מגדל שוקי הון: רמות השיא בבורסה אינן צריכות להרתיע מהמשך השקעה

"העובדה שמחירי המניות בבורסה בתל-אביב כבר פחות אטרקטיביים מכפי שהיו לפני כחודשיים היא לא סיבה מלהימנע מהשקעה בשוק ההון המקומי" - כך סבור נועם מאירוביץ, מנהל השקעות בכיר במגדל ניהול תיקי השקעות, המדגיש את חשיבותה של סבלנות בתקופות מסוג זה.

זאת על רקע רמות השיא אליהן הגיעו המדדים המובילים, אחרי טיפוס חודשי של כ-10%-8% המשלים צמיחה של כ-30% מתחילת השנה בצמד מדדי הדגל – ת"א 35 ות"א 125.

בבחינת ענפי הפעילות הבולטים בבורסה המקומית מסמן מאירוביץ את חברות הנפט והגז ואת חברות הנדל"ן. לדבריו, "מפיקות הנפט והגז הישראליות מזכירות פעילות של מונופול, משום משדובר במספר מצומצם של חברות הפועלות בשוק זה – מצב המייצר להן כוח תימחור משמעותי של המוצרים שהן מפיקות ומבחינת המשקיעים בהן, בהסתכלות לטווח ארוך מדובר בדבר חיובי".

בקשר לתחום הנדל"ן הוא מוסיף, כי "ככלל, סביבת ריבית יורדת מקלה על חברות אלה להרחיב פעילות. בתחומי המגורים והתשתיות, הצורך בשיפוץ וחידוש אזורים נרחבים בעקבות נזקי המלחמה עשוי גם הוא לתמוך בצמיחת פעילות החברות".

האג"ח הממשלתיות מסמנות שתי הורדות ריבית עד סוף השנה

בהתייחסות להשפעת עלויות המלחמה על הכלכלה הישראלית מאירוביץ העריך, כי "הפתרון המיידי להתמודד עם העלויות הגבוהות לא צפוי להגיע מגזירות נוספות על הציבור, אלא בשלב ראשון באמצעות הגדלת היקף החוב הממשלתי. בשלב הנוכחי אני לא חושב שנראה העלאות מיסים.

עוד מעריך מאירוביץ, כי "נראה שסיימנו מערכה משמעותית, אולם אנחנו עדיין חיים במזרח התיכון וניתן להניח שאיומים ביטחוניים ימשיכו ללוות אותנו גם בעתיד וכפועל יוצא מכך יידרשו מענים ביטחוניים. ברמה הכלכלית, הדבר צפוי לבוא לידי ביטוי בתקציבי הביטחון".

בקשר לסביבת האינפלציה והריבית בישראל מאירוביץ מציין כי מחירי האג"ח הממשלתיות בבורסה כיום מתמחרות שתי הורדות ריבית עד סוף השנה, ובמקביל מציין כי קיימים סימנים המעידים על ירידה בקצב האינפלציה. לדבריו, "כיום רמת האינפלציה השנתית בישראל עומדת על קצת יותר מ-3% ומרבית ההערכות בשוק ההון הן כי היא תחזור לסביבה שנתית של כ-2%, אולם צריך לזכור שחזרה לרמה שכזו תיקח זמן".

עוד התייחס מאירוביץ לדירוג האשראי של ישראל וציין, כי "דירוגי חברות הדירוג יורדים יחסית מהר ועולים יחסית לאט, אבל מעשית לעניין זה יש כרגע פחות משמעות. ביום-יום הפרמטרים העיקריים המשפיעים על תפיסת המשקיעים הבינלאומיים את הכלכלה הישראלית קשורים לנתוני הכלכלה הבסיסיים דוגמת שער חליפין ותשואות אג"ח ושם רואים מגמת שיפור".



