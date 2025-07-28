השליטה ביוניטרוניקס נמכרת למשקיע אסטרטגי - קבוצת Amber Enterprises ההודית

עבור קבוצת Amber Enterprises India, ששוויה מוערך בכ- 3 מיליארד דולר, זוהי רכישה ראשונה של החברה מחוץ להודו, הנעשית באמצעות חטיבת האלקטרוניקה שלה.
קרן פימי מוכרת את יתרת מניותיה (31.40%) בחברה ל-Amber Enterprises India - תמורת כ- 122 מיליון ₪.
בזאת מממשת קרן פימי את השקעתה ביוניטרוניקס ברווח מצטבר של כ-200 מיליון שקל, המשקף החזר של פי 4.8 על ההשקעה.
בנוסף, חיים שני ימכור לAmber חלק ממניותיו (כ-9% ממניות יוניטרוניקס).
Amer Enterprises רוכשת מקרן פימי וחיים שני כ-40.24% מיוניטרוניקס, ותהפוך לבעלת השליטה בחברה.
עבור קבוצת Amber Enterprises India, ששוויה מוערך בכ- 3 מיליארד דולר, זוהי רכישה ראשונה של החברה מחוץ להודו, הנעשית באמצעות חטיבת האלקטרוניקה שלה.