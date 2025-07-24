כלל ביטוח וילין לפידות בית ההשקעות זכו במקום הראשון - במדד שביעות רצון סוכני הביטוח הפיננסים

במסגרת ועידת הבריאות והפיננסים השנתית של לשכת סוכני הביטוח הוצגו אתמול (ד׳) תוצאות סקר שביעות רצון הסוכנים שעוסקים בתחום הפיננסים מחברות הביטוח ובתי ההשקעות.
הסקר נערך ע״י מכון המחקר ״מאגר מוחות״, במהלך חודש יולי 2025, והשתתפו בו 579 סוכנים פיננסים החברים בלשכת סוכני הביטוח.
סו״ב דידי פרידלנדר, שכיהן בעבר כיו"ר הוועדה לפיננסים בלשכה, הציג את תוצאות הסקר.
תחומי שביעות הרצון אשר נמדדו: זמן המענה, קליטה ושיוך כספים, פדיונות והלוואות, ליווי אישי ומפקח רכישה, נגישות המנהלים להעניק סיוע לסוכנים. בנוסף, נבדק במסגרת הסקר, דירוג אסטרטגיית ההשקעה ובאיזו חברה מערך השימור מנסה לשמר בצורה הטובה ביותר את הלקוח אצל הסוכן או לצערם של הסוכנים ההיפך מכך.
חברת הביטוח כלל זכתה במקום הראשון עם הציון 80.
בתי ההשקעות זכו לציונים גבוהים יותר בסקר לעומת חברות הביטוח. בית ההשקעות ילין לפידות הגיע למקום ה-1 עם ציון של 87 .
״ניתן היה לראות בבירור את הפערים בציונים שנתנו הסוכנים לחברות הביטוח מול בתי ההשקעות״ הדגיש דידי פרידלנדר בדבריו והציע לחברות הביטוח להשתפר במדדי השירות.
47% מהסוכנים ציינו שבתי השקעות מתכננים אסטרטגיית השקעה טובה יותר, לעומת 30% שהשיבו שחברות הביטוח מתכננות טוב יותר. 23% לא ידעו להשיב. בקרב חברות הביטוח הפניקס דורגה במקום הראשון בדירוג אסטרטגיות השקעה (47%), והכשרה במקום האחרון (3%). בקרב בתי ההשקעות MORE דורגה במקום הראשון (28%) ואינפינטי במקום האחרון (75) בדירוג אסטרטגיות השקעה.
מי שומרת על הסוכנים?
17% מהסוכנים ציינו כי בחברת מגדל מערך השימור מנסה לשמר בצורה הטובה ביותר את הלקוח אצל הסוכן, ולאחרי הפניקס (16%) והראל (15%). במקומות האחרונים אנליסט (2%), הכשרה (1%) ואינפינטי (1%).
מי פוגעת בסוכנים?
סוכני הביטוח נשאלו בסקר באיזו חברה מערך השימור מנסה לשמר את הלקוח בערוץ ישיר כתחליף לסוכן. 33% השיבו מנורה ולאחריה הפניקס (24%) והראל (15%).
פרידלנדר ציין בדבריו כי בשנים הקודמות היתה זו הפניקס שהוגדרה כחברה הפוגעת ביותר בסוכנים וללא ספק ניכר השינוי בשטח ובתוצאות, והדגיש כי הסוכנים מצפים ממנורה להשתפר דרמטית בנושא.
כלים שמסייעים לסוכנים להעמיק פעילות בתחום הפיננסים
42% מהסוכנים ציינו שהדרכות יסייעו להם להעמיק פעילות בתחום הפיננסים. 38% ציינו שליווי אישי יסייע, 30% הדגישו את שיפור השירות ומגוון רחב יותר של מוצרים פיננסים ו-15% הדגישו את שיתופי הפעולה עם סוכן ביטוח פיננסי. ניתן לראות בבירור ( 80% ) שהסוכנים צמאים לידע וליווי בתחום הפיננסים אם באמצעות הדרכות ואם באמצעות מפקח הרכישה.