ארה"ב חתמה עם האיחוד האירופי על הסכם סחר חדש

כפי שהערכנו לכל אורך הדרך, חתמה ארצות הברית הסכמי סחר עם האיחוד האירופי.

לאחר שעוד קודם לכן נחתם הסכם סחר עם בריטניה ולאחרונה הצטרפו מדינות מפתח כמו יפן, נראה כי משימתו של הנשיא טראמפ צלחה: מכסים נמוכים יותר מאלה שלהציג בראשית הדרך (במקרה של האיחוד האירופי, 15% במקום 30%), אך ככל הנראה לא התכוון ליישם, תמורת הסדרים די דומים עם מדינות הסחר, שתשקענה סכומי כסף גדולים בארצות הברית ותסרנה חלק מהמגבלות/המכסות שהונהגו קודם לכן על הייבוא מארצות הברית, לרבות תוצרה החקלאי והתעשייתי.

זאת ועוד, המכסים הנמוכים יותר בדיעבד הם תוצאה של היעדר היגיון להטיל מיסים גבוהים כרחבים, כולל על ייבוא תשומות ייצור, חומרי גלם ונכסי הון לארה"ב, שכן הדבר היה מייקר את הייצוא בגבולות המדינה, מחדש את לחצי המחירים, מקשה על הריבית לרדת ובסך הכול לא מיטיב עם הייצור המקומי.

בתוך כך, ארצות הברית תצטרך כעת לשנס מותניים ולהקטין את הוצאותיה, על מנת להכיל את הגירעון הממשלתי התופח.

מבחינת הפד, הגעה להסכמי הסחר מקטינה את החשש מעליית מחירים חדה שהייתה מתרחשת לו היו המגעים כושלים והייתה פורצת מלחמת סחר, מה שיקל עליו לאותת על הורדת ריבית קרובה. גם אם לא יוכרז על הורדת ריבית השבוע, נראה כי הודעת הריבית תהיה יונית יותר ותאותת על הקלות קרובות.

בשורה התחתונה, הודעת הנשיא טראמפ מאתמול על ההסכמות עם מדינות האיחוד טובה הן לכלכלות הקשורות והן לשוקי ההון ולסנטימנט. ככל שפיחות הדולר כנגד האירו נבע מהחששות שתרחיש לעומתי יותר יפגע בראש ובראשונה בארה"ב - סביר כי פניו להתאוששות, אך הדבר יהיה תלוי גם בתוואי הריבית ובהמשך הדוחות הכספיים.

מדדי המניות המקומיות בארה"ב כגון ראסל 2000 עשויים לצאת נשכרים מעצם הסכמי הסחר שמשחקים לטובתם, אך גם כאן לאחר שהתרחיש הבסיסי כבר נטה יותר לכיוון של הסכמות. ייתכן כי בשוליים ינשב הדבר גם בגבו של השוק המקומי.

עם זאת, אני מעריך כי השווקים כבר משקפים הסכמים אלו בתור התרחיש הבסיסי (הארכות הזמן שהעניקה ארצות הברית מעל לעת רמזו על כך) ולכן להערכתי התגובות אמנם תהיינה חיובית, אך מדודות וקצרות יחסית. סוגיית הסחר היא רק אחת מכמה וכמה סוגיות שפועלות כעת על כלכלת העולם.

כעת יתמקד השוק ביישום ההסכמים ופרטיהם וכן ימשיך לנתח שורה ארוכה של דוחות כספיים שתפרסמנה חברות מפתח בארה"ב.





תמונה: Dreamstime