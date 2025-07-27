פינרג׳י מקדמת את מעמדה בשוק ה-Data Centers

(Net Zero Innovation Hub (NetZero, הינה שותפות בינלאומית הכוללת את Google, Microsoft, Data4 - חברות ענן ו-Data Centers מובילות, וכן גם את Vertiv, Schneider Electric, Danfoss - ספקיות טכנולוגיות אנרגיה לשוק הזה.

הפתרון של פינרג׳י נבחר מתוך יותר מ-70 חברות שהגישו הצעות לקונסורציום הבינלאומי.

NetZero תפעל לקידום פרויקט הדגמה ממומן ראשון להספקים של מגה-ואט והתקנתו באתרי מרכזי נתונים של חברי NetZero, כחלק מהכנות לפריסה רחבת היקף בתשתיות דיגיטליות גלובליות.

שיתוף פעולה זה מצטרף למזכר ההבנות שנחתם בתחילת החודש בין פינרג’י לבין ענקית התשתיות האמריקאית Rosendin Electricשמטרתו שילוב טכנולוגיית ה(Aluminum-Air Generator) AAG - של פינרג’י בפרויקטי Data Centers ומיקרו-גריד בצפון אמריקה;

במקביל, השלימה החברה גיוס הון מוצלח של כ-13.6 מיליון ש"ח, עם תמורה עתידית פוטנציאלית של עד 67 מיליון ש"ח, שישמשו בין היתר לקידום הפרויקטים עם Rosendin ו-NetZero.

חברת פינרג’י בע"מ (TASE: PNRG), המפתחת טכנולוגיית גיבוי חשמל נקי מבוסס אלומיניום-אוויר, מעדכנת כי הקונסורציום Net Zero Innovation Hub ("NetZero") למרכזי נתונים (Data Centers) בחר בטכנולוגיית הגיבוי מאלומיניום-אוויר של החברה כפתרון מרכזי לקידום מעבר מרכזי נתונים (Data Centers) להפעלה נטולת פליטות מזהמים . בהמשך לבחירה זו, NetZero יפעל לקידום פרויקט הדגמה (Demo) ממומן, שמטרתו הוכחת הפתרון של החברה בהספקים של מגה-ואט (MW) תוך התקנתו באתרי מרכזי נתונים של חברי NetZero.

NetZero הינו קונסורציום גלובלי מוביל הכולל את Google, Microsoft, Data4, שהינן חברות ענן ומרכזי נתונים (Data Centers) מובילות, וכן גם את Vertiv, Schneider Electric, Danfoss, שהינן ספקיות טכנולוגיות אנרגיה לתחום מרכזי נתונים (Data Centers).

NetZero ממלא תפקיד משמעותי בגישור בין חדשנות טכנולוגית לבין פריסה תעשייתית רחבת היקף. באמצעות הפחתת חסמים טכנולוגיים, רגולטוריים וכלכליים, הקונסורציום מסייע להביא טכנולוגיות מבטיחות לשוק במהירות וביעילות. חברי NetZero מייצגים נתח משמעותי משוק מרכזי הנתונים העולמי, וכן חלק ניכר מתשתיות האנרגיה התומכות בו – מה שהופך אותו לשותף אסטרטגי ראשון במעלה עבור החברה בהרחבת פתרון הגיבוי מאלומיניום-אוויר.

הפתרון של החברה, המבוסס על טכנולוגיית אלומיניום-אוויר, נבחר מתוך למעלה מ-70 הצעות שהוגשו בתגובה לבקשת מידע (RFI) שפרסם NetZero. מטרת הבקשה הייתה לאתר פתרונות גיבוי אמינים, נטולי פליטות, המהוות אלטרנטיבה לגנרטורי דיזל – שיסייעו בהאצת המעבר של תעשיית מרכזי הנתונים לתפעול דל פחמן. עם בחירתה, החברה מצטרפת כחברה רשמית בקונסורציום NetZero, והיא תפעל לצד שאר החברות בקונסורציום על מנת לקחת חלק בעיצוב עתיד התשתיות הדיגיטליות הגלובליות.

החברה מעריכה ששיתוף הפעולה עם NetZero והחברות בקונסורציום בתהליך פרויקט ההדגמה יאפשרו התאמה מיטבית לצרכי השוק ובכך הגדלה משמעותית של סיכוי ההצלחה המסחרית של החברה בתחום גיבוי האנרגיה למרכזי נתונים (Data Centers).

לדברי עמנואל לוי, מנכ״ל פינרג׳י, ״הבחירה בטכנולוגיית האלומיניום-אוויר של פינרג'י על ידי Net Zero Innovation Hub, בהובלת ענקיות כמו Google ו-Microsoft, היא הוכחה ברורה לחשיבותה כפתרון פורץ דרך לאנרגיית גיבוי נקייה ב-Data Centers. הבחירה הזו מדגישה את הפוטנציאל של הטכנולוגיה שלנו להחליף גנרטורי דיזל ולתת מענה לאתגרי האנרגיה של ה-Data Centers בעידן עומסי ה-AI. מדובר באבן דרך שממצבת את פינרג'י בחזית מהפכת האנרגיה הנקייה, עם פוטנציאל להפוך את האלומיניום-אוויר לסטנדרט חדש בתעשייה.״