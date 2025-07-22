דירוג הדרכונים החזקים בעולם: הדרכון הישראלי עולה בדירוג וארה"ב נדחקת ברשימה

סינגפור מחזיקה בתואר הדרכון החזק בעולם, עם גישה ללא צורך בויזה ל־193 יעדים מתוך 227, לפי מדד הדרכונים של הנלי ושות' (Henley & Partners), הפירמה הגדולה בעולם לבניית תכניות תושבות או אזרחות, מבוססות השקעה. הפירמה מנהלת 2 נציגויות בישראל בערים תל אביב וירושלים. הדירוג מבוסס על נתונים בלעדיים ורשמיים של איגוד התחבורה האווירית הבינלאומי (IATA).

ישראל מדורגת במקום ה־18 מבין מדינות בעולם, כשהדרכון הישראלי מאפשר גישה ללא צורך בויזה ל־168 יעדים, לעומת 170 בחודש ינואר האחרון. השינוי נובע מכך שבחודשים האחרונים, האיים המלדיביים החליטו לאסור כניסה של מחזיקי דרכון ישראלי, בעקבות המלחמה בעזה, יחד איתם גם מאוריטניה, ביצעה שינויי מדיניות ועברה למערכת של ויזה אלקטרונית (eVisa) וכעת דורשת ויזה מישראלים לפני כניסה למדינה.

למרות זאת, דירוגה של ישראל במדד הדרכונים דווקא רשם עלייה של מקום 1 מאז ינואר, מהמקום 19 למקום 18, בשל שינויים במיקומים של מדינות אחרות בדירוג.

דניאל שמיילין, מנהל הנציגות הישראלית של Henley & Partners: "הדרכון הפך ליותר ממסמך נסיעה, הוא מעיד על כוח דיפלומטי וקשרים בינלאומיים. בעידן של אי־שוויון גובר וחוסר ודאות גיאופוליטי, ניידות אסטרטגית ותכנון אזרחות הם חיוניים מתמיד".

אם נחזור לצמרת הדירוג, מדינות אסיה ממשיכות להוביל את מרוץ הניידות הגלובלית, כאשר יפן ודרום קוריאה חולקות את המקום השני, עם גישה ל־190 יעדים. במדינות אירופה שולטת קבוצה חזקה: שבע מדינות האיחוד נמצאות במקום השלישי יחדיו: דנמרק, פינלנד, צרפת, גרמניה, אירלנד, איטליה וספרד - כולן עם גישה ל־189 יעדים. במקום הרביעי מדורגות במשותף שבע מדינות נוספות עם גישה ל־188 יעדים: אוסטריה, בלגיה, לוקסמבורג, הולנד, נורווגיה, פורטוגל ושבדיה. ניו זילנד - המדינה היחידה שמערערת על הדומיננטיות האירופית, מדורגת חמישית יחד עם יוון ושווייץ.

בצדו השני של הסקאלה, אפגניסטן נותרת בתחתית הדירוג עם גישה ל־25 יעדים בלבד ללא ויזה, פער מדהים של 168 יעדים לעומת סינגפור שמובילים את הרשימה.

אלו עשרת הדרכונים החזקים בעולם על פי הדירוג של Henley & Partners:

סינגפור - 193 יעדים.

יפן ודרום קוריאה - 190 יעדים.

דנמרק, פינלנד, צרפת, גרמניה, אירלנד, איטליה וספרד - 189 יעדים.

אוסטריה, בלגיה, לוקסמבורג, הולנד, נורווגיה, פורטוגל ושבדיה - 188 יעדים.

ניו זילנד, יוון ושוויץ - 187 יעדים.

בריטניה - 186.

אוסטרליה, צ'כיה, הונגריה, מלטה ופולין - 185 יעדים.

קנדה, אסטוניה, איחוד האמירויות - 184 יעדים.

קרואטיה, לטביה, סלובקיה וסלובניה - 183.

איסלנד, לטביה וארה"ב - 182 יעדים.

18. ישראל - 168 יעדים.

המרוויחות והמפסידות הגדולות

בריטניה וארה"ב ירדו כל אחת במיקום אחד מאז ינואר, וממשיכות במגמת ירידה מתמשכת. בעבר היו הדרכונים החזקים בעולם (בריטניה ב־2015, ארה"ב ב־2014), אך כיום הן מדורגות במקום ה־6 וה־10 בהתאמה. בריטניה מעניקה גישה ל־186 יעדים, בעוד ארה"ב - ל-182 בלבד. ארה"ב קרובה להידרדר לראשונה מחוץ לעשירייה הראשונה מאז החל המדד לפעול לפני 20 שנה.

הודו רשמה את הקפיצה הגדולה ביותר עם עלייה של שמונה מקומות בתוך חצי שנה, מהמקום ה־85 ל־77, אף שהוסיפה רק שני יעדים לרשימת הכניסה ללא ויזה (כיום 59). ערב הסעודית מובילה בעלייה במספר היעדים עצמם עם ארבעה יעדים שהתווספו מאז ינואר, וכיום עומדת על 91 יעדים, מה שהעלה אותה למקום ה־54.

ד"ר כריסטיאן קיילין, הוגה מדד הדרכונים, מציין כי תחום הניידות גלובלית הופך תחרותי יותר: "גישה חופשית בין מדינות, היא תוצאה של דיפלומטיה דינמית. מדינות שמעודדות ופעולות לקידום הסכמים הדדיים עולות בדירוג, בעוד אלו שלא עושות כן - צונחות".

איחוד האמירויות וסין מובילות את שינוי מאזן הכוח

מבט ארוך טווח חושף מגמה של פתיחות מוגברת, ניידות מתרחבת, ודרכונים חזקים יותר. מאז 2006 ועד 2025 כמעט הוכפל מספר היעדים שניתן להגיע אליהם ללא ויזה: מ־58 ל־109 בממוצע.

איחוד האמירויות בולטת במיוחד: זינקה מהמקום ה־42 ל־8 תוך עשור, עלייה של 34 מקומות, והיא המרוויחה הגדולה היחידה ונכנסת ישר לעשירייה הפותחת. סין גם עלתה 34 מקומות, מהמקום ה־94 ל־60 מאז 2015, זהו הישג מרשים במיוחד לאור העובדה שאין לה עדיין גישה חופשית לאזור שנגן באירופה.

העלייה של סין נובעת בין היתר ממהלך פתיחות משמעותי. לפי מדד הפתיחות של הנלי, סין אפשרה מאז ינואר כניסה ללא אשרה ליותר מתריסר מדינות נוספות, והגיעה ל־75 מדינות בסך הכול, לעומת פחות מ־20 לפני חמש שנים. המדינות החדשות כוללות את בחריין, כווית, עומאן וערב הסעודית, מה שאומר שכל מדינות מועצת המפרץ (GCC) יכולות להיכנס לסין ללא אשרה, בנוסף למספר מדינות בדרום אמריקה: ארגנטינה, ברזיל, צ'ילה, פרו ואורוגוואי.

כמו כן, פתיחתה של סין לכניסה חופשית עבור כמה מדינות אירופיות תרמה לדומיננטיות של דרכונים אירופיים במדד "Passport Power", אשר מודד את אחוז התמ"ג העולמי שכל דרכון מאפשר גישה אליו.

אסיה־פסיפיק מניעה את הביקוש לתעופה

הפתיחות הגוברת של סין מהווה חלק מאסטרטגיה רחבה למשיכת תיירים. יחד עם דרכונים חזקים של שכנותיה ודרכון סינגפור, אזור אסיה־פסיפיק הוא מנוע עיקרי לצמיחת התיירות העולמית.

מנכ"ל IATA, ווילי וולש, מדווח כי חלה עלייה של 5.8% בביקוש הגלובלי לטיסות במהלך חמשת החודשים הראשונים של 2025. "חברות התעופה באסיה־פסיפיק מובילות עם צמיחה של 9.5%. בצפון אמריקה, תנועת הנוסעים הבינלאומית עלתה ב־1.8%, אך נרשמה ירידה של 1% בשוק המקומי, מה שהביא לסטגנציה בביקוש הכולל. למרות אי־ודאות כלכלית וגיאופוליטית, ביטחון הצרכנים נותר גבוה, עם הזמנות טיסות רבות לעונת הקיץ".

מעצמות לשעבר מאבדות גובה

בעשור האחרון, כאשר עשרות דרכונים התחזקו, רק 16 מדינות ירדו בדירוג. ונצואלה היא המפסידה הגדולה ביותר עם ירידה של 15 מקומות (מ־30 ל־45), ואחריה: ארה"ב (ירידה של 8), ונואטו (6), בריטניה (5), וקנדה (4).

המגמה מצביעה על עולם רב־קוטבי: בעוד כלכלות מתפתחות משקיעות בדיפלומטיה ומקלות על כניסת זרים, מעצמות מסורתיות כמו בריטניה וארה"ב מאמצות מדיניות כניסה נוקשה ומסתגרת יותר.

ד"ר יורג סטפן, מנכ"ל Henley & Partners, מציין כי המגמה משנה את מפת ההגירה בהשקעה: "אמריקאים מובילים כיום את הביקוש לאזרחות או תושבות חלופית, ובריטים נמצאים גם הם בין חמש המדינות המובילות. ככל שארה"ב ובריטניה מתכנסות פנימה, אנחנו רואים עלייה חדה בביקוש מצד אזרחיהן לגישה וביטחון גלובליים".