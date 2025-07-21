לידר שוקי הון מעלה את מחיר היעד למניית להב אל.אר

לידר שוקי הון, ממשיכה להמליץ ומעלה את מחיר מניית להב אל.אר, שבשליטת אבי לוי, למחיר יעד של 7 שקל למניה ובהמלצת קניה. אפסייד של כ- 20% ממחיר הבסיס של המניה הבוקר.
האנליסט, רז דומב כתב כי "הנהלת להב הוכיחה בשנים האחרונות את יכולתה לייצר מנועי צמיחה נוספים לפורטפוליו לצד המשך העמקת דריסת הרגל בפעילות המסורתית. הפעילות בחודשים האחרונים מחזקת את הבטחון שלנו ביחס ליכולתה של הנהלת החברה לעמוד ביעדים שהציבה לעצמה ולייצר ערך למשקיעים".
דומב הוסיף כי, "להב היא מהחברות הדינמיות והאקטיביות בסקטור. אנו מתרשמים לחיוב מפעילותה של החברה בגרמניה, כאשר באופן עקבי החברה מצליחה לבצע עסקאות אטרקטיביות לצד מימושים מרשימים המאפשרים את המשך ההתרחבות במדינה.
בנוסף, החברה יצרה ערך במיזוג עם פריים אנרג'י, בתהליך ההנפקה של דלק נכסים ועשויה לייצר ערך גם בהנפקה עתידית של דלק ישראל. כל אלה מחזקים את הבטחון שלנו בהשקעה במניה".
עוד כתב דומב כי, "להב והחברות הבנות נהנות ממבנה פיננסי חזק ויציב ונזילות גבוהה, אשר יאפשרו להן לנצל הזדמנויות עסקיות שיופיעו בשוק ולתמוך בצבר הייזום והפיתוח שלהן, דבר שיוביל להמשך מגמת הצמיחה שמאפיינת אותן בשנים האחרונות".
לאור האמור, אנו ממשיכים להמליץ על להב בקניה ומעלים את מחיר היעד ל-7 ₪.