״נופר ישראל״ - בנק לאומי יעמיד לחברה מימון בהיקף של עד כ-2.4 מיליארד ₪

בנק לאומי יעמיד לחברה מימון בהיקף של עד כ-2.4 מיליארד ₪ למטרות מימון מחדש של הלוואות קיימות ולהשבחות פרויקטים קיימים.

החברה צפויה לחלץ הון בהיקף של כ- 500 מיליון ₪.

מדובר בעסקת מימון מהגדולות והמשמעותיות שקודמו בתחום האנרגיות המתחדשות בישראל ומהווה קפיצת מדרגה משמעותית בפעילותה של החברה בישראל.

נכון לרבעון הראשון 2025 לחברה פרויקטים סולאריים מחוברים, מוכנים לחיבור, בהקמה ובייזום מתקדם בהיקף של כ- 576 MW ופרויקטי אגירה בהיקף של כ- 3,315 Mwh.

"נופר אנרגיה" ממשיכה בתנופת ההקמות והחיבורים, ומדווחת הבוקר כי נופר ישראל, המנוהלת ע"י נדב ברקן ומובילה את שוק הדו שימוש בישראל, חתמה על מכתב כוונות למימון משמעותי להרחבת פעילותה בארץ. ההסכם אשר נחתם מול בנק לאומי , יאפשר קבלת מימון בהיקף של עד כ- 2.4 מיליארד ₪, וישמש ברובו עבור מחזור הלוואות והשבחת פרויקטים סולאריים ומאגרים בישראל. עם השלמת המימון, נופר צפויה לחלץ הון בהיקף של כ- 540 מיליון ₪.

נכון לפרסום דוחות הרבעון הראשון לשנת 2025 ל"נופר ישראל" 355 MW פרויקטים סולאריים מחוברים ומוכנים לחיבור ועוד 221 MW פרויקטים בהקמה ובייזום מתקדם. בנוסף החברה דיווחה כי היא מפעילה פרויקטי אגירה בהספק של 115 Mwh ועל זינוק חד של 3,200 Mwh בפרויקטי אגירה הנמצאים בהקמה ובייזום מתקדם. פרויקטים אלו צפויים להניב לחברה 807 מיליון ₪ הכנסות שנתיות.

קבלת המימון בפועל צפויה להתבצע בתאגידי הפרויקטים במספר פעימות וכפופה לחתימה על הסכם מימון מפורט. על פי תנאי המימון ריבית הבסיס תקבע על בסיס אג"ח ממשלתית צמודה ולא צמודה ובהתאמה להצמדת ההכנסות ממתקנים.

עופר ינאי, בעל השליטה ומ"מ מנכ"ל: "אני רוצה להודות לאנשי לאומי ליאת שוב, גלעד אושרי וגיא ברזון על העבודה המאומצת והאיכותית ולצוות של גיזה זינגר אבן ומשרד פירון על ההתגייסות והמקצועיות".

נדב ברקן, מנכ"ל נופר ישראל: "מדובר בעסקת מימון מהגדולות והמורכבות שקודמו בישראל בתחום האנרגיה הירוקה. היקף העסקה ותנאי המימון האטרקטיביים שהתקבלו במסגרתה מבטאים את האמון של בנק לאומי בפעילות החברה ובהנהלתה, כמו גם בתחום האנרגיה הירוקה והנחיצות לקדם אותו בישראל. השלמת העסקה תאפשר לחברה לחזק את איתנותו של צבר הפרויקטים המניבים שלה ולהשביחו, תוך הצפת ערך משמעותי לבעלי המניות ולשותפים בפרויקטים. אנו שמחים על הבחירה בבנק לאומי ואנו רואים בו שותף אמיתי לדרך. לנופר ישראל שליטה בכל שרשרת הערך והיא ערוכה להמשיך לצמוח ולקחת חלק ניכר בדרישה ההולכת וגדלה לחשמל ירוק ולפתרונות אגירה בארץ".

ליאת שוב ראש החטיבה העסקית בבנק לאומי: "כגוף הפיננסי המוביל במשק, מוביל את השוק במימון תשתיות ואנרגיה מתחדשת. לשם כך הקמנו מערך ייעודי לפרויקטי תשתיות ואנחנו כבר רואים תוצאות. הביקושים לחשמל אדירים ויש חשיבות לאומית לקידום מקורות אנרגיה חלופיים- תפקיד שאנחנו רואים בו שליחות לאומית כחלק מהובלת המשק בשנות השיקום הקרובות אחרי המלחמה"

מטעם בנק לאומי הובילו את העסקה- גלעד אשרי, גיא ברזון, תום כהן ואילון כהן ממערך התשתיות ואנרגיה.

גיזה זינגר אבן משמשת כיועץ הפיננסי בעסקה ועו"ד תימור פסו ממשרד פירון כיועץ המשפטי מטעם נופר. את לאומי ייצג עו"ד יותם לשם ממשרד גולדפרב-זליגמן.