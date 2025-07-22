קבוצת הפניקס משקיעה כ-61 מיליון ש"ח בקנדה גלובל ותחזיק כ-4.9% ממניות החברה

קנדה גלובל הודיעה היום כי דירקטוריון החברה אישר ביצוע הקצאה פרטית מהותית לתאגידים מקבוצת הפניקס של מניות ואג"ח החברה תמורת סך של כ-61 מיליון ש"ח ובנוסף, כתבי אופציה. מימוש מלא של כתבי האופציה משקף לחברה שווי של כ-1 מיליארד ש"ח. בכך, קבוצת הפניקס תחזיק בכ-4.9% ממניות החברה.
במסגרת ההקצאה לקבוצת הפניקס יוקצו 2,924,737 מניות רגילות של החברה בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כל אחת במחיר של 10.6 ש"ח למניה אחת של החברה, בתמורה של כ-31 מיליון ₪, לפי שווי חברה של כ-600 מיליון ש"ח לפני הכסף. בנוסף יוקצו 30,000,000 אגרות חוב סדרה א' של החברה במחיר של 98.98 אג' לכל 1 ש"ח ע.נ. אגרת חוב סדרה א' בתמורה לכ-29.7 מיליון ש"ח, זאת ביחד עם סך כולל של 150,000 כתבי אופציה (סדרה 1), ללא תמורה כספית, הניתנים למימוש ל-150,000 מניות, בתמורה למחיר מימוש של 16.75 ש"ח למניה. התמורה העתידית הצפויה בגין מימוש האופציות המוקצות (ככל שתמומשנה) היא כ-2.5 מיליון ש"ח.
ההקצאה הפרטית כפופה לקבלת אישור הבורסה ולקבלת אישור רשות המסים להסדר ב"מסלול ירוק".