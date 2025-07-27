תחזית ריבית ואנפלציה ל 3 ול 12 חודשים הבאים והמלצת חשיפה לאג"ח

שוק העבודה בחודש יוני מזכיר את המצב בסוף 2023 עם זינוק בחל"תים וירידה במספר מחפשי העבודה.
מרבית הנזק לשוק העבודה (במלחמה מול איראן) צפוי לחלוף בחודשים הקרובים, אך תתכן חזרה איטית במספר מחפשי העבודה.
אם כן, שוק העבודה יישאר הדוק, מה שתומך בלחצי שכר/אינפלציה ויקשה על הורדת ריבית.
מסתמן גידול בצריכה בחודש יולי, גם בהשפעת מיעוט הנוסעים לחו"ל.
מכלול הנתונים בארה"ב מצביעים על שיפור בפעילות בענפי השירותים מלווה בלחצי מחירים (בעיקר בתעשייה).
שוק האג"ח: ללא סיום הלחימה בעזה, ה- upside בארוכים נראה מוגבל לעומת הסיכון בתרחיש של דשדוש או הסלמה. פחתה האטרקטיביות בארוכים גם בשל הגישה הניצית של בנק ישראל, מה שמצמצם את הפוטנציאל להורדת ריבית.
נתוני התעסוקה בחודש יוני בהחלט בעייתיים לפענוח בגלל המלחמה מול איראן. מה ניתן לראות בנתונים?
בחודש יוני 24.4 אלף הפסיקו לחפש עבודה יחסית לחודש מאי (ירידה בשיעור ההשתתפות).
מספר המועסקים ירד ב- 9.9 אלפים איש (בניכוי עונתיות).
מספר החל"תים עלה בכ- 285 אלף איש (אומדן). כידוע, אנשים אשר יצאו לחל"ת עדיין מוגדרים מועסקים.
מספר המועסקים המגויסים עלה ל-57 אלף איש מרמה של 20-21 אלף בפברואר-מאי.
קשה להעריך מה תהיה הפגיעה הממושכת לאחר סיום המלחמה ועד כמה מהר אנשים יחזרו למצב של תעסוקה או יחזרו לחפש עבודה מתוך שלוש הקבוצות הללו. סביר להניח שמרבית החל"תים יחזרו לעבודה ומספר המגויסים ירד בחדות. יחד עם זאת, לא ברור עד כמה "פורשי העבודה" יחזרו לחפש עבודה. חלק ממשקי הבית אשר נאלצו לעזוב את בתיהם ונמצאים בדיור חלופי לא יחזרו מיד לשוק העבודה. ראינו תופעה דומה 3-6 חודשים לאחר אוקטובר 2023
משמעות הדבר: האובדן של תשומות עבודה במשק (או תשומות פוטנציאליות, כלומר מחפשי העבודה) עלול לגרום לנזק ממושך בשוק העבודה לפחות למספר חודשים, להביא למחסור של עובדים ולכן גם ללחוץ על השכר כלפי מעלה. הנחנו קצב עליית שכר של 5.8% בשכר העסקי שנה קדימה במודל המחירים. ללא ספק מדובר בגורם אינפלציוני אשר יקשה על הורדת ריבית על ידי בנק ישראל.