תחזית צמיחה של 6.5% לשנה הקרובה

כלכלת הודו חוותה האטה ברבעון השלישי של 2024, עם שיעור צמיחה של 5.4% בתמ"ג , הנתון הנמוך ביותר מאז סוף 2022. עם זאת, מאז נרשמה התאוששות משמעותית, בין היתר הודות לקיצוצי ריבית מצדו של הבנק המרכזי של הודו (RBI), אשר ניצל את ירידת האינפלציה לכיוון החלק התחתון של יעדו (4% ± 2%) כדי להתמקד בעידוד הצמיחה. מאז פברואר 2025 הופחתה הריבית ב-100 נקודות בסיס.
לצד ההתאוששות, הודו מתמודדת עם אי-ודאות הנובעת ממדיניות סחר חדשה ומשמעותית של ממשל טראמפ, שפגעה ביצוא הסחורות בשל מכסים חדשים. לעומת זאת, יצוא השירותים, שאינו מושפע ממכסים, נותר חזק ותומך ביצוא הכולל של המדינה.
למרות הסיכונים החיצוניים, התחזיות לשנה הפיסקלית 2025-2026 מעודדות. הבנק המרכזי צופה צמיחה של 6.5% בתוצר, בדומה לשנה הפיסיקלית הקודמת. התחזית נתמכת בביקוש פנימי חזק ובהשקעות ממשלתיות גוברות. גשמי המונסון מעל הממוצע צפויים לחזק את התפוקה החקלאית, דבר שישפר את הכנסות האוכלוסייה הכפרית ויחזק את הביקוש למוצרי צריכה. גם הביקוש באזורים העירוניים ממשיך להפגין יציבות, במיוחד במגזר השירותים, שבו אינדקס מנהלי הרכש (PMI) מצביע על התרחבות במשך 47 חודשים רצופים.
הממשלה צפויה להגדיל את ההוצאה ההונית ב-17.4% בשנת הכספים הקרובה, תוך התמקדות בתשתיות, תחום מרכזי באסטרטגיה הכלכלית של ממשלת מודי. כל זאת צפוי להתבצע תוך הפחתת הגירעון התקציבי מ-4.8% ל-4.4% מהתמ"ג, בזכות צמיחה נומינלית גבוהה שמובילה לעלייה בהכנסות ממסים.
בחודש יוני שינה הבנק המרכזי את גישת המדיניות המוניטרית שלו מ"מרחיבה" ל"נייטרלית", והוא מאמץ גישה מבוססת נתונים להמשך השנה. לכן, אלא אם יתרחשו זעזועים חריגים, לא צפויים שינויים נוספים בריבית במהלך שנת הכספים הנוכחית.
לסיכום, לאחר שורה של הפחתות ריבית שתמכו בהתאוששות, הכלכלה ההודית חוזרת למסלול חיובי. הצמיחה נשענת על ביקושים חזקים, השקעות ציבוריות נרחבות, מדיניות מוניטרית זהירה ואיזון פיסקלי – כל אלה תורמים לתחזית מעודדת להמשך הדרך.