10 מיליון ₪ להשקעה בטכנולוגיות AI לחינוך בפיילוט לאומי ראשון מסוגו

שר החינוך, יואב קיש: "בשנה האחרונה, מערכת החינוך של מדינת ישראל הפכה לשדה הפעולה הגדול בעולם לשילוב בינה מלאכותית בלמידה. מעל 110 אלף מורים הוכשרו, מאות אלפי תלמידים משתמשים בכלים חכמים מדי יום – והכיתה הישראלית כבר מתחילה בשינוי עמוק. אבל זה רק קצה הקרחון. ההחלטה להכניס את מיטב מוחות ההייטק לתוך בתי הספר היא מהלך אסטרטגי: להעניק לכל ילד בישראל את הכלים שיקבעו את מקומו בעולם החדש. אנחנו לא מגיבים לעתיד – אנחנו מעצבים אותו. זוהי מהפכה חינוכית עמוקה וחסרת תקדים – שממזגת בין חזון לאומי, פדגוגיה מתקדמת ויכולות טכנולוגיות מהמובילות בעולם. כך נבנית עמדת הובלה אמיתית – לא רק במה שמלמדים, אלא באיך מלמדים."

שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה גילה גמליאל: "המהפכה הטכנולוגית שמתחוללת בימים אלו במערכת החינוך היא לא רק התקדמות טכנולוגית – היא שינוי תפיסתי עמוק. בעזרת הבינה המלאכותית, אנו פורצים דרך חדשה שמאפשרת לכל תלמיד ותלמידה בישראל ללמוד באופן מותאם אישית, על פי הקצב, הסגנון והצרכים הייחודיים שלהם. מדובר במהלך שמסיר חסמים, מצמצם פערים, ומנגיש חינוך איכותי גם לפריפריה, גם לאוכלוסיות מוחלשות, וגם לתלמידים עם אתגרים מגוונים".

משרד החינוך ורשות החדשנות כחלק מהתכנית הלאומית לבינה מלאכותית, הכריזו היום על השקת "ארגז חול רגולטורי" - סביבת ניסוי ראשונה מסוגה, שתאפשר לחברות טכנולוגיה ישראליות לבחון וליישם פתרונות חדשניים מבוססי בינה מלאכותית בתוך מערכת החינוך הציבורית, בליווי רגולטורי ותוך מתן הקלות ייעודיות לניסוי. ארגזי חול הינם רכיב משמעותי בתכנית הלאומית לבינה מלאכותית ומטרתם קידום נסיינות, הסרת חסמים, ועידוד חדשנות אחראית בתחומים עתירי רגולציה. הקמת סביבת הניסוי מהווה צעד נוסף בשורת מהלכים נרחבת שמוביל משרד החינוך לקידום חדשנות חינוכית והטמעת טכנולוגיות מתקדמות לטובת תלמידי ישראל.

בעקבות המהלך פורסם השבוע 'קול קורא' המזמין חברות טכנולוגיה וארגונים ישראליים להגיש מועמדות להשתתפות בסביבת הניסוי של "ארגז החול הרגולטורי". והוא פונה לחברות ויוזמות פורצות דרך המציעות פתרונות מערכתיים ללמידה מותאמת אישית, בעלי פוטנציאל יישום רחב במערכת החינוך, תוך עמידה בסטנדרטים של פרטיות, אבטחת מידע, ניתוח דאטה וחוויית משתמש. המיזמים הנבחרים ייהנו מהזדמנות לפיתוח וללמידה בסביבה ממשית, מבוססת דאטה, בתנאים ייחודיים שלא זמינים כיום לשוק הפרטי.

המהלך נועד להתמודד עם אתגרים מהותיים שמעסיקים מערכות חינוך ברחבי העולם, ובהם מחסור במורים, צפיפות בכיתות, פערים בין תלמידים וצורך הולך וגובר בהתאמה אישית של תהליכי הלמידה. בעשור האחרון נבחנים ברחבי העולם פתרונות שונים לשילוב בינה מלאכותית בהוראה, אולם מרביתם נותרו מצומצמים יחסית, מתמקדים בתחום ידע אחד או מוגבלים למערכת סגורה אחת, ואינם מציעים פתרון מערכתי רחב.

סביבת הניסוי שתוקם בישראל תשמש פלטפורמה ייחודית שתאפשר לחברות ישראליות לפתח ולהדגים פתרונות מערכתיים של למידה מותאמת אישית - כאלה הנשענים על ניתוח דאטה בזמן אמת, התאמה דינמית של תכנים וקצבים, ושילוב של פדגוגיה חדשנית, טכנולוגיה מתקדמת, חוויית משתמש איכותית ואבטחת מידע ופרטיות. החברות שייבחרו להשתתף בתוכנית ייהנו מגישה לשדה ניסוי בבתי ספר, מליווי רגולטורי, מהקלות רגולציה המותאמות לצורכי הניסוי, ומסיוע מימוני של רשות החדשנות.

המהלך הוא חלק מתוכנית אסטרטגית רחבה של משרד החינוך להובלת מהפכת החדשנות הטכנולוגית בישראל. משרד החינוך מקדם בשנים האחרונות עשרות פרויקטים ותוכניות לשילוב כלים טכנולוגיים מתקדמים במערכת, תוך התמקדות בפיתוח מיומנויות, בהכשרת צוותי ההוראה ובהתאמה של שיטות ההוראה למציאות המשתנה. ארגז החול הרגולטורי מצטרף ליוזמות אלו, תוך מתן מענה ספציפי לאחד התחומים המבטיחים ביותר - בינה מלאכותית מותאמת ללמידה אישית.

כרם נבו, סמנכ"לית צמיחה ברשות החדשנות: "הבינה המלאכותית עתידה לשנות מן היסוד את הדרך שבה לומדים ומלמדים. היא מאפשרת ליצור לכל תלמיד מסלול אישי, שמותאם לצרכים, להעדפות ולקצב הלמידה שלו. מדובר במהפכה אמיתית, ומשרד החינוך בחר להוביל אותה בשיתוף פעולה עמוק איתנו. סביבת הניסוי שנקים תאפשר לחברות טכנולוגיה ישראליות לפעול מתוך מערכת החינוך עצמה, לרכוש ניסיון בשטח, לבחון את הפתרונות שלהן בזמן אמת ולצבור יתרון תחרותי גלובלי. גם למערכת החינוך בישראל יש כאן ערך כפול – ביכולת להיחשף לטכנולוגיות פורצות דרך וללמוד מהן, ובחיכוך הישיר בין שדה החינוך הישראלי לבין קהילת החדשנות המקומית."

מירב זרביב, ראש מנהל טכנולוגיות במשרד החינוך, הוסיפה: “המהלך מהווה מסר ברור של מדינת ישראל על מחויבותה להוביל חדשנות חינוכית ולהציב את מערכת החינוך שלה בחזית הגל הבא של הטכנולוגיה והבינה המלאכותית. הכלים שאנו מאפשרים לחברות נותנים קרקע פורייה לפתוח ידע ומיומנויות ייחודיות תוך בקרה על כל כך שהתהליך יבוצע באופן אחראי ומוסדר תוך מתן מענה אמיתי לאתגרים היומיומיים בכיתות. אנחנו מאמינים ששילוב נכון של בינה מלאכותית בלמידה יוכל לצמצם פערים, להעצים את המורים ולתת לכל תלמידה ותלמיד הזדמנות למצות את הפוטנציאל הטמון בהם״.