תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
קבוצת הפניקס משקיעה כ-61 מיליון ש"ח בקנדה גלובל ותחזיק כ-4.9% ממניות החברה

קבוצת הפניקס תשקיע בקנדה גלובל במסגרת הקצאה פרטית במניות כ-31 מיליון ש"ח לפי שווי של כ-600 מיליון ש"ח לפני הכסף וכ-30 מיליון ש"ח באג"ח ו-150,000 כתבי אופציה המשקפים לחברה שווי של כ-1 מיליארד ש"ח, בהנחת מימוש מלא

 

 
אסף טוכמאיר וברק רוזן בעלי השליטה בקנדה גלובל, צילום: אלדד רפאליאסף טוכמאיר וברק רוזן בעלי השליטה בקנדה גלובל, צילום: אלדד רפאלי
 
אלי אופיר
22/07/2025

קנדה גלובל הודיעה היום כי דירקטוריון החברה אישר ביצוע הקצאה פרטית מהותית לתאגידים מקבוצת הפניקס של מניות ואג"ח החברה תמורת סך של כ-61 מיליון ש"ח ובנוסף, כתבי אופציה. מימוש מלא של כתבי האופציה משקף לחברה שווי של כ-1 מיליארד ש"ח. בכך, קבוצת הפניקס תחזיק בכ-4.9% ממניות החברה.

במסגרת ההקצאה לקבוצת הפניקס יוקצו 2,924,737 מניות רגילות של החברה בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כל אחת במחיר של 10.6 ש"ח למניה אחת של החברה, בתמורה של כ-31 מיליון ₪, לפי שווי חברה של כ-600 מיליון ש"ח לפני הכסף. בנוסף יוקצו 30,000,000 אגרות חוב סדרה א' של החברה במחיר של 98.98 אג' לכל 1 ש"ח ע.נ. אגרת חוב סדרה א' בתמורה לכ-29.7 מיליון ש"ח, זאת ביחד עם סך כולל של 150,000 כתבי אופציה (סדרה 1), ללא תמורה כספית, הניתנים למימוש ל-150,000 מניות, בתמורה למחיר מימוש של 16.75 ש"ח למניה. התמורה העתידית הצפויה בגין מימוש האופציות המוקצות (ככל שתמומשנה) היא כ-2.5 מיליון ש"ח.

ההקצאה הפרטית כפופה לקבלת אישור הבורסה ולקבלת אישור רשות המסים להסדר ב"מסלול ירוק".

