טקטונה חתמה על עסקה לרכישת חברה המפתחת פלטפורמה למסחר חברתי בקריפטו

טקטונה, החברה הציבורית הגדולה בישראל הפועלת בתחום הבלוקצ'יין והנכסים הדיגיטליים, הודיעה היום כי חתמה על עסקה לרכישת 51% ממניות החברה הקפריסאית Broom Brothers, מפתחת Mirrorly – פלטפורמת קופי טריידינג (Copytrading) חדשנית בזירות הקריפטוגרפיות, ותהפוך לבעלת השליטה בחברה. עם השלמת העסקה, תשלם טקטונה תמורה כוללת של כ- 401 אלף דולר, באמצעות תשלום מזומן בגובה 75 אלף דולר והקצאת 300,000 מניות רגילות של טקטונה למייסדי החברה הנרכשת.

המהלך מהווה כניסה אסטרטגית ראשונה של טקטונה לתחום הקופי טריידינג – תחום הצובר תאוצה עולמית ונחשב לאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים במסחר הדיגיטלי בקריפטו. תחום זה נמנה על שוק המסחר החברתי הגלובלי, שגלגל בשנה החולפת כ- 3.2 מיליארד דולר, וצפוי לצמוח בקצב שנתי ממוצע של 9% בעשור הקרוב.

Mirrorly היא פלטפורמה טכנולוגית חדשנית הפועלת בתחום המסחר החברתי בזירות הקריפטו, ומציעה מודל מתקדם ונגיש להעתקת אסטרטגיות מסחר של סוחרים מובילים. הפלטפורמה צמחה במהירות בזכות טכנולוגיה יעילה, קהילה אורגנית ענפה, מיקוד בחוויית משתמש, סינון קפדני ושקיפות מלאה של ביצועי הסוחרים. הפלטפורמה פועלת במודל חינמי למשתמשי הקצה ומתבססת על שיתופי פעולה עם זירות מסחר בינלאומיות. ייחודה טמון ביכולת להנגיש מסחר מקצועי ואיכותי לקהל רחב – באופן פשוט, חכם ונטול עמלות ישירות – ובכך היא מציבה סטנדרט חדש בשוק הקופי טריידינג הצומח.

על פי נתונים כספיים לא מבוקרים שנמסרו ע"י החברה הנרכשת, מאז היווסדה, רשמה פלטפורמת Mirrorly הכנסות בהיקף של כ- 900 אלף דולר בעשרה חודשי פעילות בלבד (ספט' 2024 – יוני 2025), והציגה רווחיות תפעולית גבוהה במיוחד של כ־65% לצד נפח מסחר מצטבר מרשים של כ־8 מיליארד דולר - נתונים המעידים על ביקוש אורגני, שימוש פעיל ועל הפוטנציאל העסקי הגלום בפעילות. בכוונת טקטונה לתרום ל־Broom Brothers מניסיונה המצטבר בשוק הקריפטו, במטרה להרחיב את בסיס לקוחותיה ולהעשיר את סל השירותים שהיא מציעה.

כחלק מהתמורה בעסקה, תקצה טקטונה למייסדים 300,000 מניות רגילות של החברה, ללא ערך נקוב, אשר יהוו מיד לאחר הקצאתן כ־1.26% מהונה המונפק והנפרע של החברה, וכ־0.86% בדילול מלא, כאשר מחיר ההקצאה למניה נקבע על 3.651 ₪. ההסכם כולל גם תמורה עתידית מותנית אשר תשולם למייסדים מתוך דיבידנדים עתידיים שתחלק החברה הנרכשת, Broom Brothers, וזאת בכפוף ליעדים כספיים שנקבעו מראש. בנוסף, תעמיד טקטונה עבורה קו אשראי בהיקף של עד 2 מיליון דולר לטובת פעילותה השוטפת. מתוך סכום זה, עד 300 אלף דולר יועברו במועד השלמת העסקה.

יוסי ברנע, מנכ"ל טקטונה: "כניסתנו לתחום הקופי טריידינג מהווה שלב טבעי באבולוציה של טקטונה. Mirrorly היא שילוב מרשים בין טכנולוגיה מתקדמת, מודל עסקי יעיל וקהל נאמן, ואנו שמחים לצאת יחד לדרך משותפת. הרכישה מחזקת את אחיזתנו בשוק הקריפטו ומרחיבה את השירותים שאנו מציעים, תוך המשך יישום האסטרטגיה שלנו לצמיחה אורגנית ורכישות ממוקדות."

במהלך השנה החולפת המשיכה טקטונה ביישום האסטרטגיה העסקית וכיום היא החברה הציבורית הגדולה בישראל הפועלת באופן נרחב במספר אפיקים בתחומי הבלוקצ'יין. רכישה זו מגיעה לאחר רכישה נוספת ומשמעותית של טקטונה בשנה החולפת – כאשר היא מחזיקה בכ-41% ממניות הוריזון מבית אלטשולר-שחם אשר רשמה זינוק בהכנסות בשנת 2024.

לאחרונה, הודיעה החברה על כניסתה לעולם ניהול נכסי הקריפטו, כאשר התקשרה בהסכם מייסדים עם פיור קפיטל להקמת חברה ייעודית שתספק שירותי ניהול וליווי נכסים קריפטוגרפיים (Crypto Treasury Management) ללקוחות כשירים בארץ ובעולם. פרט לכך, טקטונה מחזיקה, באמצעות חברה בת, ברישיון למתן שירותים בנכס פיננסי מורחב מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

את טקטונה ייצגו בעסקה עורכי הדין דני מרקוביץ ורינת שמיר ממשרד עמית פולק מטלון.