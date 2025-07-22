מתווה הפיצויים לעסקים בעקבות מבצע "עם כלביא"

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את מתווה משרד האוצר למענה לעסקים בגין הנזק העקיף שנגרם להם בעקבות מבצע "עם כלביא". המתווה כולל פיצוי במסלול הוצאות מזכות לעסקים בכל רחבי הארץ, פיצוי נוסף לעסקים שפעילותם הושבתה בעקבות נזק ישיר כתוצאה מאירועי המלחמה (נזק למבנה, מלאי או ציוד עסקי), ופיצוי למשכירי דירות בגין אובדן הכנסות משכר דירה כתוצאה מנזק ישיר.

פיצוי במסלול הוצאות מזכות:

על פי המתווה שאושר, קרן הפיצויים מס רכוש תפצה עסקים בכל רחבי הארץ שמחזור הפעילות שלהם בשנת 2022 היה 12 אלף ₪ עד 400 מיליון ₪ וספגו בחודש יוני 2025 ירידה במחזור של מעל ל-25% לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי. לצורך קביעת הזכאות תתבצע השוואה בין הדיווח לחודש יוני 2025 (או חודשים מאי-יוני 2025) לחודש יוני 2023 (או חודשים מאי-יוני 2023). לגבי עסקים שהחלו את פעילותם לאחר ה-1 בינואר 2023, תיבחן הזכאות לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות מיום תחילת הפעילות או מ-1 בינואר 2025 (לפי המאוחר) ועד סוף אפריל 2025 למדווח דו חודשי או סוף מאי 2025 למדווח חד חודשי. לעסקים שמדווחים על בסיס מזומן ועיקר הכנסותיהם מתשלום שוטף 30+ תינתן האפשרות לקבל פיצוי על סמך דיווחיהם לחודשים יולי ו/או אוגוסט 2025.

עסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 12,000 ₪ - 300,000 ₪ בשנה: עסקים אלו יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית קבוע בהתאם לרמת הפגיעה בעסק ולפי הפירוט בטבלה המצורפת (טבלה 1).

לעוסקים פטורים ממע"מ יוענק סכום קבוע בהתאם לגודל העסק (1,833 ₪ לעסקים עם מחזור של עד 50,000 ₪, 3,300 ₪ לעסקים עם מחזור של עד 90 אלף ₪ ו-4,400 ₪ לעסקים עם מחזור של עד 120 אלף ₪).

עסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 300,000 ₪ - 400 מיליון ₪ בשנה: עסקים אלו יהיו זכאים לפיצוי שיורכב מהחזר תשומות (החזר הוצאות) של בין 7–22 אחוז בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור העסקים, וכן מהחזר של הוצאות השכר ביחס לגובה הפגיעה (טבלה 2).

בימים הקרובים תפתח רשות המסים את המערכת המקוונת לתביעות. את התביעות ניתן להגיש עד 90 יום מיום פתיחת המערכת. רוב התביעות ייענו תוך מספר ימים. זמן הטיפול בתביעות שייעברו לבדיקה ידנית יעמוד על לא יותר מ-8 חודשים, כאשר בתביעות אלה תשולם מקדמה על סך 60% מסכום התביעה לאחר 21 יום.

פיצוי נוסף לעסקים שספגו נזק ישיר:

בעלי עסקים שעסקם ספג נזק ישיר כתוצאה מאירועי המלחמה, אשר כתוצאה ממנו הושבתה הפעילות בעסק לתקופה שהסתיימה לא לפני 31 ביולי 2025, יהיו זכאים לפיצוי נוסף בגין החודשים יולי ואוגוסט 2025. הפיצוי הנוסף יחושב באופן זהה לחישוב הפיצוי בגין חודש יוני 2025. עסקים שפעילותם תושבת מעבר ל-31 באוגוסט 2025 יהיו זכאים גם לפיצוי בגין החודשים ספטמבר-אוקטובר 2025 ונובמבר-דצמבר 2025, כל עוד פעילותם הושבתה לתקופה של לפחות 15 ימים במהלך תקופת הזכאות.

פיצוי בגין אובדן הכנסות משכר דירה:

משכירי דירות מגורים או נכסים מסחריים שהנכס שבבעלותם נפגע כתוצאה מהמלחמה יהיו זכאים לפיצוי בגובה שכר הדירה האחרון ששולם למשך תקופת השיקום כפי שהוגדרה על ידי קרן הפיצויים מס רכוש, וזאת כל עוד התקיימו התנאים הבאים: הנכס הושכר ביום קרות הנזק או בשלושת החודשים שקדמו לו, הנכס הוכרז כלא ראוי לשימוש לתקופה של חודש לפחות, לא שולם שכר דירה בגין תקופת השיקום.

הקלות בזכאות לדמי אבטלה עבור עובדים שהוצאו לחל"ת במסגרת המבצע:

לצד מתווה הפיצוי לעסקים, ניתנו הקלות בזכאות לדמי אבטלה עבור עובדים שהוצאו לחל״ת במסגרת המבצע. ההקלות כללו בין היתר הוצאה מינימלית של 12 יום לצורך קבלת דמי אבטלה תוך החרגת יומיים של עבודה בתקופה מבלי לפגוע ברצף החל״ת; קיצור תקופת אכשרה ל-6 מתוך 18 חודשים, ביטול ימי המתנה וניצול ימי חופשה ביציאה לחל״ת; תוספת ימי אבטלה עבור מפונים שמיצו את זכאותם; קיצור תקופת אכשרה עבור מפונים מהצפון ובעלי מוגבלות ומענק הסתגלות מיוחד לבני 67+.

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ׳: “המסר שלנו לעסקים ברור: המדינה איתכם. אישור מתווה הפיצויים היום בכנסת הוא שלב חשוב בהבטחת הרציפות העסקית וההתאוששות הכלכלית בעקבות מבצע ‘עם כלביא’. נפעל במהירות, ביעילות וברגישות, כדי שכל בעל עסק, בכל נקודה בארץ, יקבל את הסיוע המגיע לו. הכלכלה הישראלית תעמוד איתנה – ונחזיר את העורף לפעולה מלאה".

מנכ"ל משרד האוצר, אילן רום: "הפעלת מסלול הוצאות מזכות בפריסה ארצית מבטאת מדיניות מרחיבה ונחושה לתמוך בעסקים שנפגעו בעקבות נזקי מלחמת "עם כלביא". מדובר במנגנון מוכר, יעיל ומהיר, שמעניק ודאות וסיוע ממשי לעסקים, וכן מאפשר להם לשמור על הרציפות התפקודית וההמשכיות העסקית.

אני מבקש להודות לעובדי משרד האוצר ורשות המסים על העבודה המקצועית, המסורה והמואצת שנועדה להבטיח מענה מיטבי לעסקים".

מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ': "המתווה שאושר נותן מענה מגוון למצוקות שעמן מתמודדים בעלי עסקים בעקבות מבצע 'עם כלביא'. רשות המסים ערוכה לפתיחת המערכת בימים הקרובים ותפעל במקצועיות כדי להבטיח שהסיוע יגיע במהירות וביעילות למי שזקוק לו".