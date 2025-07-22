קרן נאמנות במוקד || טרגט אג"ח ללא מניות

מתישהו, יקרו שני הדברים שכולם כבר שכחו שיכולים לקרות: שוק המניות יתחיל לרדת ברצינות, ונגיד בנק ישראל יוריד את הריבית. מה יבוא קודם? ממש לא ברור אבל שני אירועים פיננסיים אלו ישפיעו בצורה דרמטית על סגמנט מסוים של שוק ההון והוא סגמנט האג"ח. הסקירה של היום מטפלת בקרן מהתחום הזה, כאשר הקטגוריה גם מציינת שלא נלקחים אג"חים לא מדורגים (מסוכנים יותר...) לתוך תיק ההשקעות. אגב, עבור מי שלא יודע: "ללא סימני קריאה" מציין שכל האג"ח בתיק ההשקעות של הקרן נמצא בדירוג השקעה (למשל, עד BBB לפי חברת S&P).

כפי שתראו, הקרן המדוברת רחוקה מאוד מן התחתית הזו, והדירוג הממוצע בה נמצא ב: -AAשהוא דירוג גבוה במיוחד. בכל אופן, כאשר המניות יירדו ו-או הנגיד יוריד את הריבית, כולם יחפשו את הכלי הטוב בתחום. הסקירה הצנועה זו אמורה לעזור על מנת לשים בצד קרן למעקב במקרה כזה. היא נבחרה על פי קריטריון פשוט: לא הביצועים אלא הגיוסים, כאשר הקרן שגייסה הכי הרבה החודש נסקרה כבר היסטורית ולכן הגענו למקום השני בתור... הבה נתחיל.

פרטי הקרן





הקרן מגיעה אלינו מן השילוב של איילון (מנהל הקרן) וטרגט (מנהל ההשקעות). קרן הוסטינג, כמו רבות כמוה, אשר כבר ציינתי בפורום זה שיש בהן "משהו" מוצלח בחודשים האחרונים מעבר לקרנות של הארגונים הגדולים בעצמם. אולי זה נובע מן המוטיבציה היתרה של גוף ההשקעות להצליח מעבר ל"נורמה" או לזריזות החלטה וכו... זה לא כלל אבל יש בהחלט ניצן של תופעה...

בכל אופן, זו קרן וותיקה מאוד, מאז סיום שנת 2011, שלא שינתה מאז מדיניות. וזה הישג. גודלה עומד על 125.3 מיליוני שקלים הממקמים אותה במקום ה-16 מבין 46 הקרנות שבקטגוריה (מהגדולה לקטנה). דמי הניהול שלה עומדים על 0.55% וזה ממקם אותה במקום ה-42 מבין 46 הקרנות (מהיקרה לזולה). בקיצור, לא קטנה אבל זולה ביחס לקטגוריה.

סטיית התקן שלה עומדת על 0.34% וזה אומר תנודתיות מאוד נמוכה כיאה לקרן שכולה אג"ח (למרות שעולם האג"ח יכול להיות גם תנודתי מאוד, כפי שראינו ב-2022). התשואה השנתית של הקרן "הכתה" את זו של הקטגוריה עם 8.70% מול 6.99% כאשר היא עשתה גם 3.39% מתחילת השנה (יותר בהרבה מן האינפלציה..).

ביצועי הקרן





הגרף השנתי לעיל מרשים למדי כאשר אין כאן סגמנט ממשי של ירידות. עליות-דשדוש-עליות. זה היה גורל המשקיעים בקרן הזו. האם זה תמיד יהיה כך? בוודאי שלא. אבל אין ספק שכאשר מדברים בשנה האחרונה זה בהחלט ראוי לציון לאור המאורעות האדירים שקרו סביבנו, וגם בכלכלה ובפיננסים. הרצף התשואתי מטה מראה שיש עקביות בטוב הזה. רק הטווח המיידי של ה-7 ימים יוצא שלילי כאשר כל השאר ירוק ועולה בהדרגה. מצב קלאסי למדי של רצף כזה.





ההשוואה שלפניכם מציגה את הקרנות עם הכי הרבה גיוסים בחודש האחרון, בטווחים שונים (שלוש שנים, שנה, מתחילת השנה, שלושה חודשים) כאשר הקרנות מגיעות מ: ISP, קסם, פורסט, מיטב, ופינסה, חוץ מהקרן של טרגט:





הקרן של טרגט נמצאת תמיד בין הראשונות, אם לא בהובלה, אבל יש לשים לב שלמרות הקורלציה הכללית של הכיווניות, בטווחים שונים ישנו מערך שונה של סדר הובלה מאשר בטווחים אחרים. הסדר בהחלט מתחלף, וזה אומר שמדינות הקרנות אינו מניב תמיד את היררכיה הצפויה אלא את התשואה שמגיעה מאופי ניהול ההשקעות הייחודי של המנהלים.

גיוסים ופדיונות





אם יש משהו משמח לבחינה בסקירה הזו זה יהיה נושא הגיוסים. נודה על האמת: עד תחילת שנת 2025, הדברים היו בהחלט רדומים למדי. אבל, בצורה די פתאומית ומהירה, ראינו גיוסים אדירים (יחסית לגודלה של הקרן) מאז ועד עכשיו. מה קרה? שיווק? ביצועים? משהו אחר? לא משנה כל כך כל עוד זה יימשך עבור אנשי טרגט ואיילון. בכל מקרה, הביצועים, יחד עם התנודתיות הנמוכה, בהחלט מצדיקים את האמון הניתן. הנה הגיוסים של הקרנות בהשוואה:





למי שמעוניין, ניתן להגיע לדף הקרן באתר פאנדר, וגם לקטגוריה. המון הצלחה לכולם!

המון הצלחה לכולם!



