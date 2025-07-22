שנה שנייה ברציפות: בזק בראש דירוג מעלה

ארגון "מעלה" לאחריות תאגידית חשף הבוקר (שלישי) את דירוג מעלה ESG לשנת 2025 באירוע שנערך בבורסה לניירות ערך בתל אביב, במעמד בכירים מהמשק הישראלי.
זו השנה השנייה ברציפות שבה חברת בזק שומרת על ההישג המרשים, ציון "פלטינה פלוס", הגבוה ביותר במדד מעלה. הדירוג משקף את המחויבות העקבית של החברה לאחריות חברתית, סביבתית ואתית, ואת הובלתה בתחום ה-ESG בישראל.
ניר דוד, מנכ"ל בזק: "ההישג בדירוג מעלה הוא תוצאה של עבודה יומיומית ונחושה. השנה החולפת הציבה אתגרים יוצאי דופן בפני החברה הישראלית, ואנו גאים שבזק לא רק שמרה על רציפות תפקודית בהיותה תשתית חיונית, אלא גם הגבירה את המחויבות החברתית שלה, במיוחד בזמן מלחמה. כחלק ממחויבות זו לחברה הישראלית, הקמנו את קרן 'מחוברים' המסייעת ותומכת בחיילים ובפצועים שנפגעו במהלך מלחמה חרבות ברזל. בזק תמשיך להוביל בגאווה את תחום הה-ESG בישראל ולבטא את מחויבותה לערכים אלה".
היקף התרומות של בזק לקהילה רשם השנה גידול ניכר לעומת השנה הקודמת, ועמד על כ-15 מיליון ש"ח – עלייה של למעלה מ-30% ביחס לשנת 2023. העלייה משקפת את הרחבת הפעילות החברתית והתגייסות החברה להתמודדות עם מצב החירום הלאומי.
קרן 'מחוברים' היא יוזמה ייחודית של בזק אשר נועדה לסייע לחיילי צה”ל שנפצעו במהלך שירותם הצבאי, בדגש על חיזוק החוסן הנפשי, שיקום ותמיכה בהשתלבותם מחדש במסלול החיים והקריירה. הקרן תומכת בפרויקטים לשיקום פיזי ונפשי, מתן מלגות לסטודנטים וחיילים פצועים ממלחמת "חרבות ברזל", תמיכה בהכשרה ותעסוקה. מלבד התמיכה הכספית שמעניקה בזק דרך הקרן לפרויקטים השונים היא גם מעודדת ומייצרת מעורבות ישירה של עובדות ועובדי החברה בפעילויות התנדבותיות ובנוסף, חטיבת משאבי האנוש של בזק פועלת לתת מענה להכשרה וגיוס עובדים חדשים, תוך מתן עדיפות לחיילים פצועים. מטרת המהלך היא לסייע ללוחמים שנפצעו להשתלב מחדש בשוק העבודה ולגבש מסלולי פיתוח קריירה שיתאימו לצרכיהם.