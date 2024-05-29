בזכות אל על: כנפיים משלישה את הרווח הנקי לכ-9.1 מיליון דולר

כנפיים אחזקות בע"מ ("כנפיים", ת"א: כנפים; KNFM), חברת החזקות בתחום התעופה, פרסמה את תוצאותיה הכספיות ועדכון עסקי לרבעון הראשון לשנת 2024.





ברבעון הראשון לשנת 2024 רשמה כנפיים רווח נקי בסך כ- 9.1 מיליון דולר, גידול של כ- 199% בהשוואה לרווח נקי בסך כ- 3.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מרווח נקי בפעילות גלובל ליסינג בהשוואה להפסד נקי אשתקד ומעלייה בשווי הוגן נכסים פיננסיים (שווי שוק החזקה באל על).





המשך מימוש האחזקה באל על (2.54% בדילול מלא, לאחר הנפקת הון שביצעה אל על בתחילת אפריל 2024): לאחר תאריך המאזן ועד למועד פרסום הדוח, מכרה החברה כ- 27.5 מיליון כתבי אופציה (סדרה 2) של אל על, תמורת סך של כ- 13.8 מיליון ש"ח (כ- 3.7 מיליון דולר). למועד פרסום הדוח, מחזיקה החברה בכ- 12.6 מיליון מניות אל על (כ-3.09% מהון המניות של אל על) ובכ- 15.5 מיליון כתבי אופציה (סדרה 2) של אל על, בשווי כולל (נכון לשער הסגירה בבורסה של ה-28.5.2024) של כ- 72.6 מיליון ש"ח (כ- 19.8 מיליון דולר).





דיבידנד : ביום 28 במאי 2024 אישר דירקטוריון כנפיים חלוקת דיבידנד בסך של כ- 12.9 מיליון ש"ח (כ- 3.5 מיליון דולר), 79 אג' למניה, המשקף תשואת דיבידנד של כ- 7.8%.





גלובל כנפיים ליסינג (67%) : חלקה של כנפיים ברווח הנקי ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכם בסך של כ- 1.4 מיליון דולר, בהשוואה לחלקה בהפסד בסך כ- 1.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. לצד השיפור בתוצאות הכספיות, ברבעון הראשון הושלמה עסקת השקעה אסטרטגית של חברה מקב' התיירות והנופש קווי חופשה בחברת התעופה TUS Airways לאחריה מחזיקים גלובל ליסינג, השותף האמריקאי Kenneth Woolley והמשקיעה החדשה בחלקים שווים ב- TUS (33.3%). המשקיעה החדשה מעורבת באופן פעיל בניהול השוטף של TUS ובהתוויית האסטרטגיה שלה, כאשר TUS ממוקדת בשלב זה בהחכרה רטובה ומכירת קיבולת מושבים לחברות שכר, כולל זרות. כמו כן, ב- 31 במאי 2024 צפויה לבצע גלובל ליסינג פדיון מלא וסופי של יתרת סדרת אג"ח ב' (קרן וריבית) בסך כולל של כ- 21.6 מיליון דולר.





כנפי תחזוקה (100%) - תחזוקת מטוסי חיל האוויר: ברבעון הראשון לשנת 2024 התקבל דיבידנד בסך כ- 755 אלף דולר. רווח נקי ברבעון הראשון לשנת 2024 בסך כ- 776 אלף דולר, בדומה לרווח הנקי ברבעון המקביל אשתקד. באשר להשפעת מלחמת "חרבות ברזל", עיקר פעילותה של כנפי תחזוקה הינו במתן שירותי תחזוקה למטוסי חיל האוויר, והיא אינה פועלת בתחום התעופה האזרחית. פרט לביצוע התאמות מסוימות בפעילות בשל גיוס חלק מעובדי כנפי תחזוקה, לא ניכרת השפעה מהותית של המלחמה על פעילות כנפי תחזוקה בהשוואה לתקופות מקבילות.





QAS (50%) – שירותי קרקע למטוסים, שירותי ליווי לנוסעים וטרקלינים בנתב"ג: חלקה של החברה בהפסד הנקי של QAS ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכם בכ- 333 אלף דולר, בהשוואה לרווח נקי בסך כ- 450 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד. על אף מגמת שיפור מסוימת בהיקפי הפעילות והגדלת היקפי כח האדם של QAS עקב חזרת חלק מהחברות הזרות הנמנות על לקוחותיה לפעול בישראל בתחילת שנת 2024, מדובר במתכונת מצומצמת ובהיקפים נמוכים משמעותית בהשוואה למצב טרם המלחמה, הן בפעילות הטרקלינים והן בפעילות שירותי הקרקע למטוסים והליווי לנוסעים. לאור זאת, רשמה QAS קיטון משמעותי בהכנסותיה ברבעון הראשון, לשנת 2024, בשיעור של כ-80% בהשוואה להכנסות ברבעון המקביל אשתקד. גם ברבעון השני לשנת 2024, QAS צופה קיטון משמעותי בהכנסות ביחס לרבעון המקביל אשתקד, בשיעור של כ-75% בהשוואה להכנסות ברבעון המקביל אשתקד. במקביל QAS נקטה וממשיכה לנקוט בצעדים שונים לצמצום השלכות המלחמה על פעילותה ותוצאותיה, לצד מהלכים לשימור עובדים, ותוך ביצוע ההתאמות הנדרשות מעת לעת במשאבים ובתשומות לאור השינויים בהיקף הפעילות בנתב"ג.





NAYAK IL (49.9%) - פעילות בהקמה למתן שירותי תחזוקת ליין בנתב"ג עם קבוצת Nayak Aircraft Services האירופאית: כנפיים והשותף מקדמים את המהלכים הנדרשים להקמת המיזם המשותף בעצימות נמוכה, בהתאם להתפתחויות בפעילות בנתב"ג, וכנגזרת מהיקפי הפעילות של החברות הזרות בנתב"ג וחזרתן לפעול בנתב"ג באופן משמעותי יותר. הפעילות תהיה מבוססת הון חוזר, למעט השקעה ראשונית של הצדדים, בהיקף שאינו מהותי לכנפיים.





יתרות המזומנים, שווי מזומנים, פיקדונות והשקעות לזמן קצר (סולו) ליום 31 במרץ 2024 הסתכמו בכ-8.2 מיליון דולר, בהשוואה לכ-7.7 מיליון דולר נכון ל- 31 בדצמבר 2023.





נכון למועד פרסום הדוחות לחברה יתרת מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות בסך של כ-12 מיליון דולר, אשר יחד עם שווי נכסי החברה, שהינם חופשיים משעבוד, עולה משמעותית על יתרת החוב העומדת על כ-7.9 מיליון דולר, בגין אגרות חוב (סדרה ז').





ההון עצמי של החברה (סולו) נכון ל- 31 בדצמבר 2023 הסתכם בכ-68.1 מיליון דולר, בהשוואה להון עצמי של כ- 58.9 מיליון דולר נכון ל- 31 בדצמבר 2023.





סך המאזן (סולו) נכון ל- 31 במרץ 2024 הסתכם בכ-76.9 מיליון דולר, בהשוואה לכ- 67.9 מיליון דולר נכון ל- 31 בדצמבר 2023.



ערן בן מנחם, מנכ"ל כנפיים אחזקות : "קבוצת כנפיים ממשיכה להציג גידול בשורת הרווח ברבעון הראשון של 2024, שנובע מהשיפור בביצועי חברת גלובל ליסינג ומעליית ערך ההחזקה באל על. לאחר תאריך הדוח הכספי המשכנו במימוש ההחזקה באל על, באמצעות מכירת מעל למחצית מכתבי האופציה שהיו ברשותנו, אשר הניבה לנו תזרים פנוי משמעותי."





"QAS ממשיכה להציג קיטון בהכנסות שהביא להפסד ברבעון הראשון של השנה לאור הירידה בפעילות החברות הזרות בנתב"ג בשל המלחמה. הקיטון בהכנסות צפוי להמשך גם ברבעון השני של 2024, לצד ציפייה לחזרה מדורגת של חברות זרות נוספות, בין היתר, עם פתיחתו מחדש של טרמינל 1 בנתב"ג בתחילת חודש יוני."





"כנפי תחזוקה, שעוסקת בתחזוקת מטוסי חיל האויר, שומרת גם ברבעון זה על יציבות בפעילות ובהמשך חלוקת רווחיה באופן שוטף. כפי שציינו ברבעונים קודמים, אנו ממשיכים לפעול להרחבת יכולות הפיתוח, התחזוקה והשירותים של כנפי תחזוקה הן למטוסים והן לכלים צבאיים אחרים, בכוונה להתמודד בהמשך השנה על פרויקטים חדשים לביצוע בארץ ובחו"ל, לבד או עם שותפים עסקיים."



