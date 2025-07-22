ארה״ב: עונת הדוחות לרבעון השני מתחממת - יכו את התחזיות ?

עם תחילתו של השבוע השלישי של יולי, המשקיעים לא רק רוכבים על גל, הם מנסים לגלוש על מורשת. באופן היסטורי, מדד S&P 500 הניב תשואה ממוצעת של כ-2.0% ביולי ב-30 השנים האחרונות, עם ביצועים חיוביים בכ-70% מהשנים הללו. אבל השנה יולי מרגיש אחרת, טעון באנרגיה של התאוששות ובכובד של היסטוריה טרייה. רק לפני מספר שבועות, מדד S&P 500 זינק ב-26% לאורך תקופה של שלושה חודשים, וכעת הוא מרחף סביב 6,300 נקודות לאחר שטיפס בחזרה מהשפל של אפריל שעמד על 4,982 נקודות, כאשר זעזועי מכסים הטלטלו את השווקים.

לקראת המשך הדרך, עונת הדו"חות צפויה לכוון את הלך הרוח בשווקים. תוצאות חזקות של הבנקים האמריקאיים יצרו תקדים חיובי עבור מגזר הטכנולוגיה ודוחות נוספים הצפויים השבוע.

בנוגע לבנקים המרכזיים, חששות מחודשים סביב עצמאות הפד גרמו לתנודתיות בשוק הריביות בשבוע שעבר, עד שהתמתנו בעקבות דבריו של הנשיא טראמפ. השווקים ימשיכו לעקוב אחרי ההתפתחויות הללו, בנוסף להחלטת הריבית של הבנק המרכזי האירופי (ECB) – שם החלטה "יונית" (נטייה לאי-העלאה) עשויה לתמוך בהמשך המומנטום במניות.

במקביל, גם הנאום של בנק יפן (BoJ) שצפוי באמצע השבוע יזכה לתשומת לב רבה, במיוחד לאור היחלשות הין היפני לאחרונה כתוצאה מהעדר התקדמות בהסכם סחר עם ארה"ב, השפעת המכסים על היצוא ואי-ודאות פוליטית ביפן. מפלגת השלטון (המפלגה הליברלית-דמוקרטית, LDP) איבדה את הרוב בבחירות לבית העליון במהלך סוף השבוע, לאחר שאיבדה גם את הרוב בבית התחתון בשנה שעברה.

השווקים יעקבו גם אחר תובנות מרכזיות מהמפגש האחרון של שרי האוצר בקבוצת G20, לצד התפתחויות פוליטיות בישראל והמשך המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. למרות שייתכן שהימים שלפני מועד המכסים ב-1 באוגוסט יביאו עמם תנודתיות, הרקורד של חודש יולי מעודד סבלנות והתמקמות אסטרטגית.

1. ארה"ב: התמקדות בנתוני ה-PMI של יוני

הנתונים הכלכליים הצפויים השבוע כוללים את ה-PMI הראשוני של יולי (ביום חמישי), שצפוי להצביע על האטה בצמיחה הכלכלית. בהיעדר קביעת שיעור סופי למכסים עם שותפות סחר רבות של ארה"ב, קשה לחזות מתי ההשפעות האפשריות של מדיניות הסחר של טראמפ יתבטאו בבירור בנתונים.

נתוני ה-PMI לתעשייה ולשירותים, שיפורסמו השבוע, צפויים עדיין להישאר ברמה המעידה על התרחבות. ביום שישי יפורסמו נתוני ההזמנות למוצרים בני קיימא, שצפויות לעלות באופן מתון (0.10% בחישוב חודשי, ללא תחבורה), כאשר חברות מנצלות מלאים שהצטברו לקראת יישום המכסים.

נתוני שוק הדיור ליוני צפויים גם הם השבוע. מכירות בתים קיימים יתפרסמו ביום רביעי, ומכירות בתים חדשים ביום חמישי. שני המדדים צפויים להראות עלייה קלה, אם כי הפעילות תישאר ככל הנראה רדומה. למרות עלייה בהכנסה הריאלית של משקי הבית, שוק הנדל"ן ממשיך להתמודד עם רוח נגדית בשל ריביות משכנתא גבוהות. כתוצאה מכך, ההשקעה בדיור למגורים צפויה להתכווץ במהלך שנת 2025.

סיכום מרכזי: השבוע צפוי שהנתונים על PMI ימשיכו להראות התרחבות בתעשייה ובשירותים, אך חששות מסטגפלציה נמשכים. ריביות משכנתא גבוהות ממשיכות להעיב על ההשקעות בדיור, עם מכירות חלשות של בתים חדשים וקיימים. תחזית הבסיס שלנו היא שהפד יבצע את הורדת הריבית הבאה שלו ברבעון הרביעי של 2025.

2. ארה״ב: עונת הדוחות לרבעון השני מתחממת

עונת הדוחות לרבעון השני בארה״ב החלה ברגל ימין: חברות במדד S&P 500 עקפו את תחזיות האנליסטים עם תוצאות גבוהות ב-8.0% מהרווח הנקי ו-2.4% מההכנסות, נכון לעכשיו. תחום הפיננסים בלט לטובה, עם רווחים הגבוהים ב-10.4% מהציפיות והכנסות גבוהות ב-2.7%. יותר מ-90% מהחברות עד כה עקפו את התחזיות בשני המדדים.

אם תחזיות האנליסטים יתממשו גם לגבי שאר החברות, הצמיחה הכוללת ברווחי ה-S&P 500 לרבעון השני תעמוד על 6.5% בהשוואה לשנה שעברה.

עם זאת, ההערכה היא שהמספר הזה שמרני. ייתכן שהרווחים בפועל יעקפו שוב את התחזיות, בין היתר בזכות דולר חלש יותר ומחירי אנרגיה נמוכים. מלבד המספרים הקשים, המשקיעים מחכים בקוצר רוח להצהרות החברות על דרכי ההתמודדות עם השפעת המכסים כאשר מרביתן מתמקדות בהתאמות מחירים ושינויים בשרשרת האספקה.

מעניין לציין שמחירים גבוהים עדיין לא השתקפו בנתוני האינפלציה. יש גם ספקולציות על כך שחברות עשויות לשקול פיטורים בהמשך. דינמיקת המט"ח צפויה להיות נושא חוזר בשיחות ועידה של החברות, שכן השפעת המטבע התהפכה ממכשול ליתרון. בנוסף, המשקיעים מחפשים תובנות לגבי השפעת חוק OBBBA.

ולבסוף, למרות האטה בהשקעות הון אצל רוב החברות, ענקיות הטכנולוגיה ממשיכות להשקיע מיליארדים בתחום הבינה המלאכותית והן צפויות לעמוד במרכז הבמה בשבועות הקרובים. השבוע הבא יכלול דוחות נוספים של Big Tech, אך השבוע העמוס ביותר של עונת הדוחות צפוי בעוד שבועיים.

שורה תחתונה: לאחר פתיחה חזקה של עונת הדוחות בארה״ב, אנו סבורים כי ייתכן שהרווחים בפועל יעקפו את התחזיות – בעיקר בזכות גורמים מקרו־כלכליים חיוביים כמו דולר חלש ומחירי אנרגיה נמוכים.

3. גוש האירו: ה-ECB צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי

פגישת הבנק המרכזי האירופי (ECB) ביום חמישי צפויה לעמוד במרכז סדר היום של גוש האירו. לפי שוקי הכספים, הצעד הסביר ביותר מצד הבנק הוא לעמוד מהצד, לאחר שהפחית את הריבית לרמה של 2.0% ביוני. עם זאת, התחזקות האירו ואיומי המכסים האחרונים של הנשיא טראמפ, בגובה של עד 30% על מוצרים אירופיים עלולים להגביר לחצים דפלציוניים בגוש האירו.

בחודש יוני, תחזית הבסיס של ה-ECB הניחה תרחיש של מכס בשיעור 10% בלבד. מכס של 30% יגדיל את הסיכוי לכך שהאינפלציה תפספס את יעדה בטווח הקצר, ויפגע בכלכלת גוש האירו. על אף שציפיות השוק הן שה-ECB ישאיר את הריבית ללא שינוי השבוע, התמחור בשוק כבר כולל הורדת ריבית נוספת עד סוף השנה.

לוח המאקרו של גוש האירו השבוע צפוי לכלול גם מספר נקודות עניין: ביום רביעי יתפרסם מדד ביטחון הצרכנים ליולי, שצפוי להישאר נמוך; ביום חמישי יתפרסמו מדדי מנהלי הרכש המהירים (PMI) ליולי, לאחר חודש של תנועה רוחבית.

האם איומי המכסים האחרונים כבר פוגעים באמון העסקים? נקבל אינדיקציה לכך ביום שישי עם פרסום מדד Ifo הגרמני, המדד המוביל החשוב ביותר במדינה.

שורה תחתונה: הבנק המרכזי האירופי צפוי להמתין השבוע, אך התחזקות האירו והחרפת איומי המכס עלולים להגביר את הלחץ להורדות ריבית נוספות. אנו ממשיכים לצפות שהריבית על הפיקדונות תעמוד על 1.75% ביוני 2026.

4. יפן: האינפלציה עשויה להישאר גבוהה

השבוע יפן תפרסם את נתוני האינפלציה של טוקיו. האינפלציה ביפן נמצאת במוקד בחודשים האחרונים, שכן הרמה הגבוהה עלולה לדחוף את הבנק המרכזי היפני (BoJ) להעלות ריבית מוקדם מהצפוי, אף על פי שקיימים סיכוני מכסים לכלכלה. האינפלציה של טוקיו נחשבת למדד מקדים עבור כלל המדינה. ביוני, מדד המחירים לצרכן (CPI) בטוקיו עמד על 3.1% (לעומת 3.4% במאי), ואילו מדד הליבה עמד גם הוא על 3.1% (לעומת 3.6% במאי).

ההערכה היא שהאינפלציה בטוקיו ביולי, גם הכוללת וגם הליבה, תישאר סביב 3%.

מחירי האורז נותרו גבוהים יחסית לשנה שעברה, דבר שעלול להעלות את מחירי המזון בכלל. מחירי השירותים צפויים להישאר גבוהים בזכות תיירות חוץ חזקה.

הין היפני נשאר חלש יחסית בחודשים האחרונים, מה שעלול לתרום לאינפלציית יבוא.

שורה תחתונה: לאור אי-הוודאות הגבוהה סביב המכסים, אנו מעריכים כי הבנק המרכזי היפני יישאר זהיר בטווח הקצר בכל הנוגע להעלאות ריבית. היצוא היפני לארה״ב צנח בצורה חדה ביוני, במיוחד בתחום הרכב. עם זאת, אם האינפלציה תישאר גבוהה לאורך זמן.

הבנק המרכזי עשוי להידרש לפעול בהתאם. אנו מצפים לשתי העלאות ריבית מצד הבנק המרכזי היפני במהלך 12 החודשים הקרובים.