ה-AI ממשיך לדחוף את השוק אבל המכסים והרגולציה מתחילים להעיק

התחזקות הביקוש לטכנולוגיות מבוססות בינה מלאכותית נמשכת, אך המשקיעים כבר בוחנים בזהירות את האיומים שעלולים לצנן את ההתלהבות, בהם רגולציה מחמירה, עלויות ייצור עולות ומגמות גיאו-פוליטיות.

סילביה יבלונסקי, מנכ"לית ומנהלת השקעות ראשית ב-Defiance , מצביעה על מגמות מעורבות בשוק:

"השבוע ראינו את הדוחות של חברות טכנולוגיה ממשיכות להדגיש את הביקוש המוגבר ל-AI במיוחד בענן ובשבבים. אלפבית ו-SK Hynix הפתיעו לטובה הודות למומנטום חזק בתחום הזה. מצד שני, יצרניות הרכב כמו GM ו-VW כבר מדווחות על פגיעות של מיליארדי דולרים בגלל מכסים, ואפל מזהירה מעלייה בעלויות".

ויולטה טודורובה, אנליסטית בכירה בחברת ההשקעות Leverage Shares, מוסיפה כי "המשקיעים חיפשו עדות לכך שהביקוש ל-AI לא נחלש ואלפבית בהחלט סיפקה את הסחורה. עם זאת, עלייה צפויה ברגולציה, במיוחד בתחומי פרטיות ונתוני משתמשים, עשויה ליצור האטה מסוימת בהתרחבות החברות האלו".

טסלה מציגה חדשנות – אך שולי הרווח נשחקים

דוחות טסלה משכו תשומת לב רבה, במיוחד לאחר ההכרזה על שירות מוניות רובוטיות חדש, מהלך שנתפס כעדות להובלה בתחום הרכב האוטונומי. עם זאת, הרווחים נפלו ב-23% ברבעון האחרון.

סילביה יבלונסקי מציינת כי "הירידה ברווחיות מוסברת בירידה בזיכויים רגולטוריים לרכבים חשמליים, מכסים שייקרו את שרשרת האספקה, ותחרות גוברת מסין". גם ויולטה טודורובה מזהירה: "צמיחה על חשבון רווחיות היא אסטרטגיה מסוכנת, במיוחד כשחברות סיניות מציעות פתרונות זולים יותר בשוק החשמליות".

הדולר מתחזק אך מעמדו כשליט העולמי מאותגר

פול מרינו, סמנכ"ל הכנסות ב-Themes ETFs, מצביע על תמונה מורכבת בשוק המט"ח.

"מהלכיו של טראמפ – ובראשם המכסים, ביטול רגולציה ועידוד הפקת אנרגיה – הופכים את השוק האמריקאי לאטרקטיבי למשקיעים. ההון זורם פנימה, והדולר מתחזק. אך במקביל, מגמת הדה-דולריזציה תופסת תאוצה".

לדבריו, מדינות BRICS, בהובלת סין ורוסיה, מעודדות סחר במטבעות מקומיים: "השימוש ברנמינבי של סין עלה ל-56% מהעסקאות החוצות גבול, לעומת 20% לפני עשור. הדולר אמנם עדיין שולט, אך המערכת מתפצלת בהדרגה. פלטפורמות כמו CIPS ו-mBridge מציעות אלטרנטיבות ל-SWIFT ויקשו על הדולר לשמור על מונופול בסליקה עולמית".

רגולציה על מטבעות יציבים צפויה להכביד על תחום הקריפטו

הרגולטורים בארה"ב ובאירופה מתחילים להחמיר בדרישות מהנפקות Stablecoins – מה שעשוי להאט את קצב השימוש בהם ולייקר המרות מט"ח דיגיטליות.

יבלונסקי מזהירה: "הרגולציה החדשה תכלול דרישות הון וציות מחמירות, מה שיוביל כנראה לשחיקה במרווחים ולחיכוך רב יותר בהמרות מטבעות, במיוחד בעסקאות חוצות גבול". טודורובה מוסיפה כי "אמנם המהלך מחזק את אמון הציבור, אך בטווח הקצר הוא עשוי להכביד על מהירות הפעולה של פינטקים וחברות העברות כספים".

מבחן למצטייני הנאסד"ק: האם האופטימיות מוצדקת?

פול מרינו מתייחס לעונת הדוחות המתחילה כעת בארה"ב: "חברות שמדווחות תוצאות טובות אך 'רק' עומדות בתחזיות לא זוכות לאהדת המשקיעים. נדרש ביצוע חריג כדי להצדיק את התמחורים הנוכחיים. מניות כמו רובינהוד, שעלו בחדות ברבעון האחרון, צפויות להיות במוקד – ונראה אם מדובר ב'קנה את השמועה, מכור את העובדה'".

לסיכום אומרת סילביה יבלונסקי שהשווקים במגמה חיובית, אך התנודתיות לפנינו.

המשקיעים ימשיכו לעקוב מקרוב אחרי ביצועי חברות הטכנולוגיה הגדולות, צעדיה של סין מול הדולר, והתפתחויות רגולטוריות. הטון בשווקים אופטימי אך רגיש לכל סימן להאטה, שינוי מגמה או רגולציה מחמירה.