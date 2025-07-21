רקע
במהלך החודשים האחרונים, ערכה יחידת הביקורת ממחלקת ביקורת ואכיפה, בשיתוף עם מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך (להלן: "סגל הרשות"), ביקורת רוחב אשר בחנה את הטיפול החשבונאי שמיישמות חברות נדל"ן יזמי בקשר לעסקאות התחדשות עירונית (להלן: "הביקורת"). במסגרת הביקורת, סגל הרשות מצא כי קיימת שונות בטיפול החשבונאי בין התאגידים שנדגמו ביחס לסוגיות יישומיות ופרשניות של תקני החשבונאות הבינלאומיים הרלוונטיים.
לאחר בחינה מעמיקה ש ל הסוגיות שלגביהן מצא הסגל כי קיימת שונות בפרקטיקה, ומתוך מטרה לייצר אחידות והשוואתיות בתחום, אשר סגל הרשות רואה בה ן ערך משמעותי לניתוח החברות הרלוונטיות, סגל הרשות החליט לפרסם עמדה זו. העמדה משקפת את הטיפול החשבונאי אשר סגל הרשות מצפה מתאגידים מדווחים ליישם ביחס למספר סוגיות מהותיות שעלו במסגרת הביקורת.
הטיפול החשבונאי בעסקאות התחדשות עירונית – הפרקטיקה הנהוגה בישראל
עסקאות התחדשות עירונית (להלן יכונו גם "עסקאות קומבינציה") אלו עסקאות שבהן יזם מתקשר בהסכם עם דיירים בבניין קיים (להלן: "הדיירים"), לפיו, הוא יבנה להם דירות חדשות או תוספות לדירות הקיימות ובתמורה הוא יקבל זכות לבנות דירות חדשות בבניין החדש או בבניין הקיים אשר אותן הוא ישווק למכירה. בהתאם לפרקטיקה החשבונאית המקובלת בישראל, עסקאות התחדשות עירונית מטופלות כ עסקה בין היזם ובין הדיירים, שבה היזם מעניק לדיירים שירותי בניה ובתמורה הוא מקבל תמורה שאינה במזומן – הזכות על החלק בקרקע המיוחס לדירות שיימסרו לרוכשי דירות בפרויקט.