קרנות גדולות, עד 10% מניות - מי האחת שמנצחת מתחילת השנה ושלוש שנים ? סקירת בורסות יומית

אחרי יום של ירידות חזקות, הייתם מצפים להרבה יותר דולר... אבל, מכל החיוב היומי, הדולר תפס רק שליש מן המקומות הראשיים. יחד איתו ראינו קרן עוקבת וקרן כספית. יתר כל כן, השלילה הזו לא השפיעה על הדירוג החודשי (ביטוח בבלעדיות) ועל הדירוג השנתי (בנקים וביטוח). בצד השלילי הבנקים תפסו את המקום הראשון ברמה היומית כאשר הם גם גולשים בבלעדיות בחלק החודשי. שנתית: דולר ואג"ח דולרי.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 10% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

כך נראה יום של ירידות. למעשה, יום מקוצר של ירידות. ביום ראשון (27-07) קיבלנו מבט על 10 הקרנות 10-90 הגדולות והן משדרות, עדיין, ביצועים נדירים בטיבם! חוץ מן הרמה היומית, אותה מובילה הקרן של ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה עם 0.10%- מול ממוצע טבלה של 0.15%- וממוצע קטגוריה של 0.17%-, כל שאר הטווחים ירוקים. מתחילת החודש נמצא את פורסט (!) אג"ח עם 0.55% מול 0.46% ו-0.44%.

מתחילת השנה נמצא את מור (!) אג"ח + 10% עם 6.00% מול 5.15% ו-5.18%, שהיא גם הקרן המובילה שנתית עם 12.29% מול 10.81% ו-11.06% ושלוש שנים אחורה עם 27.01% מול 17.81% ו-18.06%. הקרן של דולפין 10/90 עדיין הקרן הגדולה, עם 2.498 מיליארדי שקלים כאשר היא דווקא פודה הרבה. מולה נמצא 3 קרנות מגייסות כאשר המגייסת ביותר היא הקרן של מור (נכון, זו שמובילה בהרבה טווחים...) עם 26.01 מיליוני שקלים. אין כאן קרנות עם עיכוב עדכון!

הבורסות

ארה"ב: אחרי שבוע של רגיעה יחסית בחזית המקרו, וכאשר המשקיעים בניו-יורק עסוקים בניתוח תוצאות עסקיות של הרבעון, הגענו לשבוע שבו יש בהחלט השפעה חדשותית על המדדים: שבוע התעסוקה. בשבוע כזה, המתח מתגבר כל יום לקראת ה-Climax, ביום שישי, של נתוני שוק העבודה הממשלתיים.

ביום שני, אין כלום. אבל, ביום שלישי נקבל את המשרות שנפתחו (JOLTS), ביום רביעי נקבל את ה-ADP (כמות המשרות החדשות בסקטור הפרטי), וביום חמישי נקבל את הנתונים לגבי הפיטורים במשק (Challenger). ואז, יגיע ה-Big One ביום שישי: המשרות שהתווספו בכלל, ואחוז האבטלה. למה כל זה חשוב כל כך למשקיעים? האמת היא שזו שאלה טובה...

בימים אלו שבהם האינפלציה נשארה דאגה רק במוחם של נגידי הפד, הנתון העיקרי שיכול לזעזע באמת הוא מצב שוק העבודה. למרות האינפורמציה הרבה שאנו מקבלים לאחרונה לגבי מיתון בארה"ב, שוק העבודה נשאר יציב מאוד ולא מראה חולשה. שינוי כאן, יגרום לדבר שכולם רוצים ומצפים: הורדת ריבית.

בנוסף לענייני עבודה, נקבל עוד הרבה נתונים השבוע בנושאי: אמון הצרכנים, מחירי בתים, נתוני תוצר (!), ונתון האינפלציה האהוב על פאוול: ה-PCE. כל זה כדי לומר: תקנו חגורה חזקה! ייתכן שהתנודתיות תהיה דומה לרכיבה על גבו של שור זועם...

תל-אביב: התגובה התל-אביבית לחסימת מסלול העסקה (בינתיים...) הייתה צפויה ומובנת. האם זה הצדיק ירידה של 1.68% בסקטור הבנקים? לא ממש אבל מילא... כל השוק היה אדום ביום ראשון (27-07) וזה סימן של דאגה אמיתית מצד המשקיעים. לא כל כך בגלל העניין הרגעי הזה אלא בגלל מה שמתחיל לחלחל במוחם.

מתחילה להיבנות ההשערה שייתכן מאוד שננצח צבאית אבל, שמצבנו התדמיתי בעולם יישחק כל כך בסיום המלחמה, שזה יפגע ממשית בצד העסקי והפיננסי שלנו ושל החברות שלנו. למשל, לא יגיעו כל כך מהר לממן חברות היי-טק ישראליות, אלא אם כן זה יהיה יוצא מן הכלל שיצביע על הכלל. או, לא תהיה הגעה המונית לכאן של משקיעי נדל"ן, יזמים, ועוד כהנה בעלי ממון, שיחששו ששמם יהיה מקושר למדינתנו.

האם אנו כבר שם? לא ממש. כנראה שהחיוב של הטווח הארוך מאפיל עדיין על הדאגה של הטווח הקצר. אבל, כאשר המניות נמצאות במצב של קניות יתר, עם שווי שוק קצת "מתוח" בחלקים מסוימים של השוק, ימים של שלילה (כמו יום ראשון זה), אשר היו נתפסים כימים של הזדמנות קנייה מהירה, יכולים להפוך לימים של מימוש רווחים קצת יותר מכביד.

אגב, הסאגה של עסקאות מול החמאס לא תגמר עד ש: או שכל החטופים יגיעו אלינו בדרך זו או אחרת, או שהחמאס יחוסל או יוגלה. כל זמן שהוא מחזיק אותם, ונמצא ברצועה, הם ימשיכו למשוך לנו בנשמה ולגרום להמשך כרסום מעמדנו הבינלאומי. מעניין יהיה לראות אם וול-סטריט חיובית תצליח למשוך את השוק חזרה מעלה...

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-24-06-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): כרגיל, קשה לקחת תובנות מימים של פקיעה. ויום חמישי היה כזה. לכן, רק נצטט את העובדות: עבור כל מניות ת"א 35, המחזור הכללי היה 4.295 מיליארדי שקלים מול ה-1.5 הרגילים. המוסדיים עבדו קשה: קניות: 1.695, מכירות: 891.3 ולכן, נטו חיובי גדול למדי של 803.6 מיליוני שקלים. האם היו שורטים על השוק?... המניות שנמכרו הכי הרבה נטו היו: שטראוס (0.97-) ופועלים (1.8-). המניות שנקנו הכי הרבה היו טבע (60.5) והפניקס (113.3). יום מעניין באמת.

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה





