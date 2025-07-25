כלכלן הבנק השוויצרי EFG על החלטת הריבית של ה-ECB: ״צפויות עוד הפחתות, אך אי הוודאות גוברת״
סטפן גרלאך, הכלכלן הראשי של הבנק השוויצרי EFG ולשעבר סגן נשיא הבנק המרכזי של אירלנד, מתייחס להחלטת הריבית של הבנק המרכזי האירופי (ECB) שפורסמה לאחרונה:
הבנק המרכזי האירופי (ECB) הותיר את הריבית על הפיקדונות ברמה של 2%, לאחר שמונה הפחתות רצופות מאז אמצע 2024. המועצה המוניטרית עברה כעת למצב של המתנה, במטרה לקבל תמונה ברורה יותר של תחזית הצמיחה באירופה ושל השפעות המו"מ הכלכלי מול ארה"ב.
האינפלציה בגוש האירו ממשיכה להיחלש. שיעור האינפלציה הכללי עמד ביוני על 2.0%, בין היתר הודות להתחזקות האירו וירידה במחירי האנרגיה. גם האינפלציה הליבתית התייצבה. הפחתות ריבית נוספות עדיין על הפרק, אך העיתוי וההיקף שלהן יהיו תלויים בנתונים הכלכליים שיתפרסמו.
במקביל לדעיכת האינפלציה, החששות לגבי האטה כלכלית עולים מדרגה. אי-הוודאות סביב מדיניות הסחר פוגעת באמון העסקים ועלולה לבלום את הביקושים ברחבי גוש האירו.
קיימים גם סיכונים פיסקליים גוברים, במיוחד בצרפת – בעלת הגירעון התקציבי השלישי בגודלו באירופה אחרי רומניה ופולין. כוונות להגדיל את תקציבי הביטחון יקשו עוד יותר על מדינות רבות שממילא סובלות מחולשה תקציבית. גרמניה אמנם יכולה להרשות לעצמה לפעול, אך רוב מדינות האיחוד אינן במצב דומה. בתוך כך, ההתמודדות עם אתגרי המדיניות התקציבית הולכת ונעשית מורכבת יותר לנוכח התחזקות מפלגות הימין הקיצוני באירופה.
השווקים עדיין מצפים להפחתת ריבית נוספת עד סוף השנה, אך התמונה מעבר לכך נותרת מעורפלת. ההתפתחויות באינפלציה ובצמיחה בחודשים הקרובים יהיו הגורם המרכזי שיכריע את כיוון המדיניות המוניטרית של ה-ECB.