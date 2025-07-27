השקעה בזהב: גרף יומי מאיר עיניים - ניתוח טכני זהב

לפני שנתחיל, הנה גרף יומי מאיר עיניים כאלף עדים:





הנרות בגרף שייכות למחיר החוזה עתידי המתמשך של הזהב (ציר אנכי ימני) כאשר העקומה הכחולה הכהה היורדת מציגה לנו את הדולר אינדקס – DXY (ציר אנכי שמאלי). ומן התצוגה הזו ברורה מאוד ההיפרדות הקורלטיבית בין שני הנכסים האלו. הבה נזכיר: אם יש קורלציה טבעית בין המתכת היקרה הצהובה והדולר היא קורלציה הפוכה עתיקת יומין. לא רק ברמה הטריוויאלית של שמירה על הערך הריאלי בעזרת אותה קורלציה אלא גם בגלל שמשבר בדולר מסכן בדרך כלל את המערכת הפיננסית הקיימת והזהב מהווה מקלט לעת משברים סיסטמיים.

אוקי, אז עד אפריל השנה, העניינים הלכו כמצופה: הדולר ירד והזהב עלה באופן מהיר ואסרטיבי. אבל מה קרה אחרי אפריל? כאשר המניות חזר לעלות עם דולר יורד? הזהב נעצר בדשדוש צר למדי בין 3240 ל-3440. כל זה כאשר הדולר אינדקס נע בין 102 ו-97 באותה תקופה. האם יש סיבה הגיונית לכך?

נציין את המובן מאליו: בגלל העליות המהירות במניות, אשר סגרו את כל מה שהפסידו בירידות של אביב 2025, ויצרו עד כה שיאים חדשים יפים, אלמנט הסכנה הסיסטמית קצת נעלם מן התמונה. למעשה, רמות הסנטימנט הכללי בשוק ההון האמריקאי נמצא בין הרמות הגבוהות שוב. אבל מה עם הקורלציה הטבעית? כאן נעלה השערה: למה הדולר יורד? לא בגלל שיש יותר אנשים שמעוניינים להיפטר מן המטבע האמריקאי. ההיפך הוא הנכון כאשר בוחנים את הביקושים שנובעים מהשקעות פיננסיות, תעשייתיות, ונדל"ניות בארה"ב (עדיין...).

כמו כן, גלגול החוב הענקי, בגדלים של טריליונים, מייצר ביקוש טבעי למטבע האמריקאי וזה תמיד ברקע. האם ה-BRICS הצליחו לייצר שריטה בכנף הדולרית עד כה? לא ממש. יש המון סחר דו-צדדי, אבל רוב הסחורות משולמות, בסופו של דבר במטבע הקשה של ארה"ב. התשובה לירידה היא פשוטה: הממשל דוחף את זה מטה בעזרת מנגנונים משלו. יש האומרים שזוהי עבודה מלאכותית שעוד "תתפוצץ" לנו בפנים, אבל מילא...

בינתיים זה עובד היטב. ואף נוסיף: זה עובד למרות הריבית הגבוהה ואי רצון הפד להורידה. דבר שבאופן טבעי מעלה את ערכו של הדולר ביחס למטבעות האחרים... לכן, כאשר הדולר יורד באופן אדמיניסטרטיבי יותר מאשר בגלל גורמי שוק, וכאשר הסנטימנט הוא שה"גרוע" מאחורינו (בינתיים) אין לזהב אלא לחכות בשקט בדשדושו. למה הזהב לא יורד? כי יש עדיין קניות ענקיות מצד הממשלות השונות וזה מרסן את ההיציעים המגיעים מן הציבור הקטן הממש את רווחיו סביב 3300.

השאלה הבאה היא המעניינת והקובעת ביותר עבור הטווח הבינוני: מי ישנה את מגמתו קודם? אם הדולר יעלה חזרה, יש להניח שזה יצביע על כשלון של ממשל טראמפ במדיניותו ודווקא אז יש סיכוי שנראה את המתכת הצהובה עולה בחוזקה, יחד עם הדולר. אבל, אם הזהב ייפול לאזור 3100 ואולי 2900 נדע שהממשל מנצח והאופטימיות ממשיכה לתפוס גבהים חדשים. נמשיך לנצח יחד.



תמונה: Dreamstime



לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]