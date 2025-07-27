סאמיט בעסקה ראשונה בתחום המשרדים בניו יורק

רוכשת מגדל בן 42 קומות במיקום מרכזי ביותר על שדרות מדיסון.
מחיר הזדמנותי של 42 מיליון דולר המהווים 86 דולר לפוט בלבד.
כיום הנכס מושכר בשיעור של 53% והחברה תפעל להשבחתו.
בשבוע האחרון עדכנה סאמיט על מימוש השקעתה בפז בשתי פעימות בסך הצפוי להסתכם לכ-1.12 מיליארד שקל.
חברת הנדל"ן סאמיט, בשליטתו של זוהר לוי, עדכנה כי התקשרה בהסכם לרכישת מגדל משרדים בשדרות מדיסון, במנהטן, ניו-יורק. המגדל בן 42 קומות, ובשטח של כ-500 אלף רגל רבוע ממוקם במיקום מרכזי ביותר במנהטן, בין הרחובות 49 ו-50 ונרכש במחיר של כ-42 מיליון דולר, המשקפים עלות הזדמנותית של כ-86 דולר לרגל רבוע.
שיעור התפוסה בבניין המשרדים כיום עומד על כ-53%, דמי השכירות השנתיים מסתכמים לכ-17 מיליון דולר והרווח התפעולי הנוכחי מוערך בכ-3-4 מיליון דולר בשנה. סאמיט מעדכנת כי בכוונתה לפעול לשיווק השטחים הפנויים ולהשבחת הנכס, בין היתר באמצעות השקעות נוספות במערכות ובשיפורים בנכס, ולהערכתה עשויים להגדיל משמעותית את ההכנסות מהנכס.
מדובר בעסקה ראשונה עבור סאמיט לרכישת נכס משרדים בניו-יורק, לאחר תקופה ארוכה של בחינת השוק. במסגרת העסקה, סאמיט תחזיק ב-97% מהנכס ויתרת הזכויות תוחזק על ידי אחד הגופים הדומיננטים בתחום המשרדים בניו-יורק. מימון הרכישה יבוצע מתוך מקורותיה הנזילים של סאמיט, והשלמתה צפויה במהלך חודש ספטמבר 2025. הרכישה בוצעה במסגרת הסכמה בין החברה ובין הבנק המממן של המוכר לרכישת החוב בגין הנכס, ולאחר תקופת מו"מ זכתה להסכמת הלווה וכן להסכמת בעל זכויות החכירה לרכישת הנכס במישרין, חלף רכישת החוב בגינו. הקרקע עליה בנוי הבניין חכורה לתקופה של כ-28 שנים נוספות עם אופציות הארכה.
בשבוע שעבר עדכנה סאמיט על מימוש אחזקותיה בחברת פז. בשלב הראשון מכירת 69% מאחזקותיה בפז, המהוות 11% מהונה של פז במחיר של 653 שקל למניה, ובתמורה כוללת של כ-767 מיליון שקל. בנוסף, סאמיט העניקה אופציה ל-6 חודשים, לרכישת יתרת מניות פז שברשותה תמורת 670 שקל למניה. במקרה שהאופציה תמומש, התמורה שתתקבל בסאמיט תעמוד על כ-354 מיליון שקל, ובמצטבר כ-1.12 מיליארד שקל.
אמיר שגיא, מנכ"ל סאמיט: "אנו לומדים את שוק המשרדים בניו-יורק מזה זמן רב. למרות הגידול בביקושים לאחרונה, נכסים רבים עדיין נמצאים ב-distress. הנכס הנרכש ממוקם במיקום יוצא דופן ע"פ בלוק שלם לאורך שדירת מדיסון והינו בעל פוטנציאל השבחה משמעותי".
הנכס הנרכש בניו יורק, קרדיט: newmark