סולרום זכתה במכרז לייצור מכלולים אלקטרוניים ואלקטרו-מכניים

סולרום החזקות בע"מ (TASE:SLRM), המפתחת ומייצרת מערכות, מוצרים וציוד אלקטרוני ואלקטרו-מכני לשוק הביטחוני, וכן מוצרים אלקטרואופטיים מבוססי טכנולוגיית לייזרים מסוג QCL ליישומים צבאיים-ביטחוניים, הודיעה על זכייתה של סולרום אלקטרוניקה בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה (100%) של החברה, במכרז לייצור מכלולים אלקטרוניים ואלקטרומכניים, המתבססים על אבי טיפוס שפיתחה חברת הבת, בסך כולל של כ- 18.1 מיליון ש"ח, של לקוח של חברת הבת, שהינו חברה גדולה בעלת איתנות פיננסית הפועלת בתחום הביטחוני בישראל.
נכון למועד זה, התקבלה במסגרת המכרז הזמנה למוצרים בסך כולל של כ-3.7 מיליון ש"ח, אשר ישולמו בתנאי שוטף +60 יום ממועד אספקת המוצרים, המיועדת להתבצע במהלך החציון השני של שנת 2026.
יתרת סכום המכרז הינה בגדר אופציה, שניתנה על-ידי חברת הבת ללקוח, ואשר הלקוח יכול להודיע על מימושה בכל עת במהלך שלוש השנים הקרובות. יובהר, כי בשלב זה, אין כל וודאות כי האופציה, כולה או חלקה, תמומש.
מתן רבין, מנכ"ל סולרום, מסר: "הזכייה במכרז וההזמנה שהתקבלה במסגרתו משקפים את האמון בסולרום וביכולותיה בפיתוח וייצור מכלולים מורכבים בסטנדרט גבוה לשוק הביטחוני. אנו גאים לקחת חלק בפרויקטים אסטרטגיים תוך המשך ביסוס מעמדנו כספק מוביל של פתרונות אלקטרוניים ואלקטרומכניים מתקדמים לשוק הביטחוני. אנו פועלים להרחבת צבר ההזמנות של החברה תוך התמקדות בפרויקטי פיתוח בעלי פוטנציאל הבשלה לייצור מסחרי, כדוגמת זכייה זו, כבסיס להמשך צמיחה עקבית של החברה בשנים הבאות."