת"א-90 עלה בכ-1.5%.
מדדים ענפיים
מדד ת"א בנקים-5 עלה היום בכ-2% בהובלת דיסקונט, פועלים ולאומי, ומניות הבנקים משכו מעלה גם את מדדי הבורסה העיקריים. בנק לאומי דיווח היום את דוחותיו הכספיים לרבעון הראשון של 2024, לפיהם רשם רווח של כ-2.8 מיליארד שקל ותשואה להון בשיעור של 20.2%.
מדד ת"א ביטוח עלה היום בכ-1.8%, בהובלת כלל עסקי ביטוח ומנורה.
מדדי הנדל"ן התחזקו היום, בראשם מדד ת"א בנייה אשר עלה בכ-2%, מדד ת"א מניב ישראל עלה בכ-1.6% ומדד ת"א נדל"ן עלה בכ-1.4%.
שוק איגרות החוב
לאחר החלטת הריבית אמש, שינויים קלים נרשמו בשוק איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.
איגרת החוב של מדינת ישראל ל-10 שנים אשר תשואתה חצתה אמש את ה-5% (לראשונה מזה 13 שנים) זכתה לביקושים ערים יחסית בהנפקת האוצר היום.
מאקרו
הלמ"ס פרסמה היום נתונים אודות לינות במלונות לחודשים ינואר-אפריל 2024, ונתונים אודות ענף החקלאות בישראל לשנת 2023, לפיהם, בין היתר, נרשמה עליה של כ-8% בערך התפוקה החקלאית ועליה של כ-14% בערך היצוא החקלאי.
דיווחים נצפים ביותר מאתר המאיה:
חברת ישראל קנדה (3.5%+) - דיווחה כי חברות בנות (80%) זכו במכרז לרכישת קרקע להקמת מגדל ברחוב דובנוב בתל אביב בכ-437 מ' ₪.
דליה אנרגיה - דיווחה על הארכת מועדים בהסכם רכישת חשמל ממתקני ייצור באנרגיה ירוקה מחברה בת של טראלייט.
שותפות סמארט אגרו התקשרה עם "נוף" בהסכם השקעה מסוג SAFE והגישה בקשה לרשות החדשנות לאישור הפרויקט של נוף.