ילין לפידות ממשיכה את שיתוף הפעולה עם ענקית המדדים S&P Dow Jones Indices LLC

ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות חתמה לאחרונה על הסכם רישוי בלעדי עם S&P Dow Jones Indices LLC, חברת המדדים המובילה בעולם. במסגרת ההסכם, משיקה החברה שתי קרנות מחקות על מדד חדש בשם S&P 500 Market Leaders1, אשר עוקב אחר מניותיהן של 50 החברות המובילות שוק בארצות הברית.

דמי ניהול3: 0.70%

מדד S&P 500 Market Leaders, שפותח על ידי S&P Dow Jones Indices, בוחר את מניותיהן של 50 חברות מתוך מדד S&P 500 בעלות הציונים הגבוהים ביותר בהובלת שוק, על בסיס אחד או יותר מהפרמטרים: נתח שוק, שיעור תזרים מזומנים חופשי מההכנסות (Free Cash Flow Margin), ותשואה על הון מושקע (ROIC).

לדברי אליזבת בֵּב, מנהלת תחום מדדי פקטור ודיבידנד ב-S&P Dow Jones Indices:

“מדד S&P 500 Market Leaders נועד להבליט חברות במדד ה־S&P 500 שמפגינות מצוינות מתמשכת במדדים פיננסיים מרכזיים. תוך התמקדות בשולי תזרים מזומנים גבוהים, תשואה על ההון ונתח שוק משמעותי, המדד שואף להעניק למשקיעים חשיפה לחברות שהן לא רק מובילות בענפים שלהן, אלא גם בעלות איתנות פיננסית ויעילות תפעולית גבוהה.”

לדברי לירן סינואני סמנכ"ל פיתוח עסקי בילין לפידות ניהול קרנות נאמנות4:

“ייחודיותו של המדד היא בבחינה פרטנית של כל אחת מהחברות במדד ה-S&P 500 האם הן מקיימות את ההגדרה של מובילות שוק או לא. אנחנו מודים ל-S&P על שיתוף הפעולה הבלעדי ושמחים להשיק 2 קרנות נאמנות, אחת חשופת מט"ח ואחת מנוטרלת מט"ח, עבור הציבור הישראלי.



