השליטה ביוניטרוניקס נמכרת למשקיע אסטרטגי - קבוצת Amber Enterprises ההודית

קרן פימי מוכרת את יתרת מניותיה (31.40%) בחברה ל Amber Enterprises India - תמורת כ- 122 מיליון ₪

 

 
השליטה ביוניטרוניקס נמכרת למשקיע אסטרטגי
 
עומר רגב
28/07/2025

קרן פימי מוכרת את יתרת מניותיה (31.40%) בחברה ל-Amber Enterprises India - תמורת כ- 122 מיליון ₪.

בזאת מממשת קרן פימי את השקעתה ביוניטרוניקס ברווח מצטבר של כ-200 מיליון שקל, המשקף החזר של פי 4.8 על ההשקעה.

בנוסף, חיים שני ימכור לAmber חלק ממניותיו (כ-9% ממניות יוניטרוניקס).

Amer Enterprises רוכשת מקרן פימי וחיים שני כ-40.24% מיוניטרוניקס, ותהפוך לבעלת השליטה בחברה.

עבור קבוצת Amber Enterprises India, ששוויה מוערך בכ- 3 מיליארד דולר, זוהי רכישה ראשונה של החברה מחוץ להודו, הנעשית באמצעות חטיבת האלקטרוניקה שלה.
 

