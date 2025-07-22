אברא רוכשת את השליטה בחברת מדיסטט

חברת אברא, מהמובילות בישראל במתן פתרונות טכנולוגיים חדשניים, מודיעה על רכישה נוספת להרחבת פעילותה: החברה התקשרה בהסכם לרכישת השליטה בחברת מדיסטט בע"מ (Medistat), העוסקת במתן פתרונות לניהול נתונים קליניים, הכוללים מערכות ייעודיות לאיסוף נתונים, ניתוחים סטטיסטיים, ושירותים נלווים התומכים בניסויים קליניים.
במסגרת העסקה, תרכוש אברא כ-60% ממניות החברה הפועלת בתחום פיתוח פתרונות לניהול וניתוח מידע מחקרי בשלבי הפיתוח הקליני (Phase 1 ; Phase 2) בתמורה ל-13 מיליון שקל ותמורה מותנית בעמידה ביעדים תפעוליים של עוד 3 מיליון שקל. התמורה הכוללת עשויה להגיע עד לכ-16 מיליון שקל. יתרת המניות תיוותר בידי החברה הפרטית שבבעלות מנכ"ל מדיסטט, אשר ימשיך להוביל את החברה מתוקף תפקידו.
העסקה תמומן ממקורותיה העצמאיים של אברא וכוללת אופציה להרחבת האחזקה עד 80% בעתיד.
רכישת חברת מדיסטט מהווה את הרכישה השלישית של אברא בתוך חודשים ספורים, כחלק ממהלך אסטרטגי להאצת הצמיחה והרחבת תחומי הפעילות של הקבוצה. בחודש יוני 2025 השלימה אברא את רכישת מתודה מחשבים, המתמחה בייעוץ, ניהול פרויקטים והטמעת מערכות מידע עבור המגזר הציבורי, גופי ביטחון וארגונים גדולים, מהלך שמחזק את נוכחותה של אברא בתחום הממשלתי והביטחוני. בנוסף, רכשה אברא את חברת CRG - חברת טכנולוגיה המתמחה בהנדסת מערכות, פתרונות סייבר מתקדמים, חדשנות מבצעית ותמיכה בפרויקטים ביטחוניים רגישים. שלוש הרכישות יחד מרחיבות משמעותית את היכולות של אברא וממצבות אותה כקבוצה טכנולוגיה מובילה, רב תחומית ורחבת היקף, המספקת מענה מקצה לקצה ללקוחות ממגוון מגזרים – ציבורי, ביטחוני, בריאותי, עסקי וגלובלי.
שי אוזון מנכ"ל אברא: "עם החתימה על עסקת רכישת חברת מדיסטט, ככל שתושלם, אנו ממשיכים לבסס את מעמדה של אברא כחברת טכנולוגיה צומחת ומובילה בישראל. רכישת מדיסטט מרחיבה את נוכחות החברה בתחום של אנליטיקה, דאטה ויישומי בינה מלאכותית. כמו כן מרחיבה את היצע הפתרונות שלנו במגזר הבריאות. רצף הרכישות שביצענו לאחרונה מסייע לאברא להפוך לגורם מרכזי בשוק - כזה שיודע להוביל, לשלב כוחות ולתת מענה שלם לאתגרי הטכנולוגיה של העשור הקרוב״.
ד״ר גיל הררי - מנכ"ל מדיסטט: "אנחנו נרגשים מאוד להצטרף למשפחת אברא. זהו רגע מכונן עבורנו, שמסמן תחילתו של פרק חדש ומלא פוטנציאל. השותפות עם אברא פותחת בפנינו הזדמנויות להאיץ את הצמיחה, לשלב פתרונות בינה מלאכותית בשירותים שאנו מספקים ללקוחותינו, ולהרחיב את העשייה שלנו בקנה מידה שלא היה אפשרי בעבר. אנחנו מצטרפים לקבוצה שיודעת לחבר בין חזון טכנולוגי, מצוינות מקצועית ותרבות ארגונית שמדברת בשפה שלנו. יחד נוכל להציע ללקוחות שלנו פתרונות חזקים ומקיפים יותר, ולהמשיך לחדש ולצמוח."