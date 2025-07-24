הישג כפול לתעשייה האווירית בתחום האחריות התאגידית

התעשייה האווירית גאה להודיע על זכייה - זו השנה השישית ברציפות - בדירוג היוקרתי פלטינה AA | +במדד ׳מעלה ESG׳ לאחריות חברתית, וכן על היותה מדורגת במקום הראשון בסקטור החברות הביטחוניות. הדירוג השנה משקף הישג כפול עבור התעשייה האווירית וזאת בעיצומה של שנה עצימה עם לחימה רב-זירתית.

בשנת 2024 מימשו מערכות ההגנה והטכנולוגיות פורצות הדרך של IAI את ייעודן בהגנה על ביטחון אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל. ניהול היבטי ה-ESG בתקופת מלחמה מציב אתגרים רבים, במיוחד עבור חברה ביטחונית מובילה בישראל ובעולם – החל בהתמודדות עם אתגרי סביבה, דרך ניהול שרשרת האספקה, ועד שמירה על ההון האנושי בתקופה מורכבת זו. על אף האתגרים, המשיכה החברה גם השנה להוביל בתחומי הקיימות, כחלק בלתי נפרד ממחויבותה לניהול אחראי ובר-קיימא.

מנכ"ל התעשייה האווירית IAI, בועז לוי: "אנו מקבלים בגאווה ובשמחה הבעת אמון זאת בתעשייה האווירית, ששימרה את דירוג 'פלטינום פלוס' במדד מעלה לאחריות תאגידית בעסקים בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ואף דורגה במקום הראשון בסקטור החברות הביטחוניות. הישגים אלה משקפים את היציבות והחוסן של התעשייה האווירית שמחזקים גם את חוסנה של מדינת ישראל. אנו נחושים לשמר את סדר העדיפויות העסקי של החברה תוך המשך השקעה בצמיחה ארוכת-טווח, במחקר ובפיתוח. התעשייה האווירית תמשיך לשזור בפעילותה העסקית גם את היבטי הקיימות, מתוך הבטחה ודאגה לדורות הבאים, ותוסיף למלא את חלקה בהזנקתה של ישראל קדימה״.

סמנכ"ל לתפעול בתעשייה האווירית IAI, מנשה בן חיים: ״נוכח כל הפעילות הענפה של התעשייה האווירית, ניכרים ההישגים הבולטים בשנת 2024 בדירוגי החברה בארץ ובחו"ל הנוגעים לביצועינו בעולמות ה-ESG. קפיצת המדרגה בדירוגים מקבלת משנה תוקף בשנה מאתגרת זו, המחייבת רציפות עסקית אל מול האתגרים הגלובליים הנובעים מאי-יציבות גיאופוליטית ומהפרעות בשרשראות האספקה. כדי לשמר את ההובלה העולמית ולהבטיח את המשך חוסנה וצמיחתה של החברה, עלינו להמשיך ולפעול בנחישות לעמידה ביעדי התכנית האסטרטגית שגובשה מתוך חשיבה על המחר ודאגה להבטחת עתידם של הדורות הבאים״.

דירוג ׳מעלה ESG׳ הוא שקלול של למעלה מ-200 קריטריונים בתחומי הסביבה, החברה, האתיקה והממשל התאגידי, המאגדים יחד את הסטנדרטים של האחריות התאגידית בעולם – ובישראל בפרט. כוחו של הדירוג הוא בהיותו ניתן למדידה ולהשוואה על ציר הזמן, הסקטור בו פועלת החברה המדורגת וביחס למשק הישראלי בכללותו. המדד משקף באופן בהיר ומפורט את ההשפעה החברתית-סביבתית של חברות וארגונים ומאפשר להם בחינה פנימית שנתית, מיפוי פערים והגדרת יעדים לשיפור ביחס לנורמות ולסטנדרטים בישראל.