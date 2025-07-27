קרנות: עד 30% מניות - אחת מעל כולן עם מעל 21%+ בשנה - סקירת בורסות יומית

‏

קרנות הנאמנות המקומיות

סיום השבוע מצא את המדדים עם ירידה ממשית כאשר רוב היום היו הדברים סביב ה-0. וכך, הקרנות סגרו את השבוע בצורה שלילית קטנה: חיוב יומי: דולר ומניות צמיחה, חודשית: ביטוח בבלעדיות, ושנתית: בנקים וקצת ביטוח. בצד היורד של הקרנות ראינו את החלק היומי ממולא על ידי מדדי מניות: ת"א 35 ות"א 125, את החלק החודשי ממולא על ידי הבנקים בבלעדיות, והחלק השנתי ממולא על ידי הדולר והאג"ח הקונצרני שלו.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

התצוגה היומית מבליטה היטב את הקרנות עם עיכוב העדכון מול אלו שלא מכילות נכסים המחייבים זאת. כל המעוכבות חיוביות (אתמול היו עליות...) מול האחרות המציגות ירידות קלות. למרות זאת, לפנינו תופעת טבע שלא ראינו תקופה: אי-בי-אי 30/70 בולטת ומובילה (עם עיכוב עדכון יומי) ברמה היומית (0.53% מול ממוצעים של 0.13% ו-0.04%), מתחילת החודש (2.27% מול 1.37% ו-1.32%), מתחילת השנה (12.26% מול 8.98% ו-8.76%) ואפילו שנתית (21.53% מול 17.19% ו-17.05%).

רק טווח השלוש שנים נלקח ממנה על ידי הקרן של תמיר פישמן העוקבת אחרי תיק הבינלאומי 3 עם 36.70% מול 30.21% ו-28.96%. אותה קרן של אי-בי-אי גם גובה 0.89% (וכנראה שאין תלונות על כך...) כאשר הקרן של הורייזן גובה 0.90% דמי ניהול לשנה בלי כל ההישגים של אי-בי-אי. הקרן של ילין לפידות 30/70 עדיין הגדולה עם 1.351 מיליארדי שקלים ונציין שהקרן של סיגמא מצליחה להיות המגייסת ביותר עם 54.81 מיליוני שקלים. יש עוד 2 קרנות מגייסות דו-ספרתית ו-2 פודות דו-ספרתית...

הבורסות

ארה"ב: הפתיחה החיובית המפליגה במדדים הייתה אשליה קטנה וראינו את סיום יום חמישי (24-07) סביב ה-0 במדד העיקרי. בנסדק היו קצת יותר אופטימיים (מהדוחות) ובמדדים האחרים שלטה השלילה: דאו והמניות הקטנות. הנה סיום יום המסחר:





עם מה התחלנו את היום? עם ערבוביה של נתוני מקרו אשר חלקם מהווים אישור למיתון וחלקם מצביעים על המשך עמידה במקום. בין הדברים הטובים נזכיר את שוק התעסוקה וסקטור השירותים, אשר גדלו מעבר למצופה. ובדברים הרעים נזכיר את סקטור הייצור, ומכירות הבתים החדשים.

מה כל זה אומר? שאין עדיין סממן ברור בכלכלה האמריקאית שיכריח את השוק ללכת לכיוון מסוים. רואי השחורות, בגלל המכסים והתקציב המנופח, עדיין לא הוכיחו שאלו יביאו לאסון בחזית החוב והאג"ח הממשלתי (כולל באינפלציה). גם האופטימיים, לגבי הצמיחה שתנבע מהחזרת פעילות שברחה בגלובליזציה, והעלייה בהגמוניה האמריקאית הגלובלית, גם הם עדיין לא יכולים להתכחש לנתוני המיתון המתגברים. בקיצור: נשארנו עם עונת דוחות כגורם מרכזי של השפעה וזו יכולה להיות טובה או רעה ברמה היומית. כפי שניתן לראות מן המדדים, העונה הזו מייצרת סטייה גדולה בין המדדים, ולא אחידות, שהיינו רגילים אליה עד לא מזמן.

תל-אביב: קשה שלא להיות קצת מופתעים ממה שקרה בסוף. האם זה באמת הסוף?... כמות האנרגיה, ההצהרות, הכוונות הגלויות והנסתרות ובמיוחד הלחצים שבגללם ישראל הגמישה עצמה בצורה חריגה, כל אלו כיוונו אותנו לחשוב שזו הפעם בה נראה באמת עסקה חדשה. דווקא הכישלון היה הבלתי צפוי. וכך, כאשר זה קרה, השוק הגיב בחוזקה לאירוע. מספקי להזכיר ירידה של 1.16%- בת"א 35 וירידה של 1.11%- בת"א 90 כדי לתת את קנה המידה של ההפתעה הזו.

הפתיחה החיובית הזמנית של וול-סטריט לא הצליחה לשנות את הגזירה. בין הסקטורים המעניינים נזכיר את הנדל"ן: 1.27%-, הטכנולוגיה: 1.42%-, כאשר הבנקים יורדים מעט עם 0.57%- בלבד ומי שהפתיע היו המניות הקטנות שנשארו עם עלייה קטנה של 0.18%. כמו תמיד: אמרנו כאן שלכל מגמה חיובית אסרטיבית יש גם תיקונים יורדים משמעותיים (בין שליש ושני שליש) כאשר הטריגרים לאלו תמיד מפתיעים. האם כשלון העסקה הוא הטריגר המשמעותי הראשון? נדע זאת בשבוע הבא...

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-23-06-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום רביעי הייתה חריגה בהחלט מן ה"נורמאליות" שאחזה בשוק לאחרונה. וזאת, לכיוון החיובי: עבור כל מניות ת"א 35 ראינו מחזור כללי של 1.868 מיליארדי שקלים, המהווים כ-300 מיליונים מעל הממוצע עבור יום מסחר רגיל. גם המוסדיים היו טובים מן הנורמה (כ-500 מיליונים) עם קניות של 680.4, מכירות של 617.7, ונטו: 62.6 מיליוני שקלים. כל זה ביום של עליות נהדרות, על כנפי התקווה לעסקה שבינתיים נכזבה... המניות שנמכרו הכי הרבה נטו היו פועלים (10.0-), ומזרחי טפחות (48.0-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה נטו היו: טבע (31.6) ופתאל אחזקות (33.5).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה





