מידרוג מעלה את דירוג קבוצת דלק מ- A3.ilל-A2.il עם אופק דירוג יציב

קבוצת דלק בע"מ

דירוג מנפיק A2.il אופק דירוג: יציב דירוג סדרות A2.il אופק דירוג: יציב



מידרוג מעלה את דירוג המנפיק ואת דירוג אגרות החוב (סדרות לז', לח', לט' ו-מ') שהנפיקה קבוצת דלק בע"מ ("דלק" או "החברה") מ- A3.ilל-A2.il. אופק הדירוג יציב.

דירוג אגרות החוב במחזור:

סדרת אג"ח מספר נייר ערך דירוג אופק הדירוג מועד פירעון סופי לז' * 1192889 A2.il יציב 31/01/2029 לח' ** 1199504 A2.il יציב 31/10/2031 לט' *** 1205772 A2.il יציב 31/12/2032 מ' 1217389 A2.il יציב 30/06/2033

* סדרת האג"ח לז' מובטחת בשעבוד ראשון בדרגה על חלק מיחידות ההשתתפות של ניו-מד ועל חלק ממניות Ithaca Energy Plc.

** סדרת האג''ח לח' מובטחת בשעבוד ראשון בדרגה על חלק מיחידות ההשתתפות של ניו-מד.

*** סדרת האג"ח לט' מובטחת בשעבוד ראשון בדרגה על חלק ממניות Ithaca Energy Plc.



שיקולים עיקריים לדירוג

העלאת הדירוג נתמכת בשיפור שחל בפרופיל סיכון האשראי של החברות המוחזקות ובגמישות הפיננסית של החברה. רמת המינוף של החברה השתפרה תוך שהיא נתמכת בעלייה בשוויין של המוחזקות, בד בבד עם הפחתת חוב עקבית לאורך השנים האחרונות וכן פריסה נוחה יותר והארכת מח"מ החוב. הדירוג נתמך בתיק אחזקות בהיקף משמעותי, הנאמד בטווח של 15-16 מיליארד ₪ (למול כ-11.8 מיליארד ₪ נכון למועד המעקב האחרון ביולי 24), בהתאם לתרחישי מידרוג . קבלת דיבידנדים בסך של כ-1.7 מיליארד ₪ מחברות מוחזקות בשנת 2024 תומכת ביחסי כיסוי ICR ויחסי נזילות DSCR+CASH התואמים את הדירוג הנוכחי.

ביום 5 בינואר 2025 נחתם הסכם השקעה בין קבוצת דלק לישראכרט, לפיו תשקיע דלק כ-1.358מיליארד ₪ על בסיס שווי חברה של 3.56 מיליארד ₪ בתמורה ל-37.05% ממניות ישראכרט. העסקה אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות בפברואר 2025 ובהמשך, ביום 9 ביולי השנה, התקבל אישור מבנק ישראל למתן היתר שליטה לרכישת מניות ישראכרט. העסקה מושלמת בימים אלו וצפויה לתרום לגוון פורטפוליו ההשקעות של החברה, אם כי עדיין כ-80% מפורטפוליו התיק מתמקד בתחום האנרגיה (קידוחים והפקה בארץ ובחו"ל), באמצעות אחזקת 54.66% מהון המניות של ניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת (להלן: "ניו-מד", A1.il באופק יציב) המהווה כ-49% משווי תיק המוחזקות ובאחזקת 52.2% מהון המניות חברת Ithaca Energy Plc (להלן: "איתקה" ) המהווה כ-31% משווי תיק המוחזקות.

הדירוג נתמך במיצוב עסקי גבוה של החברות המוחזקות. בשוק הגז הטבעי בישראל, האחזקה בניו-מד מהווה גורם חיובי בדירוג בשל היות נכסי הגז הטבעי בישראל בעלי חשיבות אסטרטגית כלכלית לאומית, זאת גם לנוכח הביקושים הגדלים לגז טבעי, ובשל חסמי הכניסה הגבוהים וריכוזיות הענף. בנוסף, הדירוג מושפע מחשיפה של תיק האחזקות לתחום האנרגיה בחו"ל דרך איתקה, הפועלת בתחום ההפקה של נפט וגז באזור הים הצפוני. איתקה רשמה שיפור בפרופיל הפיננסי במהלך השנים האחרונות לאחר שביססה את מעמדה כאחת ממפיקות האנרגיה העצמאיות הגדולות ביותר בים הצפוני, באמצעות ביצוע מספר רכישות ובראשן מיזוג (דרך עסקת מניות) עם חברת ENI UK. לאחר המיזוג עם ENI, דלק קבוצה ירדה בשיעור האחזקה מכ-89% ל-52% באיתקה . איתקה הגדילה משמעותית את היקף המאגרים והתפוקה היומית שלה, מתפוקה יומית ממוצעת של כ-60 א' חביות טרום העסקה לצפי תפוקה יומית ממוצעת של כ-110 א' חביות בשנת 2025. יחד עם זאת, קיימים מאפיינים פונדמנטליים המעיבים על פרופיל הסיכון של איתקה, הכוללים חשיפה גבוהה ואינהרנטית למחירי הנפט והגז הטבעי, הממותנת בחלקה באמצעות מדיניות גידור מחירי נפט וגז באיתקה, פיזור גאוגרפי צר, סביבה רגולטורית מאתגרת ושיעורי מס גבוהים (EPL) שכנגדם יש לאיתקה הפסדי מס צבורים של מעל ל-5.5 מיליארד דולר.

יחס ה-LTV בולט לטובה לרמת הדירוג כאשר בשנים האחרונות הנהלת החברה הקטינה את רמות החוב באופן עקבי. החוב הפיננסי ברוטו של החברה וחברות המטה (סולו מורחב ) ירד מכ-6.2 מיליארד ₪ ליום 31.12.2020 לכ-4.4 מיליארד ₪ ליום 31.03.2025. בניכוי מזומנים ופיקדונות, יתרת החוב הפיננסי נטו ליום 31.03.2025 הסתכמה ל- 2.6 מיליארד ₪. לצד זאת ובעקבות העלייה בשווי המוחזקות, רשמה החברה ירידה ברמת המינוף Loan To Value (LTV), לשיעור של כ-24% (כ-17% ללא רכישת ישראכרט ובהינתן תרחישי הרגישות ), נציין כי התיק הנו ריכוזי ועיקר החשיפה לתחום האנרגיה, חושפת את שווי התיק למחירי הנפט והגז המושפעים מגורמים אקסוגניים רבים ומתנודתיות בשווקי ההון. מדובר בגורם סיכון אינהרנטי במבנה המימון של החברה, כחברת אחזקות, המשליך לשלילה על סיכון האשראי.

להערכתנו איתקה וניו-מד צפויות לייצר EBITDA של כ-1,800-2,000 וכ-600-800 מיליון דולר בהתאמה בשנים 25-26 (למול כ-1,361 וכ-782 מיליון דולר בהתאמה בשנת 2024) ולחלק דיבידנדים בהיקף של כ-380-420 וכ-250 מיליון דולר (100%) בהתאמה, בשנים האמורות.

לאור אלו, על פי תרחיש הבסיס של מידרוג, החברה צפויה להציג תקבולים (בניכוי הוצאות מטה) מהחברות המוחזקות בהיקף של 1,100-1,300 מיליון ₪ בכל אחת משנות התחזית 2026-2025. בהתאם, יחס כיסוי הריבית (ICR) צפוי לנוע בטווח שבין 3.8-4.2 הנחשב בעינינו הולם לרמת הדירוג, במידה שמאפשרת צבירת מזומנים משמעותית ללא מימוש נכסים. איננו מניחים ירידה ברמות החוב בשנות התחזית לאור רכישת ישראכרט כאמור ולאור חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות ומכאן יחס חוב פיננסי ל-FFO צפוי לנוע בטווח של 5.0-7.0.

הגמישות הפיננסית של החברה טובה ורשמה שיפור במהלך השנה האחרונה עם פריסת לוח הסילוקין והקלת עומס הפרעונות ושחרור נכסים משעבוד בהיקף משמעותי בעקבות ביצוע מספר מהלכים למיחזור החוב. נכון למועד דו"ח זה לחברה מרכיב נכסים הפנויים משעבוד בהיקף כולל של כ-10.9 מיליארד ₪ (בהינתן תרחישי הרגישות של מידרוג), המהווים כ-66% משווי תיק האחזקות, למול 4.8 מיליארד ₪ / כ-41% משווי תיק האחזקות נכון למועד דוח המעקב הקודם. בנוסף, החברה עומדת במרווח גבוה מאמות המידה הפיננסיות הקיימות. נציין כי לחברה נכון למועד הדו"ח אין מסגרות אשראי פנויות ומחייבות כנגד המערכת הבנקאית.

המדיניות הפיננסית של החברה מעיבה על הדירוג, עם תיאבון סיכון גבוה וחזרה לחלוקות דיבידנד, המסתכמות בכ-2.0 מיליארד ₪ בשנתיים האחרונות.

מידרוג מקנה משקל חיובי בדירוג ליכולות הביצוע (EXECUTION) של הנהלת החברה כפי שאלו התבטאו בהוצאה לפועל של מהלכים עסקיים ופיננסיים בשנים האחרונות, בדגש על הקטנת המינוף, פריסת החוב, הארכת המח"מ והרחבת הפיזור של תיק האחזקות. מנגד, מדיניותה הפיננסית של החברה מעיבה על פרופיל סיכון האשראי. מדיניות זו מאופיינת בחלוקות דיבידנדים אגרסיביות. בנוסף, לחברה חשיפה מבחינת שערי חליפין נוכח הלוואות שקליות למול שווי מוחזקות והיקפי דיבידנדים הנקובים בדולר.

אופק הדירוג

אופק הדירוג היציב משקף את הערכתנו כי לא יחול שינוי משמעותי בפרופיל הפיננסי ובפרופיל הסיכון של החברה ביחס לתרחיש הבסיס של מידרוג.

גורמים אשר יכולים להוביל להעלאת הדירוג:

ירידה משמעותית ברמות החוב.

גידול ב-FFO מעבר להנחות תרחיש הבסיס של מידרוג.

גורמים אשר יכולים להוביל להורדת הדירוג:

עלייה ברמת החוב הפיננסי לאורך זמן.

שחיקה משמעותית בשווי המוחזקות לאורך זמן.

חלוקות דיבידנדים ורכישות משמעותיות מעבר להנחות תרחיש הבסיס של מידרוג.

שיקולים מבניים

מידרוג בחנה מתן הטבה דירוגית לאגרות החוב המדורגות המובטחות בשעבודים בהתאם למתודולוגיה של מידרוג "שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום מימון תאגידי".

אגרות החוב (סדרה לז') מובטחות בשעבוד ראשון בדרגה על חלק מיחידות ההשתתפות של ניו-מד ועל חלק ממניות Ithaca Energy Plc. אגרות החוב (סדרה לח') מובטחות בשעבוד ראשון בדרגה על חלק מיחידות ההשתתפות של ניו-מד. אגרות החוב (סדרה לט') מבוטחות בשעבוד ראשון בדרגה על חלק ממניות Ithaca Energy Plc. מידרוג לא הקנתה לאגרות החוב הטבה דירוגית בגין השעבודים מכיוון שלהערכת מידרוג איכות סך הבטוחות אינה עומדת בקריטריונים של איכות "בינונית ומעלה", נוכח חשיפת שווי המניות לתנודתיות גבוהה ובזיקה גבוהה עם סיכון האשראי של החברה.



