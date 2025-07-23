פלסאנמור נערכת לכניסה לשוק האוסטרלי

חברת פלסאנמור (Pulsenmore) מודיעה על חתימת הסכם עם מרכז רפואי אוניברסיטאי באוסטרליה לשיתוף פעולה בקשר עם מוצר החברה, ה- Pulsenmore ES, המספק פתרון לביצוע בדיקות אולטרסאונד ביתי מרחוק לנשים בהריון.

מזכר ההבנות נחתם בהמשך להסכם בין הצדדים לפיו ירכוש המרכז הרפואי (Gold Coast University Hospital) GCUH 100 יחידות של מוצר החברה, לצורך ביצוע ניסוי מסחרי שיימשך 12 חודשים. בהתאם למזכר ההבנות, בהנחה שהניסוי במסגרת הסכם רכישת היחידות יסתיים בהצלחה הדבר יהווה בסיס לרכישות נוספות של יחידות מוצרים על ידי המרכז.

הסכם שיתוף הפעולה ייכנס לתוקף עם רכישת יחידות נוספות מעבר ל-100 היחידות שירכשו במסגרת הניסוי. משך הסכם שיתוף הפעולה הינו ארבע שנים, עם אפשרות להארכה לשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.

בתוך כך, לפי מזכר ההבנות, המרכז הרפואי GCUH ישמש כ'מרכז מצוינות' באוסטרליה עבור מוצר החברה. בתמורה, המרכז הרפואי יהיה זכאי להנחות ברכישת מכשירים, כאשר במהלך שנה מחתימת מזכר ההבנות, ייחתם בין הצדדים הסכם מחייב לעיגון ההסכמות בדבר שיתוף הפעולה. המרכז הרפואי האוניברסיטאי GCUH מהווה חלק מארגון שרותי בריאות (HMO) הפועל במדינת Queensland שבאוסטרליה.

לדברי ד"ר אלעזר זוננשיין, מנכ"ל פלסאנמור, "שיתוף הפעולה עם GCUH מהווה יריית פתיחה לקראת חדירת מוצר החברה לשוק האוסטרלי. השוק האוסטרלי מתאפיין בשיעור גבוה של הריונות בסיכון ובגידול ניכר בשנים האחרונות בהיקף השימוש בבדיקות אולטרסאונד מצד נשים בהיריון. בנוסף ישנה אוכלוסייה לא מבוטלת באזורים מרוחקים שנדרש להעניק לה שירות. כיום מטופלות אלו נוסעות מספר שעות על מנת להגיע למרכז רפואי. כשם שעשינו במספר מקומות, אנו מאמינים ביכולתנו לשנות את חוויית מעקב ההיריון הן במקרים של הריון תקין והן הריון בסיכון, כך שיופחת הצורך בביקורים פיזיים בבית החולים, והן לאפשר לנשים באוסטרליה לעקוב אחר בריאותן ובריאות העובר מכל מקום. באוסטרליה ישנם מרחקים עצומים בין אזורי מגורים למרכזים רפואיים הופכים מעקב הריון שוטף לאתגר. הטכנולוגיה של Pulsenmore מציעה פתרון יעיל, זמין ובטוח - מאפשרת לנשים באזורים מרוחקים לקבל גישה רציפה ומדויקת למעקב היריון, מבלי להגיע לבית החולים. נמשיך להרחבת פעילותינו בשווקים המרכזיים בעולם לטובת השאת ערך לכל בעלי העניין".

המוצר Pulsenmore ES הינו מכשיר אולטרסאונד בגודל כף יד, בצורת תושבת אליה מתחבר טלפון נייד (מבוסס iOS ו-Android), ומשמש לביצוע סריקת אולטרסאונד על ידי המטופלת לצורך ניטור רפואי מרחוק של מצב ההיריון. המוצר מאושר לשימוש באירופה ובעל אישור רגולטורי של ה-TGA (Therapeutic Goods Administration), הגוף הרגולטורי האחראי על מתן אישורים לשיווק ולמכירת מוצרים רפואיים באוסטרליה. נציין כי המערכת הרפואית באוסטרליה מאוד דומה למערכת הרפואית בישראל בהיבט של קופות החולים.

על פי דוח של משרד הבריאות האוסטרלי, למרות יציבות במספר הלידות, שיעור השימוש בבדיקות אולטרסאונד בתחום המיילדות עלה בכ-19% בין השנים 2015 ל-2022. שיעור ההריונות בסיכון, ובכללם נשים עם סוכרת היריון ונשים בעלות BMI גבוה, עלה אף הוא ודורש ניטור ומעקב תכופים יותר. בנוסף, מאז שנת 2020, כעשרה אחוזים משירותי ההיריון באוסטרליה ניתנים באמצעות טלה-רפואה.

GCUH הוא בית חולים ממשלתי המספק שירותי הפניה מלאים לאוכלוסייה המתגוררת מדרום לבריסביין ובחלקים הצפוניים של New South Wales. המחלקה לרפואת אם ועובר בבית החולים מנוהלת על ידי פרופ' Costa Fabricio, קלינאי MFM ידוע ומוערך באוסטרליה ובעולם. היקף הלידות השנתי באוסטרליה עומד על כ-310,000.

