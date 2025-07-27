למרות התנגדות הממונה – דירקטוריון מגדל אישר שוב את מינוי פרופ׳ גמזו כדירקטור במגדל ביטוח

מגדל החזקות מדווחת, כי קיבלה מכתב מהממונה, הממוען לפרופ' רוני גמזו, יו"ר דירקטוריון החברה, ובו מודיע הממונה עמית גל, על כוונתו להתנגד לבקשת החברה למינוי פרופ' גמזו כדירקטור בחברה הבת מגדל ביטוח.
למרות מכתב הממונה, החליט היום, 27 ביולי 2025, דירקטוריון החברה, בשבתו כאסיפה כללית של מגדל ביטוח, לשוב ולאשר את החלטתו מיום 13 ביולי 2025, לעניין המינוי של פרופ' גמזו כדירקטור במגדל ביטוח, בכפוף לאי-התנגדות הממונה ולפינוי מקום (של דירקטור שאינו בלתי תלוי) בדירקטוריון מגדל ביטוח.
המכתב התקבל על רקע בקשה לקבלת אי-התנגדות הממונה למינוי זה. במכתב הממונה, הוא הודיע, בין היתר, על כוונתו להתנגד לבקשה כאמור, וזאת "מאחר שלעמדת הממונה, הרכב הדירקטוריון (בעקבות אותו מינוי) לא יעמוד בהוראותיו לעניין מספר הדירקטורים הבלתי תלויים במגדל ביטוח". הממונה הדגיש במכתבו, כי הרשות טרם נדרשה לבחינת מכלול ההיבטים שנוגעים לבקשה, שיקולים נוספים, דוגמת ניגוד עניינים, כשירות מקצועית וסוגיות אחרות הנוגעות לממשל התאגידי הרצוי בחברה.
עוד ציין הממונה בהקשר זה, את עמדתו זו כפי שהובעה במכתבו מיום 11 בפברואר 2025 בנוגע להודעתו של פרופ' אמיר ברנע, יו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח, על כוונתו לסיים את תפקידו. יש לציין, כי אמיר ברנע, שלפני כמה חודשים הכריז הודיע על פרישה מתפקידו, ודחה את פרישתו לספטמבר הקרוב, הודיע כי יישאר בתפקידו עד שיימצא לו מחליף שהממונה יאשר.
עוד ציין גל, כי בשיחות שהתקיימו לאחרונה עם יו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח פרופ' גמזו, נמסרה הסתייגות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בכל הנוגע להתאמה של פרופ' גמזו לתפקיד יו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח.
חשש לעצמאות דירקטוריון מגדל ביטוח
בתחילת שבוע שעבר פורסמה טיוטת דו"ח ביקורת ממשל תאגידי של מגדל ביטוח, שביצעה רשות שוק ההון באמצעות פאהן קנה, שהועבר לידי דירקטוריון החברה.
טיוטת הדוח מעלה חששות לגבי עצמאות הדירקטוריון והיעדר ניגודי עניינים. הדוח מתייחס למעורבות בעל השליטה שלמה אליהו, בהחלטות הדירקטוריון החברה.
בטיוטה הועלו טענות לחוסר עצמאות של הדירקטוריון בשנים 2021-2023, וכן להתערבותו של בעל השליטה, שלמה אליהו, בהחלטות החברה, כולל בנושאים הקשורים לכספי העמיתים. בנוסף, הדו"ח מציין מעורבות של עורכי דין של חברת האם, מגדל החזקות, בהתנהלות דירקטוריון חברת הביטוח.
טיוטת הדו"ח גם מביעה חשש, כי עזיבתו של ברנע את התפקיד עלולה לפגוע בממשל התאגידי.
במרכז טיוטת הביקורת, עומדת הקביעה לחוסר עצמאות של הדירקטוריון, כשבין השנים 2021-2023 התקבלו החלטות בדירקטוריון מגדל ביטוח תחת השפעת בעל השליטה שלמה אליהו.