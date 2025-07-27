הבנק המרכזי האירופי עוצר זמנית את הפחתות הריבית ?

הבנק המרכזי האירופי (ECB) עוצר זמנית את הפחתות הריבית

הבנק המרכזי האירופי הותיר את מדיניותו ללא שינוי וחידד את גישתו הזהירה, התלויה בנתונים, תוך שהוא מאותת כי אין כוונה לשנות את שיעור הריבית בעתיד הקרוב. עם אינפלציה בגובה היעד וצמיחה כלכלית טובה מהצפוי, נראה כי ל־ECB אין סיבה להתערב במדיניות. תחזית האינפלציה המאוזנת והבלתי ודאית מהווה מכשול משמעותי בפני הפחתות נוספות. אנו מעדכנים את תחזית הריבית שלנו וצופים הפחתה נוספת באוקטובר 2025 ועוד אחת במרץ 2026.

ה־ECB השאיר את כלל שיעורי הריבית ללא שינוי ונקט גישת המתנה וזהירות ברורה. הבנק ממשיך במדיניותו המבוססת על נתונים ומעריך כי עמדתו הנוכחית מתאימה למצב הכלכלי הקיים הכולל שיעור אינפלציה של 2% ורקע כלכלי חיובי. התחזית המאוזנת לאינפלציה מצביעה על רף גבוה להפחתות ריבית נוספות. ה־ECB מכיר באיומים הדפלציוניים שמציבה המחלוקת המסחרית עם ארצות הברית, אשר שוחקת את הפעילות הכלכלית ואת הביקוש הכולל, וכן גורמת לניתוב מחדש של הסחר הרחק מסין– מה שמפעיל לחץ על המחירים כלפי מטה. עם זאת, במקביל הבנק מביע דאגה מהסיכון להפרעות בשרשראות האספקה בעקבות הסכסוך, שעלול דווקא להוביל ללחץ מחירים כלפי מעלה.

בהתחשב בהערכה זו של הסיכונים, ה־ECB מעוניין בראיות נוספות לכך שהשפעת הסכסוך המסחרי על גוש האירו היא דפלציונית, לפני שיחזור להפחתות ריבית. אנו מעריכים כי ראיות כאלה יופיעו מאוחר יותר השנה, ולכן מעדכנים את תחזית הריבית שלנו להפחתה נוספת בהחלטת מועצת הבנק באוקטובר ולאחריה עצירה. אנו צופים כי הבנק יבצע הפחתת ריבית נוספת במרץ 2026, בתגובה לסטייה כלפי מטה מיעדי האינפלציה של שנת 2026.

דיוויד קול, הכלכלן הראשי, יוליוס בר

הבנק המרכזי בטורקיה מחדש את מחזור ההקלות המוניטריות

הבנק המרכזי של טורקיה חידש את מחזור ההקלות המוניטריות לאחר הפסקה מאז מרץ, והפחית את שיעור הריבית ב־300 נקודות בסיס לרמה של 43%. מדובר בצעד אגרסיבי יותר מהתחזיות, שציפו להפחתה של 250 נקודות בסיס. שער הלירה הטורקית לא השתנה משמעותית לאחר ההודעה, אך שוק המניות בטורקיה הגיב בעלייה של עד 2% בזמן כתיבת הדוח.

בחודש יוני ירדה האינפלציה השנתית ל־35.1%, ירידה חדה מהצפוי ולרמה הנמוכה ביותר מאז 2021. הבנק המרכזי מעריך כי האינפלציה השנתית תעמוד על 24% עד סוף השנה, בעוד ששוק הכספים מגלם הפחתות נוספות של 800 נקודות בסיס בחצי השנה הקרובה, עד לריבית מדיניות של 35%. הדו"ח הבא של הבנק המרכזי בנושא האינפלציה, שצפוי להתפרסם ב־14 באוגוסט, יספק רמזים נוספים באשר לתחזית המחירים ולמדיניות הבנק נוכח אתגרי הצמיחה המאטה והפיחות החד בלירה, שאיבדה 14.4% מול הדולר מאז תחילת השנה.

אנו מחזיקים בהערכת שוק דובית כלפי הלירה הטורקית ודירוג Hold/Speculative לאג"ח ממשלת טורקיה, אך נשקול מחדש את דירוג החסר שלנו למניות טורקיות, שכן הרקע הופך לחיובי יותר. אף כי הסיכון המרכזי בטווח הקצר הוא פיחות מואץ של הלירה, ציפיות אינפלציה משתפרות וירידת ריבית צפויות לתמוך בהתאוששות הרווחיות, במיוחד עבור הבנקים, המהווים כשליש ממדד הייחוס. בנוסף, ייתכן שנראה סימנים ראשונים לחזרתם של משקיעים זרים, אשר מחזיקים כיום בכ־32 מיליארד דולר במניות טורקיות, והזרימו נטו כ־2 מיליארד דולר בחודש האחרון.

ננאד דיניץ', אסטרטג מניות, יוליוס בר

תאילנד: מינוי נגיד חדש לבנק המרכזי

מינויו של ויטאי רטנקורן לתפקיד נגיד הבנק המרכזי של תאילנד עשוי להביא לשיפור בתיאום בין המדיניות הפיסקלית למדיניות המוניטרית, בניסיון לתמוך בכלכלה המדשדשת. כעת ניצב ויטאי בפני האתגר של שמירה על תדמית עצמאות הבנק המרכזי, כפי שזו עוצבה על ידי קודמו, לצד גיבוש מדיניות אמינה שתסייע למשק נוכח התחזית הכלכלית הרכה. מינויו עורר גם ציפיות להפחתות ריבית נוספות כתמיכה בצמיחה. שוק האג"ח בתאילנד רשם בשבוע שעבר את היקף הרכישות הגבוה ביותר מצד משקיעים זרים מזה כמעט חודשיים.

ממשלת תאילנד מינתה את ויטאי רטנקורן לנגיד הבא של הבנק המרכזי. הוא יחליף את הנגיד הנוכחי סתפוט סות'יוארטנרופט, המסיים כהונה בת חמש שנים ב־30 בספטמבר לאחר שהגיע לגיל הפרישה הרשמי. ויטאי, בן 54, מכהן כיום כנשיא ומנכ"ל Government Savings Bank, שהוא הגוף המלווה הגדול ביותר בבעלות המדינה בתאילנד. הוא נתפס כמועמד מטעם משרד האוצר, ועורר ביקורת על רקע קשריו ההדוקים עם הממשלה והחשש כי לא יוכל לקבל החלטות באופן עצמאי. במהלך המועמדות הדגיש ויטאי את חשיבות עצמאות הבנק המרכזי, אך גם את הצורך למנוע מצב של ניתוק או בידוד מצד מוסדות אחרים.

מינויו של ויטאי מעורר ציפיות לשיפור שיתוף הפעולה בין הבנק המרכזי לממשלה, במיוחד לאור קריאתו לתיאום הדוק יותר בין קובעי המדיניות הפיסקלית והמוניטרית. זאת בניגוד לעמדתו של סות'יוארטנרופט, שסירב בעבר ללחצים מצד הממשלה להוריד את הריבית ולהעלות את יעד האינפלציה. כלכלת תאילנד ממשיכה להפגין חולשה, עם צריכה פרטית ואשראי בצמיחה נמוכה, למרות הפחתת ריבית מצטברת של 75 נקודות בסיס מאז אוקטובר 2024. רמת החוב של משקי הבית, העומדת על כ־90 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי, ממשיכה להוות מגבלה. מגזר התיירות, שהוא עמוד תווך מרכזי, מאט גם הוא, בעוד מגזר היצוא עשוי להיפגע ממכסים גבוהים יותר מצד ארצות הברית- תרחיש שעלול להכביד עוד יותר על הצמיחה.

במקביל, הבנקים בתאילנד מתמודדים עם ירידה ברווחיות על רקע שחיקה במרווחי הריבית, האטה בצמיחת ההלוואות ועלייה בחששות מפני גידול בהיקף החובות האבודים. מינויו של ויטאי עשוי לאותת על מעבר למדיניות מוניטרית מרחיבה יותר, עם הפחתות ריבית נוספות ויוזמות לטיפול בבעיית החוב של משקי הבית ולסיוע ללווים מהשכבות החלשות.

בתחום הסחר הבינלאומי, תאילנד קרובה להשלמת הסכם סחר עם ארצות הברית, כאשר למעלה מ־90 אחוזים מהמשא ומתן כבר הושלם לקראת מועד היעד ב־1 באוגוסט. שר האוצר ציין כי שיעור המכס החדש צפוי להיות דומה לשכנותיה ( וייטנאם: 20 אחוזים, אינדונזיה: 19 אחוזים ) לעומת איום קודם למכסים בגובה 36 אחוזים.

סוק יין יונג, מחקר אג"ח אסיה, יוליוס בר