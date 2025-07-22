בפעם ה-15 ברציפות: קבוצת תיגבור השתתפה בדירוג ESG של ארגון ׳מעלה׳

קבוצת תגבור, המובילה בישראל בתחום גיוס והשמה, סיעוד ופתרונות לגיל השלישי זכתה לציון פלטינה +, AA בדירוג ESG של ארגון 'מעלה' לשנת 2025, כפי שנחשף הבוקר באירוע החשיפה של דרוג מעלה שהתקיים בבורסה לני"ע במעמד פתיחת יום המסחר ובהשתתפות ראשי החברות במשק, אורית בנבנישתי, מנכ"לית קבוצת תיגבור, תמר יסעור, יו"ר מעלה ויו"ר ישראכרט, אלי שרעבי, שורד השבי ורון קליין, סמנכ"ל בכיר ומנהל המחלקה הכלכלית, הבורסה לניירות ערך שנשאו דברי פתיחה.

אורית בנבנישתי, מנכ"לית קבוצת תיגבור, מסרה:

"אנחנו גאים ושמחים על השתתפות החברה, זו השנה ה-15 בדירוג ESG של ארגון מעלה ועל קבלת דירוג פלטינה +AA . דירוג זה משקף את המחויבות העמוקה שלנו לאחריות חברתית, לגיוון ולעשייה חיובית למען החברה והסביבה. נמשיך לפעול ולהשקיע ביצירת השפעה חיובית וברת קיימא, תוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים של אתיקה ומקצועיות".

דירוג ESG משקף את הביצועים של החברות בפעילות למען העובדים, הלקוחות, הספקים, הקהילה והסביבה בדגש על פעילות אשר מוטמעת בליבת העשייה העסקית ותוך שמירה על אתיקה וממשל תאגידי תקין.

ההכרה בחשיבות השילוב של עקרונות ESG בליבת הפעילות העסקית גוברת והולכת ברחבי העולם. גם בישראל ניכרת קפיצת מדרגה בעניין זה, הן מצד הרגולציה והן מצד המשקיעים, העובדים והלקוחות, אשר מצפים למחויבות ליעדי ESG, לשקיפות בדיווח, למהלכים המקדמים ערכים סביבתיים, חברתיים ואתיים ולשילוב שיקולים של סיכוני סביבה ואקלים בהחלטות עסקיות. כמו כן, כחלק ממגמת השקעות אחראיות המתפתחת בשנים האחרונות, דירוגי ה- ESG משמשים יותר ויותר משקיעים בבואם לקבל החלטות השקעה.

ארגון 'מעלה' הוא הארגון הוותיק והמוביל בישראל את קידום תחום האחריות התאגידית ו- ESG בקרב החברות בישראל. תהליך הדירוג שלו מהווה את הבנצ'מארק המרכזי על ניהול והובלת התחום בישראל. השנה תוצאות הדירוג ממחישות יותר מתמיד את האחריות של הסקטור העסקי בליווי של הלקוחות, העובדים הקהילה והסביבה ואת העשייה המשמעותית בתקופת המלחמה. ארגון 'מעלה' פיתח בנוסף גם את מדד 'ESG מעלה' בשיתוף עם הבורסה לני"ע אשר מורכב מהחברות עם דירוגי ESG הגבוהים ביותר. המדד שלהם מראה ביצועים עודפים לאורך זמן על מדדי השוק - וממחיש את הקורלציה בין ביצועי ESG לביצועים פיננסיים.