פאגאיה מודיעה על תמחור הנפקת איגרות חוב בהיקף מוגדל של 500 מיליון דולר ובריבית של 8.875%

פאגאיה טכנולוגיות בע"מ (NASDAQ: PGY) ("פאגאיה", "החברה") פאגאיה היא חברת טכנולוגיה פיננסית גלובלית, המפתחת תשתיות מבוססות AI עבור מוסדות פיננסיים, לצורך קבלת החלטות אשראי, ניהול סיכונים וגישה למקורות מימון, הודיעה היום כי החברה הבת בבעלות מלאה שלה, Pagaya US Holding Company LLC ("פאגאיה US"), קבעה את תמחור הנפקת איגרות החוב (פרייסינג) בהיקף מוגדל של 500 מיליון דולר לעומת סכום מתוכנן של 450 מיליון דולר ובריבית של 8.875% לפדיון בשנת 2030. היקף ההנפקה הוגדל בעקבות ביקוש גבוה מצד המשקיעים. במסגרת ההנפקה השתתפו משקיעים מוסדיים אמריקאים ומשקיעים מחוץ לארה"ב.
בכוונת פאגאיה להשתמש בתמורת הנפקת אגרות החוב לפירעון מלוא התחייבויותיה במסגרת מסגרות האשראי הקיימות שלה, לפירעון של כ- 100 מיליון דולר בגין אשראי יקר יותר, וכן לתשלום עמלות והוצאות קשורות. יתרת התמורה תשמש למטרותיה הכלליות של החברה.