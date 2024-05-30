אס.אר. אקורד יורדת ברווח הנקי - תחלק דיבידנד ביניים

חברת האשראי החוץ בנקאי אס.אר. אקורד בע"מ שבשליטת איש העסקים עדי צים ובניהולו של רו"ח גיל הוכבוים, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2024.
החברה סיימה את הרבעון הראשון של 2024 עם מצבת לקוחות, נטו של כ- 1.21 מיליארד ₪, בהשוואה לכ- 1.15 מיליארד ₪ וכ- 1.26 מיליארד ₪, בתום שנת 2023 ובתום הרבעון הראשון של שנת 2023, בהתאמה.
התחייבויות החברה לתום הרבעון הראשון של שנת 2024 מורכבות בעיקר מאשראי מתאגידים בנקאיים בהיקף של כ- 709.4 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 633.3 מיליון ₪ בתום שנת 2023, מאג"ח (סדרה א' וסדרה ב') בהיקף של כ- 205.2 מיליון ₪, לעומת כ- 242.1 מיליון ₪ בתום שנת 2023.
הגידול נטו בהתחייבויות נובע בעיקר מגידול ביתרת האשראי מתאגידים בנקאיים בסך של כ- 76.1 מיליון ₪, כפועל יוצא של הגידול ביתרת לקוחות, בקיזוז פירעון שוטף של אג"ח (סדרה א') בתקופת הדוח בסכום של כ- 38.2 מיליון ₪.
קווי האשראי הבנקאיים של הקבוצה מסתכמים לכ- 970 מיליון ₪, מתוכם כ- 713 מיליון ₪ נוצלו בתום הרבעון הראשון של שנת 2024.
ההון העצמי של החברה בתום הרבעון הראשון של שנת 2024 הסתכם בכ- 395.5 מיליון ₪, עליה של כ- 4.4% וכ- 12.8%, בהשוואה לכ- 378.7 מיליון ₪ ולכ- 350.5 מיליון ₪ בתום שנת 2023 ובתום הרבעון המקביל אשתקד, בהתאמה. הגידול בהון ברבעון הראשון של 2024 נובע מהרווח לתקופה (בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד גם בקיזוז דיבידנדים).
הכנסות המימון ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכמו בכ- 44.9 מיליון ₪, גידול של 1% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
הוצאות המימון ועלות ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2024 קטנו בכ- 6.5% לכ- 14.8 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 15.8 מיליון ₪, ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון מיוחס בעיקר לירידה בהוצאות המימון של אג"ח (סדרה ב') אשר צמודות למדד המחירים לצרכן אשר עלה בתקופת הדוח בשיעור נמוך יחסית ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. חלקן של הוצאות המימון ועלות ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכמו בכ- 33.0% מהכנסות המימון, לעומת כ- 35.6% ברבעון המקביל אשתקד.
הכנסות המימון נטו ברבעון הראשון של שנת 2024 עלו בכ- 5.2% לכ- 30.1 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 28.6 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקרו מהקיטון בהוצאות המימון. שיעור הכנסות המימון נטו מסך הכנסות המימון הסתכם לכ- 67.0%, בהשוואה לכ- 64.2% ברבעון המקביל אשתקד.
הפסדי אשראי והפסדים מירידת ערך לקוחות וחייבים, ההוצאה בגין הפסדי אשראי ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכמה בכ- 2.7 מיליון ₪, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.
שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי וחובות אבודים ברבעון הראשון של שנת 2024 עומד על כ- 6.1% מהכנסות המימון, לעומת כ- 5.9% ברבעון המקביל אשתקד. בהקשר זה, יצוין כי סך ההוצאה בגין הפסדי אשראי מושפעת במידה רבה מגובה הבטוחות שמחזיקות חברות הקבוצה להבטחת פירעון התחייבויות של לקוחות, כאשר בשנים האחרונות החברה פועלת באופן מתמשך להגדלת היקף הבטוחות, ביחס לגובה האשראי, בהתאם מקטינה את חשיפתה להפסדי אשראי.
הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכמו בכ- 4.8 מיליון ₪, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. חלקן של הוצאות הנהלה וכלליות בתקופת הדוח הסתכמו לכ- 10.7% מהכנסות המימון, בדומה לרבעון המקביל אשתקד (כ- 10.6% מהכנסות המימון).
החברה סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2024 עם רווח נקי של כ- 16.8 מיליון ₪, ירידה של כ- 4%, בהשוואה לכ- 17.5 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.
ביום 28 במרס 2024, אישר דירקטוריון החברה את הארכת מדיניות חלוקת הדיבידנד שהייתה קיימת בעוד שנה, כך שבגין רווחי שנת 2024 סכום החלוקה לא יפתח מ- 30% מהרווח הנקי.
ביום 29 במאי 2024, הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד ביניים לשנת 2024 בסך של כ- 6 מיליון ₪, כ 0.457 שקל למניה.
ביום 31 במרס 2024, ביצעה החברה פירעון חלקי של אג"ח (סדרה א') בהיקף של כ- 38.2 מיליון ₪ ע.נ.
עדי צים, בעל השליטה באס.אר. אקורד: "הנהלת החברה ברבעון הראשון של 2024 המשיכה להגיב ולהתאים את פעילות החברה לתמורות המתחוללות בשוק עקב התארכות המלחמה והריבית הגבוהה בשווקים. עד כה לא זיהינו השפעה מהותית של המלחמה על תוצאותינו הכספיות. מפרוץ המלחמה שמרנו על רציפות תפקודית וקשרים עסקיים שוטפים וטובים עם המערכת הבנקאית אשר ממשיכה להביע בנו אמון ולתמוך בחברה ובמסגרות האשראי שלה. טיוב תיק האשראי אפשר לנו להקטין באופן משמעותי את האשראי ללקוחות שחלה בגינו עלייה משמעותית בסיכון האשראי, להקטין את הסיכון ולצמצם את ההפרשות לירידת ערך.
"אנו ממשיכים לדאוג לשמור על איתנות פיננסית ורמת נזילות מקסימלית, כך שמסגרות האשראי הבנקאיות שאינן מנוצלות נכון להיום עומדות על כ- 260 מיליון ₪, במקביל לכל זאת לאורך כל התקופה, המשכנו לשפר ולטייב את תיק האשראי באופן ששיעור האשראי שניתן בדרך של ניכיון המחאות כנגדו יש לנו בטוחות מוחשיות המשיך לגדול, על חשבון עסקאות מתן אשראי בדרך של ניכיון המחאות צדדי ג'.
"אנו נמשיך לעקוב באופן שוטף אחר ההתפתחויות בשווקים לרבות בחינת ההשלכות המלחמה, סביבת הריבית הנוכחית וענף הנדל"ן ולנקוט בכלל הצעדים הנדרשים לשימור חוזקותיה של החברה במטרה להשיא ערך לכלל בעלי המניות".
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
5.88%
|
235484.1
|
אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל
|
4.2%
|
398152.98
|
2.16%
|
88889.22
|
1.06%
|
3038039.58
|
0.97%
|
858003.33
|
0.85%
|
278910.69
|
0.75%
|
218499.24
|
0.6%
|
242449.5
|
0.45%
|
21646.32
|
0.45%
|
87281.82