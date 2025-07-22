הנפקת אפקון - התחייבויות של מעל ל-400 מיליון ש״ח וגיוס של כ-152 מיליון ש"ח

כל יחידה כוללת אג"ח לא צמוד הנושא ריבית שנתית קבועה של 4.5% ושני כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה המשקף ריבית אפקטיבית של 4.4%
קבוצת אפקון, מהחברות המובילות, הוותיקות והמנוסות בישראל בביצוע ומתן שירות לאתרים ולפרויקטים עתירי מערכות וטכנולוגיה, פרסמה את תוצאות המכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקה אפשרית של אגרות חוב (סדרה ה') וכתבי אופציה (סדרה 1).
המכרז התקיים ב-21 ביולי 2025, ובמסגרתו הוצעו למשקיעים יחידות הכוללות 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה') בריבית שנתית קבועה של 4.5% ושני כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה במחיר של 250 ש"ח למניה - מחיר המשקף שווי חברה של כ-1.4 מיליארד ש"ח אחרי הכסף.
הביקושים הסתכמו בלמעלה מ-400 מיליון ש״ח (407,869 יחידות) - פי 4 מהיקף הגיוס המקורי שתוכנן (100 מיליון ש"ח), ולכן הוחלט להגדיל את ההקצאה ולגייס 150 מיליון ש"ח. בסופו של דבר התקבלו התחייבויות מוקדמות לרכישת 150,000 יחידות, הכוללות 150 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב ו-300 אלף כתבי אופציה, בהיקף כספי מיידי של כ-151.8 מיליון ש"ח. המכרז נסגר במחיר של 1,012 ש"ח ליחידה, מה שמשקף ריבית אפקטיבית של כ-4.4% לאחר עמלת ההתחייבות. מחיר זה יהווה את מחיר היחידה המזערי לציבור, ככל שתבוצע ההנפקה במסגרת דוח הצעת מדף.
ביצוע ההנפקה לציבור כפוף לקבלת האישורים וההיתרים הנדרשים, לרבות אישור דירקטוריון החברה, אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים ואישור חברת הדירוג להגדלת מסגרת ההנפקה של סדרה ה' עד 150 מיליון ש"ח ערך נקוב. בשלב זה אין ודאות באשר לביצוע ההנפקה, עיתויה והיקפה.
ישראל רייף, יו״ר אפקון החזקות: ״ההיענות הגבוהה של משקיעי שוק ההון למכרז משקפת אמון מלא ביכולותיה הפיננסיות של אפקון ובאסטרטגיה ארוכת הטווח שלנו. אפקון ממשיכה לבסס את מעמדה כחברה מובילה בתחומי התשתיות החכמות, השירות והטכנולוגיה, תוך הרחבת מנועי הצמיחה והעמקת הפעילות בתחומים עתירי ערך ובעלי רווחיות גבוהה. השילוב בין חדשנות, התמחות טכנולוגית ויכולות ביצוע מוכחות מאפשר לנו להתרחב בצורה אחראית וליצור ערך מתמשך לבעלי המניות וללקוחותינו. אנו רואים בביקושים הגבוהים הבעת אמון משמעותית שתאפשר לנו להמשיך להוביל יוזמות חדשות ולחזק את מיצובנו כשחקן מרכזי במשק הישראלי״.
את המהלך ליוו החתמים רוסאריו קפיטל ודיסקונט חיתום.