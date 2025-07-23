Goldman Investment Bank: "אנו מעדיפים פוזיציה של שורט על הדולר ולונג על הזהב"

BTIG:
מדד נאסד"ק 100 עבר כעת 60 ימי מסחר מבלי לסגור מתחת ל-20 DMA שלו, הרצף השני באורכו בתולדותיו (מ-1985). הרצף הארוך ביותר הסתיים בתחילת 1999.
JPMorgan's head of Global Markets Strategy:
מזהיר כי שאננות השוק הגוברת בשילוב עם סלי בטא גבוהים שנמצאים ברמות שיא של צפיפות/ ריכוזיות , מצביע על כך שאחזקת המניות עם סטיית תקן נמוכה שוב אטרקטיבית.
הריכוזיות סביב מניות בעלות בטא גבוהה מונעת על ידי שילוב של מספר גורמים: שווקים שמתחילים לתמחר תרחיש של “Goldilocks” (צמיחה כלכלית מואצת וציפיות להקלה במדיניות הפד), התעלמות מנושא המכס (TACO trade), וכן גופים המוסדיים הרודפים אחרי הסקטורים ממונפים וספקולטיביים יותר בשוק המניות.
קצב הריכוזיות בבטא הגבוהה הוא מה שהופך אותה לסיכון מיוחד ל-sell off.
Goldman Investment Bank:
חזרה של הפדרל ריזרב למדיניות מוניטרית מרחיבה צפויה להוביל לירידה בתשואות אג”ח האוצר האמריקאי ובשער הדולר, תוך תמיכה בעליות בשוקי המניות הגלובליים ובמחירי הזהב.
מבין אסטרטגיות ההשקעה האפשריות, אנו מעדיפים פוזיציה של שורט על הדולר ולונג על הזהב, שכן אלה מהוות גם גידור מפני סיכונים גוברים לעצמאות הפד או מפני זעזוע נוסף בתחום המכסים.
החל מחודש ספטמבר, אנו צופים שלוש הורדות רצופות של 25 נקודות בסיס, שיביאו את ריבית הפד לרמה של 3.5%–3.75% עד לסוף שנת 2025. לאחר מכן, צפויים שתי הורדות נוספות של 25 נקודות בסיס במחצית הראשונה של 2026.
בפינה הקבועה שלנו של מטבעות הקריפטו:
גיי פי מורגן תתחיל להעניק הלוואות ישירות כנגד נכסי קריפטו: ביטקוין ואתריום, כבר במהלך השנה הבאה.
גיי פי כבר נקטה צעדים ראשוניים בתחום, עם תוכניות להתחיל להלוות כנגד אחזקות בקרנות סל מבוססות קריפטו. מתן הלוואות כנגד הנכסים עצמם יהווה צעד מתקדם נוסף.
בניגוד לכך, מתחרות כמו גולדמן אינן מקבלות כיום נכסי קריפטו כבטוחה להלוואות.