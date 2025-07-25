יוסי לוי מייסד מור בית השקעות: "החיים של כולנו הולכים להשתנות בתוך 5 שנים"

"לא נאפשר את תכנית רשות שוק ההון לשלש את אגרות הסוכנים - אם צריך, נצא לשביתת מגן"

נשיא לשכת סוכני הביטוח סו"ב שלמה אייזיק פתח הבוקר את וועידת הפיננסים והבריאות של הלשכה בהשתתפות מאות סוכנות וסוכני ביטוח, בכירי ענף הביטוח, בתי ההשקעות והפיננסים, רגולטורים וחברי כנסת.

"מדינת ישראל מפקירה כיום את ציבור החוסכים לטובת שרלטנים ונוכלים שמבצעים עוקצים. פנינו למבקר המדינה בדרישה לכנס דיון דחוף בנושא עוקץ פידיונות הכספים הפנסיוניים. בשנים האחרונות צצו גורמים עסקיים המעודדים את ציבור החוסכים לפדות את כספי החיסכון הפנסיוני שצברו. משיכת הכספים הצבורים בחסכון הפנסיוני מובילים לפגיעה בחיסכון עתידי של החוסך. מדובר בהיקף שמגיע למאות מיליוני שקלים".

עוד הדגיש נשיא הלשכה כי: "שוק הביטוח בישראל הוא ריכוזי מאוד. במדינות באיחוד האירופאי יש 14 חברות ביטוח למיליון איש לעומת 1.8 חברות ביטוח למיליון איש בישראל. זה פוגע בתחרות, זה פוגע בשירות, זה פוגע במבוטחים ובכלכלה הישראלית. סוכני הביטוח הם הגורם היחידי שמעודדים את התחרות בישראל. בנוסף, אני חושש מאוד שביטוחי הבריאות יעלמו מענף הביטוח כפי שנעלמו ביטוחי הסיעוד, בשל כשל רגולטורי. משרדי האוצר והבריאות חייבים לקחת את הנושא הזה לידיים ובמהירות, לפני שיהיה מאוחר מידי".

כמו כן אמר נשיא הלשכה כי: "סוכני החברה הערבית מתמודדים עם קיפוח מצד חברות הביטוח, אנו פועלים בנושא בכנסת על מנת שיהנו מתנאים הוגנים ושווים שיאפשרו להם להמשיך לעבוד".

בנוגע לפרשת סלייס אמר אייזיק כי: "מי שהוביל את הדיון בנושא בוועדת הכספים בכנסת – זה אנחנו ציבור סוכני הביטוח, ולא אף אחד אחר".

נשיא הלשכה זעם על תכנית רשות שוק ההון להעלאת תשלומי האגרה שמשלמים הסוכנים: "רשות שוק ההון מקדמת בימים אלה תוכנית שמשלשת את האגרות שסוכני הביטוח משלמים – לא יהיה דבר כזה, לא נאפשר את זה. אנחנו לא נסכים שיפגעו בנו! אם צריך, נצא לשביתת מגן. לא נשלם פי 7 אגרות מעורכי דין או רואי חשבון. זה לא יקרה".

בסיום דבריו אמר נשיא הלשכה: "מתחילת הקדנציה הצטרפו ללשכת למעלה מ-1300 סוכנות וסוכני ביטוח. הלשכה מונה היום כ-5500 חברים. הצערנו את הלשכה באופן משמעותי, וכ-40% מחברי הלשכה הם מתחת לגיל 45. כמו כן, מתחילת המלחמה הענקנו לחברי הלשכה למעלה מ-150 אלף שקלים סיוע לסוכנים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה".





יו"ר ועדת הבריאות בלשכת סוכני הביטוח נחמה גולדווסר: המבוטחים משלמים המון כסף על מוצרי בריאות וחייבים לאפשר להם זכות בחירה

במהלך ועידת הבריאות והפיננסים של לשכת סוכני הביטוח שמתקיימת היום באולם לאגו בראשל"צ, נערך פאנל בנושא ביטוחי בריאות בהנחיית יו"ר ועדת הבריאות בלשכה סו"ב נחמה גולדווסר ובהשתתפות סמנכ"לית הראל מירי זילכה, משנה למנכ"ל כלל אלדד ערן, משנה למנכ"ל מנורה אורית קרמר, סמנכ"ל מגדל אסף מיכאלי, סמנכ"לית איילון עוזית וינשטיין ומשנה למנכ"ל הפניקס דפנה שפירא.

מירי זילכה פתחה ואמרה כי "הרפורמה בביטוחי הבריאות בהחלט הפחיתה את כפל התשלום על כיסויים דומים בין השב"ן לביטוחים פרטיים. אני לא רואה סיבה למבוטח שיש לו שב"ן להחזיק פוליסה מהשקל הראשון".

אורית קרמר ציינה כי: "אני אשמח לא לשמוע יותר את הפופוליזם של כפל ביטוח. פוליסת שקל ראשון היא הפוליסה הטובה ביותר. השב"ן הוא לא ביטוח פרטי, נקודה. הוא חלק מקופת חולים וזהו. בביטוח הפרטי שלי אני רוצה לא להיות תלויה בדבר. אם השקל ראשון יקר מידי למבוטח, אני אמליץ למבוטח לעשות משלים שב"ן. מה שחשוב זה להתאים ללקוח את המוצר שמתאים לו אישית".

דפנה שפירא אמרה: "50% מהאנשים ש'החליטו עליהם' והעבירו אותם לפוליסת משלים שב"ן - חזרו לפוליסת שקל ראשון. זה אומר הרבה. אנשים מוכנים לקנות את השקט שלהם ולהיות בשליטה מלאה. אנחנו מאפשרים למבוטחים ללכת לאיזה רופאים שהם רוצים ולקבל החזר. הגיע הזמן שמקבלי החלטות יבינו שאי אפשר לעשות כל כך הרבה רפורמות בענף הזה, זה משדר חוסר יציבות וכאוס. צריך לייצב את המערכת הזו".

עוזית וינשטיין הדגישה כי "אנחנו עובדים רק עם סוכני ביטוח ובביטוחי בריאות צריך סוכן, וסוכן שמבין, ופוליסת שקל ראשון היא המוצר הטוב והנכון יותר למבוטחים".

אלדד ערן ציין כי: "בחירום ביטוחי הבריאות הפרטיים נותנים מענה טוב. מה שמאתגר זה השירות בשגרה. לצערנו המערכת הציבורית מורכבת ועמוסה מאוד. אנחנו מאמינים בכיסויים שמאפשרים למטופלים אבחון מהיר מהיום להיום, ואף רפואה ביתית".

אסף מיכאלי אמר: "אני אבא לשני ילדים צעירים שמשחקים בליגת כדורגל ופציעות זה עניין שבשגרה. עשינו בערך מנוי חודשי לאורתופד. בסוף בקופת החולים תקבל תור לעוד חודשיים, וזה המקום של הביטוח הפרטי לתת ללקוח שלנו את זכות הבחירה ברופא הטוב ביותר ובזמינות המיידית".

נחמה גולדווסר הדגישה כי: "המבוטחים משלמים המון כסף על מוצרי בריאות וזכות הבחירה היא אלמנט קריטי. בתקופה האחרונה אני שומעת יותר ויותר בתי חולים שנותנים ברקס ואומרים שקופת החולים לא מממנת את הטיפולים החשובים. חייבים לטפל בזה. בנוסף, אני חייבת לפרגן לפספורטכארד שנכנסה מתחת לאלונקה במהלך המלחמה וסייעה למבוטחים בזמן אמת".





יו"ר ועדת הפיננסים בלשכת סוכני הביטוח סו"ב לידור לבקוביץ פתח את המליאה שעסקה בעולמות הפיננסים ואמר: "אנו נמצאים בעידן בו נדרשת זהירות כפולה, להתאים את התיקים למציאות המשתנה, ולוודא שכל החלטה מתקבלת באחריות, מקצועיות ובראייה ארוכת טווח. המשקיעים מחפשים עוגנים ומקלט בטוח. עבורנו הסוכנים אסור להיסחף אחר כותרות וריגושים. אנחנו מחפשים יציבות ומקצועיות. בתקופה זו חיונית בחינה מעמיקה של כל מוצר והפנייה מדויקת לגורם הרלוונטי. סוכן הביטוח חייב לשאול את השאלות הנכונות, להעמיק ולבחון את מידת ההתאמה ללקוח וצרכיו. סוכני הביטוח הפיננסים הם סוכנים מקצועיים שעוברים הכשרות רלוונטיות, ולכן אנחנו חייבים כל הזמן להעמיק וללמוד. אנחנו לא מוכרים מוצרים, אלא מנהלים מערכות יחסים, באחריות ובמקצועיות".





יו"ר הראל פיננסים חגית ציטיאט-לוין בוועידת הבריאות והפיננסים של לשכת סוכני הביטוח: "אנחנו מנהלים 168 מיליארד שקלים בקרנות נאמנות, ניהול תיקים, קרנות אלטרנטיב ופקדון סחיר. ב-5 שנים האחרונות מדד ת"א 125 זינק ב-122%, מדד500 P&S ב-96% ונאסדק 100 ב-117%. בראייה קדימה הריביות צפויות לרדת ותחזית הצמיחה בישראל לשנתיים הקרובות מעודדת – 3.3% ב-2026 ו-4.6% ב-2027. אופק הדירוג צפוי להשתנה משלילי ליציב. לאור הפרמטרים המעודדים הללו עלינו להסתכל קדימה באסטרטגיות חכמות, לבחון קרנות גידור בנאמנות והשקעות כחול לבן. חשוב לנהל תיק השקעות אחראי, בליווי יועץ וסוכן פיננסי".





במהלך ועידת הבריאות והפיננסים של לשכת סוכני הביטוח, נערך רב שיח בנושא מגמות ושינויים בשוק ההון, בהנחייה יו"ר ועדת פיננסים סו"ב לידור לבקוביץ ובהשתתפות: מייסד ומנכ"ל אלטשולר שחם גילעד אלטשולר, מנכ"ל אינפיניטי רו"ח אמיר אייל, מנכ"ל איילון רו"ח שרון רייך ומייסד מור בית השקעות יוסי לוי.

שרון רייך פתח את הפאנל ואמר: "בתי ההשקעות וגופים מוסדיים הם גופים מפוקחים, מקצוענים, שעובדים בצורה מעולה. התפקיד של הסוכנים הוא לייעץ, להנגיש ולחבר בין המוסדיים ללקוחות. יש פה הזדמנות מעולה להתפרנס וגם לתת ייעוץ הכרחי לאזרחים. נכסים אלטרנטיביים מחייבים הבנה ואנליזה עמוקה, בהשקעה בחו"ל לא תמיד הכל שקוף לך. בכל תקופה יש את הפריחה ואת הדברים שמתאימים לה". עוד ציין רייך כי: "איילון מובילה במסלולי השקעה ב-7 מסלולים והגשנו בקשה להקים קופת גמל. בקרן פנסיה מאוד קשה להרוויח היום במדינת ישראל, יש אנומליה משמעותית, ולכן אנחנו לא בפנים". בסיום דבריו אמר כי: "ישראל צריכה למשוך את קרנות הפנסיה להשקיע בתשתיות. זה ווין ווין לכל הצדדים".

גלעד אלטשולר הדגיש את חשיבות סוכני הביטוח ואמר: "באירועים דרמטיים כמו הקורונה, או משבר 2008, כשהלקוחות חרדים ומוטרדים, הם צריכים אתכם הסוכנים שתרגיעו ותכוונו אותם שלא יעשו שטויות". עוד ציין אלטשולר כי: "מכפיל הוא אלמנט חשוב, אך לא מספיק. בחברות צמיחה מהירה, המכפיל מגיע אחר כך. במטא, גוגל, נטפליקס – פעם לא היה את מכפיל הרווח. אי אפשר לצמוח ללא חברות הטכנולוגיה. נכסים אלטרנטיביים לרוב הם נכסים שאתה לא יכול לקנות בשוק החופשי. כמו סטארטאפים, כמו תשתיות. ההשקעה האלטרנטיבית הראשונה שלנו הייתה כביש 6 שהביאה תשואות מדהימות. נדל"ן זו לא השקעה אלטרנטיבית. עם כל הכבוד לחברות ביטוח ונדל"ן – אין מי שינצח את חברות הטכנולוגיה – ושם עיקר ההשקעה צריכה להיות. גט לוקחת את הכסף של נהגי המוניות, וולט את הכסף של המסעדות. מי שלא יהיה שם – יתרסק, אי אפשר לנצח את חברות הטכנולוגיה. הן יותר חזקות ממדינות".

יוסי לוי ציין בדבריו כי: "הגיע הזמן להוריד את הריבית בשוק כבר עכשיו". עוד אמר לוי: "חייבים לבנות תיק שמאפשר לך להמשיך להתנהל גם בתקופות של ירידות בשוק. בפנסיה אי אפשר להמר על תנודתיות". כמו כן אמר כי: "העוצמה הכלכלית שישראל הראתה במלחמה היא עוצמה מדהימה והשוק הישראלי הוא שוק אטרקטיבי. החיים של כולנו הולכים להשתנות בתוך 5 שנים. שוק העבודה יעבור שינויים מהותיים, וחברות הטכנולוגיה יזנקו שוב בזכות הבינה המלאכותית".

אמיר איל אמר: "לאורך זמן, השקעה במניות גוברת על השקעה בנכסים אלטרנטיביים". כמו כן ציין כי: "ללא קרן ברירת מחדל גם אנחנו לא היינו נכנסים לפנסיה. השוק פה הוא קטן וכבול. כספי הפנסיה של הישראלים צריכים להיות מושקעים בתשתיות ודיור בישראל. לא צריך לבנות בניינים בניו יורק, אלא לרצף את ישראל בדירות, ואז מחירי הדיור גם ירדו. בתחילת המלחמה אמרתי לכולם, תשקיעו קודם כל בישראל. וצדקתי והרווחתי מזה".





